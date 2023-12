Oroscopo del giorno, le previsioni per il 27 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 dicembre.

Grazie all'influenza positiva di Urano e Nettuno, l'energia vitale aumenta per gli Arieti nati nella terza decade. Il team Luna-Plutone guarda con disapprovazione i Cancro e il Capricorno, ma il vostro fascino continua ad attrarre. Approfittate di questo momento per proiettarvi verso nuove conquiste. Riprendendo il lavoro, Mercurio vi stimolerà a guardare al futuro. Attualmente, siate pazienti per le scommesse e i giochi, ma presto potrete riprendere a tentare la sorte.

Giornata serena, pianeti in equilibrio: Venere nel segno Scorpione spinge all'audacia, Plutone dona sicurezza. Per voi di maggio: influssi positivi. Evitate emotività, cercate dialogo tranquillo col partner. Ritorno in ufficio facile, amate il lavoro come pochi. Contenete spese troppo esagerate, astri consigliano moderazione.

Il duo Nettuno-Saturno nel segno ostile dei Pesci rallenta qualche iniziativa, soprattutto per chi compie gli anni nella prima e terza decade. In famiglia, cercate vie di mediazione per evitare disaccordi, soprattutto con sorelle e fratelli. Nonostante alcuni contrattempi, i transiti planetari sono discreti. In amore, cogliete l'occasione di sedurre qualcuno durante feste e ritrovi con amici e conoscenti. Al lavoro, il vostro sorriso coinvolgente e irresistibile stimola i colleghi e i capi. Fate attenzione alle spese, soprattutto se siete nati a maggio.

Il cielo variabile rivela pianeti contraddittori che si allineano con il vostro segno, portando a una normalità quotidiana. Se siete della seconda decade, prendetevi il tempo per una decisione familiare importante. Nell'amore, i single nati a giugno sono liberi dagli ultimi transiti negativi e possono intraprendere nuove avventure. In coppia, siate flessibili riguardo a un viaggio programmato e accettate i cambiamenti con duttilità. Sul lavoro, affrontate impegni complicati dopo una pausa festiva, sognando paesaggi lontani. Con Giove favorevole, potete pensare di investire i soldi in più in tasca.

Non lasciatevi influenzare da paure irrazionali suggerite da alcuni pianeti in dispettosi: le previsioni astrologiche di fine dicembre vi incoraggiano ad affrontare nuove imprese. La Luna nel Cancro vi infonde passione, il segno del Sagittario vi sprona a dichiararvi senza aspettare. Riprendete l'attività con buona volontà e creatività. Mercurio nel Sagittario vi sostiene comunicativamente. Fate attenzione alle spese con Giove nel Toro, soprattutto se nati dal 25 al 30 luglio.

Oggi Venere, Giove e Plutone si combinano favorevolmente nei segni di Scorpione, Toro e Capricorno. La Luna sorride affettuosamente dal Cancro, amico fedele della Vergine. Siete in ottima forma psicofisica. In amore, apprezzate la quotidianità con il vostro partner, grazie all'influenza positiva di Venere, Plutone e il Sole. Sul lavoro, avete il sostegno di Urano, che vi offre programmazione e sicurezza. Fate scelte di carriera prudenti. Sul fronte finanziario, siete in acque tranquille grazie alla benevolenza di Luna e Giove. Siate oculati negli acquisti.

La disposizione planetaria è altamente favorevole, promettendo un percorso illuminato da Mercurio che invita alla riflessione prima di agire. Inoltre, Marte nel segno del Sagittario dona la generosità necessaria per favorire la concordia nei rapporti umani. In famiglia, si sperimentano rapporti positivi con parenti stretti. Nell'amore, Luna e Plutone possono causare qualche momento di incomprensione, ma la vostra amabilità vi aiuterà a superarlo. Nel lavoro, Plutone e Luna vi mettono alla prova, ma prendetevi il tempo necessario per decidere. Per quanto riguarda il denaro, siate prudenti e raccogliete maggiori informazioni prima di fare un investimento allettante.

La configurazione astrale vi invita a rispettare i limiti imposti dalla vita. I moti zodiacali vi accompagnano in questa giornata festiva. Urano e Giove sono ostili solo per alcuni. La fatica è necessaria per realizzare un sogno d'amore. Ritornate in ufficio con slancio e sicurezza. Luna e Venere sono positive, potete tentare la fortuna al gioco.

Una giornata avvincente, con Mercurio e Marte nel vostro segno a guidarvi. Realizzate imprese soddisfacenti in famiglia, nel lavoro e nelle relazioni sociali. L'amore vi stimola, soprattutto se nati nella terza decade. Il lavoro vi rende utili e liberi professionisti trovano successo. La fortuna vi sorride.

Il transito duraturo di Plutone nel vostro segno si unisce al compagno Saturno nei Pesci e a Giove nel pratico Toro. Venere, Sole e Mercurio favoriscono le vostre ambizioni, specialmente per coloro nati nella terza decade. In amore, vi mettete in gioco e sorprendete voi stessi, dedicando benessere alla vita emotiva. Al lavoro, risolvete gli impegni altrui con efficienza e altruismo. Nelle finanze, evitate sfide e scommesse per ora.

Giornata di bilanciamento per l'Acquario: alcuni pianeti sono alleati come Mercurio in Sagittario, mentre altri come Urano nel Toro sono contrari. In amore, l'intelligenza e l'audacia vi aiutano a sedurre e conquistare con successo. Nel lavoro, Saturno vi aiuta a risolvere tensioni nel gruppo. Attenzione alle spese, Giove è contrario.

Marte dal Sagittario vi osserva con qualche irritazione, però solo per frenare le vostre ambizioni e darvi una pausa. Ma Venere, Giove, Plutone, Luna, Nettuno, Saturno e Urano sono con voi, pronti ad agevolarvi. In amore, ritorno di fiamma per alcune coppie, progetti d'amore promettenti, ritmo di lavoro favorevole, buone opportunità finanziarie.