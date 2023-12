Oroscopo del 19 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 dicembre.

Oggi siete frenetici, presi da mille interessi e organizzazioni natalizie. In amore, Marte vi porta fortuna, soprattutto se siete della seconda decade. Organizzate al meglio le feste, scegliendo compagnie e posti che mettano a proprio agio voi e il vostro partner. Sul lavoro, non affrontate questioni di principio, si risolveranno rapidamente. Non preoccupatevi delle chiacchiere in ufficio. Vi sentite stanchi a causa di Mercurio e Plutone che contrastano il vostro segno. Nell'aspetto finanziario, pianificate un viaggio investendo i risparmi accumulati. Gli amici vi sostengono.

La Luna amica nei Pesci e Urano in Toro vi spingono a migliorare la vostra vita. La configurazione planetaria è stimolante per voi in dicembre. Venere dallo Scorpione richiede maturità nei legami affettivi, con prospettive positive per chi è nato nella terza decade. Un grande progetto con il partner occupa la mente, ma, con prudenza e consigli amici, trovate le soluzioni giuste. Venere contrasta per farvi crescere nel lavoro. Nervosismi e calma sono richiesti, soprattutto per i nati dal 5 al 12 maggio. Saturno vi aiuta a gestire bene il denaro se siete nati ad aprile. Oggi valutate l'idea di un ottimo investimento immobiliare.

Urano porta beneficio al vostro segno dal Toro, dando energia e armonia nelle attività all'aperto. La famiglia vive un momento di armonia e i compleanni dal 24 al 30 maggio saranno favorevoli. In amore, le coppie pianificano vacanze natalizie, mentre i cuori solitari sono stimolati all'avventura. Lavoro intuitivo e conclusivo grazie a Giove. Attenzione alle spese imprudenti con Saturno contrario.

Oggi, è consigliabile mantenere un profilo basso in ogni ambito, specialmente nelle relazioni con gli altri. Questa settimana di dicembre potrebbe portare un po' di stanchezza, ma niente di grave, solo alti e bassi di umore. Forse il vostro importante riposo notturno non vi ha ancora ristorato appieno. In serata, trovate conforto nella lettura.

Sole in Sagittario vi sostiene con transiti benefici. Attenzione agli eccessi alimentari per i nati ad agosto. Prudenza nelle spese per chi è nato a luglio. Momento di armonia di coppia, esprimete i sentimenti con calore. Marte nel Sagittario favorisce proposte di lavoro, prospettive positive per carriere autonome. Prudenza nelle finanze per i nati a luglio, Giove ostacola le entrate.

Una giornata sorprendente vi attende, mostrando la vostra vivacità e brillantezza. L'incontro tra Venere, Urano e Plutone dona uno slancio rinnovante al vostro temperamento. In amore, chiarite questioni familiari con l'aiuto di Venere. Sul lavoro, Plutone e Urano vi sostengono e vi difendono, mentre Giove e Urano vi assicurano stabilità finanziaria. Concedetevi qualche momento di evasione dal vostro solito atteggiamento risparmiatore.

Oggi il cielo vi sorride con transiti positivi da tutto l'olimpo planetario. Sole e Marte sono particolarmente favorevoli! In amore, il fascino e la fortuna astrale vi porteranno verso la persona giusta, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 7 al 14 ottobre. La capacità di accordo e l'influenza di Marte e il Sole vi aiuteranno nel lavoro, nonostante ostilità da Mercurio e Plutone. Potete provare fortuna al gioco, soprattutto se nati nella seconda decade.

Oggi, molti pianeti influenzano positivamente il vostro segno. Buone opportunità si presentano nella famiglia, nel lavoro, negli affetti e negli interessi sociali. Sfruttate al meglio questi favorevoli cambiamenti astrali. Per i nati dal 29 ottobre al 5 novembre, cambiano le dinamiche affettive in modo positivo. Unione di eros, passionalità, tenerezza e sentimento. Saturno, Nettuno, Plutone, Venere e Luna vi sostengono nell'ascensione professionale, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Oggi, con la Luna, Nettuno e Venere a vostro favore, il gioco d'azzardo può portarvi fortuna, soprattutto se siete nati dal 17 al 22 novembre.

Giove guida il vostro cammino al successo, ma spetta a voi cogliere l'opportunità. Nell'importante periodo del compleanno, il cielo sorride alla fortuna. Tanti pianeti vi sostengono, cercate l'anima gemella vicino a voi. La comunicazione è il vostro punto di forza, sfruttatela al massimo nel lavoro. Attenzione ai giochi di fortuna, non perdetevi in illusioni.

Aiutati dagli astri, imboccate le giuste strade per il successo, grazie a una strepitosa configurazione astrale di fine anno. Nulla disturba il vostro trionfo, ma siate soddisfatti! In amore, momentanea apatia col partner, ma super positivi! Nessuna preoccupazione oggi, soprattutto per i compleanni dei capricorni. Nel lavoro, perseguite i vostri scopi professionali con tenacia, grazie all'estro che vi distingue. Opportunità di investimento immobiliare da valutare attentamente, soprattutto per i nati a dicembre. Non lasciatevela scappare!

Oggi, una combinazione planetaria stimola il tuo idealismo naturale. Il desiderio di armonia e pulizia morale ti guida, grazie alla presenza del Sole nel segno del Sagittario. In amore, Saturno favorisce la comprensione delle differenze e l'incontro dell'anima gemella. Al lavoro, Nettuno e Saturno ti permettono di superare ostacoli con agilità, soprattutto se svolgi una libera professione. Per quanto riguarda le finanze, ti piace provare la fortuna al gioco.