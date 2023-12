Oroscopo del 20 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 dicembre.

I pianeti sono propizi per voi. Il Sole, vostro protettore, nel Sagittario. La Luna vi accompagna in Ariete, in un rapporto ottimo. Per conquistare un Ariete innamorato, serve un carattere forte, ma calmo. Cantanti arieti esprimono amore con ardore e passione, come Mina, Luigi Tenco e Giusi Ferreri. Momento sereno-variabile. Imporsi in ufficio con vigore, attenzione a Mercurio dissonante. Dopo il lavoro, dedicatevi allo sport con maggior determinazione. La Luna vi aiuta a tentare la fortuna, Superenalotto e Totocalcio a portata di mano. I nati ad aprile sono i più favoriti.

Calma e impassibilità di fronte ai capricci planetari di Venere in Scorpione. Il vostro segno si beneficia dell'influenza positiva di Urano. Plutone in Capricorno porta fortuna, soprattutto per coloro nati a maggio. Nel corteggiamento di un Toro, il canto svela la sua sensibilità. Siete dei lavoratori instancabili, ma imponetevi per farvi rispettare. Attenzione alle spese impulsive durante le festività.

Mercurio, vostro nume tutelare, attualmente neutro del Capricorno. Leggera catatonia, positiva per la terza decade. Verve ritorna con Luna in Ariete questa sera. Cantanti Gemelli sono freschi, spigliati e teatrali, richiedono humour e leggerezza. Doppia faccia Castore-Polluce. Francesco Renga e Kylie Minogue rappresentano entrambe le anime del segno. Gioca partita decisiva, strategia lucida per sconfiggere avversari. Marte negativo per seconda decade, ma energia sportiva per allenamenti.

Dicembre 2023 sarà un mese pieno di energia per i Toro, soprattutto per i cancerini della prima decade. In amore, i cantanti Toro mostrano il loro lato romantico e sognatore, richiedendo perseveranza e corteggiamento. Nel lavoro, i nati in giugno devono stare attenti a distrazioni a causa di Mercurio. In ambito finanziario, lo sport acquatico porterà vantaggi, specialmente per la terza decade.

Dicembre sarà un mese di relax, dedicato ai hobby preferiti, soprattutto se siete in vacanza o in pensione. La vita familiare si armonizza grazie a Nettuno. Per conquistare il cuore di un Leone, trattatelo come una regina o un re. Cantanti come Madonna o Whitney Houston incarnano appieno l'espressione dei sentimenti dei Leoni. Nel lavoro dell'intrattenimento, sarete vincenti grazie a Marte e al Sole. La Luna favorisce la pratica sportiva, soprattutto per chi è nato ad agosto.

Giove influisce positivamente nel segno, facilitando l'armonia familiare. Tuttavia, l'organizzazione di ritrovi e feste richiede tempo. In amore, la Vergine ha difficoltà a esprimersi ma chiunque voglia conquistarli dovrà essere paziente e appassionato. In ambito professionale, sono impegnati e attenti ai dettagli. Le spese natalizie richiedono parsimonia, ma Giove, Plutone e Urano offrono sostegno finanziario.

Giornata radiosa con Marte e Sole nel Sagittario, favorita per festeggiare compleanni nella terza decade. In amore, Bilancia richiede poesia, leggerezza e qualche mossa spregiudicata. Neffa, Caparezza e Alice Visconti esprimono l'amore. Lavoro organizzato grazie al Sole, Venere regala relax. Interessi sportivi nel tennis, golf e nuoto.

In questo periodo ricevete gratificazioni importanti dalla famiglia, in particolare dai fratelli, nipoti e figli. La vostra autorevolezza è evidente, soprattutto se siete nati a novembre. Oggi Mercurio nel Capricorno si occupa di riordinare la vostra vita familiare. Per capire come conquistare il cuore degli Scorpioni, bisogna analizzare il modo in cui esprimono il loro estro artistico e canoro nelle relazioni amorose. Svolgete le vostre mansioni con garbo, attenzione e rispetto verso i colleghi. Grazie a Mercurio, Plutone e Nettuno, potete stare tranquilli per le vostre finanze e continuare lo shopping natalizio.

Favorevoli influenze planetarie accendono il giorno dei Sagittario.

In amore la fiamma sagittariana conquista i cuori con passione e spontaneità.

Nel lavoro il settore della comunicazione e vendita favorito, specialmente per la seconda decade. Evitare eccessi nello shopping, Saturno rimane sfavorevole.

Una posizione magica di Urano e Saturno tra Toro e Pesci rende l'animo contento. Nonostante tutto, l'atmosfera natalizia del 2023 è apprezzata e accettata con gioia. Nell'amore, conquistare il Capricorno richiede intelligenza, dedizione e capacità di superare le resistenze. Nel lavoro, Plutone porta successo nel mondo dello spettacolo per chi è nato dal 18 al 20 di gennaio. Nel denaro, Giove nel Toro permette di fare acquisti senza spendere troppo, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Urano nel Toro garantisce risorse abbondanti.

La Luna in Ariete favorisce rapporti familiari e conoscenti stretti. Saturno e Mercurio regalano una giornata speciale. Conquistare l'Aquario richiede adattabilità e qualche sorpresa. Cantanti Aquarius come Negramaro e Malika Ayane sono ispirati e malinconici. Impressione colleghi e capi con effetti speciali e amabilità. Prudenza nelle spese con Urano dissonante dal Toro.

Il Sagittario è negativo per Marte oggi, ma il Toro è positivo grazie a Urano, rendendovi super attivi. Il prospetto dei transiti è variegato, ma voi siete sempre pimpanti. Conquistare un Pesci può sembrare facile, ma è un'impresa ardua. Necessario equilibrio tra praticità e romanticismo. La vostra fantasia vi rende inimitabili nell'attività, stupendo gli astanti. Grazie a Giove, potete fare shopping natalizio con equilibrio e buon senso, in particolare se siete nati a febbraio.