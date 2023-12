Oroscopo del 14 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 dicembre.

Transiti incerti ostacolano, ma affronterete i problemi con sicurezza. Sole e Marte donano slancio e ottimismo. L'amicizia è importante: affinità con Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli e Aquario. Buon lavoro con Vergine e Scorpione. Piccoli contrattempi al lavoro ma con energia tutto si risolve. Attenzione alle spese e shopping sfrenato.

Oggi il cielo astrale è sereno, ma variabile per voi. I segni di Terra vi supportano psicologicamente e portano fortuna, ma ci sono ostacoli da una Venere imbronciata nello Scorpione. Nell'amore, esaminiamo l'amicizia: affinità con Cancro, Pesci, Ariete e Gemelli. Lavoro: ignorate rimproveri e seguite il vostro cammino. I soldi: concentratevi sugli ultimi acquisti natalizi con l'aiuto di Saturno se siete nati in aprile.

Il Sagittario è stimolato e dinamizzato dai transiti, con supporto costante di Urano nel Toro, che garantisce prontezza di riflessi. Amicizia forte con i segni d'aria, in particolare l'Aquario. Rapporti caldi con Ariete e Leone, affettuosi con Cancro e Toro. Conclusione efficiente degli impegni lavorativi, gratificazioni economiche attese. Parsimoniosi nelle spese per i regali, con animo lieto e razionale.

Pianeti potenti assistono il vostro cielo con lievi influenze negative. Leggero nervosismo familiare in una situazione tranquilla. Amicizia con segni primaverili come Toro e Pesci. Anche Vergine, Scorpione, Gemelli, Leone, Sagittario e Aquario portano beneficio. Rinnovamento in ufficio prima di Natale, ricompensa in arrivo. Evitare gioco d'azzardo con Luna in Capricorno.

Eccellente previsione astrale con Marte in Sagittario che infonde ottimismo, soprattutto per la seconda decade. Solo Urano e Giove in Toro possono arrecare lievi disturbi. Giove rimarrà in Toro fino a maggio 2024. Oltre all'amore, osserviamo i rapporti di amicizia. I segni d'Aria come Gemelli e Bilancia sono ideali per la loro freschezza e mentalità brillante. Cambiamenti nel vostro lavoro, che sia la libera professione o un'occupazione dipendente. Il Sole porta successi. Fate spese con buon senso e pacatezza. Con Giove contrario, potreste esagerare questo mese. Attenti alle spese se siete nati tra il 24 e il 29 luglio.

Oggi, godrete di un momento di gioia e serenità familiare. Con l'appoggio di Urano nel vicino segno di Terra Toro, potrete risolvere pacatamente molte questioni domestiche che vi hanno impegnato recentemente. In amore, i segni di Terra sono i vostri migliori amici, mentre nel lavoro vi attendono mutamenti straordinari che vi porteranno in alto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Il vostro segno è noto per il risparmio.

Contrasti con il capo richiedono pazienza; ottenerete stima e fiducia. Amici pacati come Leone e Sagittario vi infondono ottimismo e spontaneità. Affinità con Gemelli e Aquario su idee comuni. Toro e Pesci portano fuori la parte tenera. Legami intriganti con Scorpione e Vergine. Nessuna incertezza nei regali di Natale.

Venere affascinante e Luna benefica nel Capricorno, ma Giove e Urano ostacolano le uscite con gli amici per le prime e terze decadi. Amicizia con Cancro e Pesci, associazione intellettuale con Capricorno e Vergine, avventura con Ariete e Sagittario, mente razionale di Bilancia e Gemelli. Lavoro gratificante e prospero, investimento immobiliare attraente consigliato da Saturno per la prima decade.

Una giornata positiva con una buona sinergia tra Luna, Mercurio, Sole, Venere e Marte. Buoni rapporti di amicizia con i segni di Leone, Bilancia, Ariete, Aquario, Scorpione, Capricorno e Toro. Successi inaspettati nella carriera e guadagni inaspettati, soprattutto per la terza decade dello Scorpione.

La luce delle stelle vi accompagna nella prima decade porgendovi allegria e flessibilità, preziose per superare le difficoltà. La Luna, complice di relazioni familiari e affettive, vi sostiene con forza. Con Scorpione e Vergine, affinità basate su un'intesa intellettuale forte. Fase impegnativa ma costruttiva per il vostro percorso lavorativo. Le prime e terze decadi vivono svolte significative grazie a Giove e Urano. Ora potete concedervi qualche svago nel gioco, come l'acquisto di un gratta e vinci.

Una fase tranquilla vi aspetta con una combinazione astrale favorevole. L'amore si concentra sull'amicizia, con affinità speciali con Sagittario e Gemelli. Buoni rapporti anche con Ariete, Bilancia e il vostro stesso segno, l'Aquario. Lavoro tecnologicamente affidabile. Siate cauti negli investimenti, soprattutto se nati nella prima decade del segno del Toro.

Avete l'appoggio di Plutone, Nettuno, Saturno, Mercurio, Luna e Giove, solo Marte e il Sole potrebbero causare qualche ostacolo. In amore, c'è affinità con Capricorno, Leone, Scorpione e Ariete, mentre i legami con Toro, Cancro e Bilancia sono molto positivi. Lavoro favorito dalla presenza di Giove e Toro. Denaro: fiuto eccezionale per un'occasione economica grazie al team nel Capricorno con Luna, Mercurio e Plutone.