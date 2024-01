Oroscopo del 5 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 gennaio.

Venere nel Sagittario dona benessere fisico e estetico, perfezionato se nati tra il 21 e il 28 marzo. Marte nel Capricorno anima l'eros e il desiderio di trovare l'anima gemella, guidati da Giove e Saturno. Chiari e sinceri nel lavoro, gli Arieti nati ad aprile vedono risolte precedenti incomprensioni. Evitate scommesse con la Luna odierna, aspettate domani.

Successo e conquista per Capricorno grazie a Sole e Marte. Possibilità di malanni stagionali, ma configurazione planetaria discreta. Amore: assecondate richieste del partner per migliorare il rapporto di coppia. Lavoro: impegni e fatiche che gli altri non vogliono addossarsi. Denaro: Plutone offre opportunità finanziarie produttive.

La Luna in Bilancia favorisce i nati nella terza decade, mentre Nettuno può portare eccessi edonistici. In amore, nuove conoscenze per i single. Giove e Marte influenzano tutti i segni, compresi i Gemelli. Opportunità di miglioramento lavorativo per i nati nella terza decade. Possibili guadagni improvvisi con un gratta e vinci.

Questioni familiari risolte, salute buona. In amore, aspiri a una vita affettiva fluida e senza scossoni. Favorevoli influssi di Nettuno per la terza decade dei Pesci. Successo nel lavoro grazie al sostegno di Giove nel Toro, soprattutto per la comunicazione e la vendita. Non credi nella fortuna casuale ma nella costruzione diretta del successo finanziario.

Giove e Luna creano piccole complicazioni, ma superabili per voi Leoni indomiti. Slancio, dinamismo, percettività vi aiuteranno a risolvere problemi familiari. Forma fisica e mentale al top. In amore, sia relazioni stabili che più disimpegnate richiedono impegno emotivo. Il Sole guida il vostro cuore nella direzione giusta, specialmente per i compleanni della prima decade. Sul lavoro, sorvolate piccole questioni per risolverle con i colleghi. Tenete strette le risorse finanziarie, evitando sprechi.

Numi tutelari e pianeti potentissimi vi accompagneranno oggi. In amore, passione ed eros prevalgono, con Marte e Giove favorevoli per i segni di Capricorno e Toro. Nel lavoro, energia e fortuna vi spingeranno verso posizioni di rilievo. Fate attenzione alle spese e fate bene i calcoli.

La giornata è gioiosa grazie alla Luna nel vostro segno e a Saturno nei Pesci, che porta razionalità e fortuna. In amore, potete risolvere divergenze con l'amato, mentre nel lavoro si prospettano nuove opportunità grazie a Mercurio. Un progetto finanziario vi dà speranza per il futuro.

Pianeti importanti nel vostro favore: Plutone nel Capricorno, Nettuno nei Pesci, Luna nel vostro segno e il Sole sempre nel Capricorno. Giove e Urano, però, sono ostili. In amore, piccole divergenze portano stimolo e mettono pepe nella relazione. Nel lavoro, dimostrate superiorità con ironia e amabilità. Buone entrate grazie a un investimento.

Mercurio nel vostro segno rende i contatti facili, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Venere vi dona calore umano e voglia di innamorarvi. Lavoro: dimostrate le vostre capacità e date un grosso contributo alla squadra. Compleanni dal 25 al 28 novembre saranno favoriti da Mercurio. Denaro: prima di fare un investimento importante, consultate un esperto.

L'energia di Marte nel vostro segno, soprattutto per chi è nato a dicembre, vi dona grinta ed energia. La lunga permanenza di Marte nel Capricorno favorisce l'espansione, l'arricchimento e la razionalità. In amore, dominano la passione e il desiderio di conquista. Sul lavoro, con l'appoggio di Urano, perseguite ambiziosi obiettivi professionali. In ambito finanziario, riflettete su un progetto che richiederà un notevole sforzo economico.

Marte nel segno vicino al Capricorno vi dona passionalità e dinamismo, specialmente per coloro nati dal 21 al 26 di gennaio. Mercurio nel Sagittario stimola l'attrazione per l'arte e la cultura, e promuove capacità diplomatiche in famiglia e tra amici. In amore, coraggio nelle dichiarazioni. Nel lavoro, entusiasmo nel lavoro di gruppo e abilità nel conciliare diverse competenze. In finanza, prudenza per un progetto immobiliare.

Marte, vostro alleato nel Capricorno, potenzia la vostra combattività e rimarrà a lungo. Saturno, in congiunzione con Pesci, espande la parte amichevole. Nuove amicizie si rafforzano. In amore, trovate condivisione mentale con il partner. Nel lavoro, state giocando una partita vincente. Ottima notizia economica per nati dal 20 al 28 febbraio.