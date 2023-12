Oroscopo del 13 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 dicembre.

Oggi gli astri si allineano in modo equilibrato per voi del segno zodiacale del Capricorno. Nonostante alcuni aspetti negativi, gli influssi positivi vi accompagneranno nella frenetica preparazione delle festività natalizie, sia in famiglia che tra le amicizie più strette. Durante la serata potrebbe esserci un po' di oscurità causata dalla Luna, nemica ma anche amata dal vostro segno, ma nulla di grave. Marte e il Sole, invece, vi daranno un grande sostegno essendo presenti nel segno amico del Sagittario.

Giove in Toro è accompagnato dalla Luna in Capricorno, illuminando il cammino dei nati dal 23 aprile al 2 maggio. Incontri favorevoli tra segni di Terra e d'Acqua. Nuovo aiutante nel lavoro da accogliere e guidare con l'amicizia della Luna. Organizzate un viaggio che vi riempirà di gioia.

Venere e Sole nel Sagittario portano limitazioni e contrarietà familiari. L'attività intensa prima delle festività vi rende stanchi, ma il relax è vicino. I Gemellini single devono fare attenzione agli incontri, in coppia c'è difficoltà di comunicazione. Al lavoro, brigate con i colleghi, mostrando brillantezza. Contenere le spese frivole per le festività.

Venere nel segno dello Scorpione favorisce, transiti positivi per la salute. Nati in giugno risolvono problemi familiari grazie alla capacità di conciliare. Attenzione a esprimersi con saggezza. In amore, monotonia superata per i nati in luglio, possibilità di vivaci passioni. Opportunità di crescita lavorativa supportata da Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Attenzione al rapporto con l'autorità, specialmente per i nati nella terza decade del Cancro. Maggiori risorse finanziarie per soddisfare desideri, soprattutto per i nati a giugno.

Il Sagittario vi offre una gioiosa atmosfera natalizia nella vita familiare. I transiti planetari vi favoriscono e i vostri alleati nello Zodiaco sono presenti. In amore, siete incoraggiati a dichiarare i vostri sentimenti. Nel lavoro, sfruttate la vostra efficienza ma ricordate di prendervi anche del tempo per riposarvi. Controllate le spese e completate gli acquisti gradualmente.

Venere, Plutone, Giove e Urano sono pianeti potentissimi che influenzano positivamente. Tuttavia, potrete avvertire l'influenza del Sole, Marte, Saturno e Nettuno. Sapete reagire bene alle situazioni dinamiche. In amore, risolvete delicatamente le incomprensioni, ma il vostro compleanno potrebbe portare tensione. I single della prima decade potranno fare incontri brillanti. Nel lavoro, riceverete apprezzamenti per la vostra lealtà e saper fare. Plutone vi ammirerà, soprattutto nella terza decade. Non badate alle spese, oggi vorrete fare regali alle persone care. Vi sentirete appagati.

Oggi movimento dei pianeti discreto, ma possibile screzio serale per conflitti zodiacali. Amabilità risolve baruffe familiari. Compleanni dal 5 al 12 ottobre favoriti. In amore, dedizione aumenta attrattiva. Energia passionale grazie a Marte e Sole. Single Bilancia fortunati nell'intuizione. Al lavoro, dimostrate successi passati. Buon momento per risolvere questioni economiche familiari.

La Luna, Venere, Mercurio, il Sole, Nettuno e Plutone sono a vostro favore. Buone indicazioni astrologiche vi favoriscono nella vita familiare e amicale. Riunioni importanti oggi. Giove e Urano mettono un po' di pepe, ma osare in amore è fondamentale. Venere vi rende efficienti nel lavoro. Riuscite a mettere a posto la situazione finanziaria della famiglia.

Grazie alla coppia Marte e Sole nel Sagittario, siete vitali e attenti agli altri. Oggi il vostro segno è al centro di influenze astrali benefiche che favoriscono la vostra socialità, soprattutto in famiglia e nelle cerchie di amici stretti. In amore, avventure per i single della prima decade che aprono prospettive nuove. Se avete appena incontrato qualcuno, la sintonia è perfetta su vari livelli, ma moderate l'entusiasmo. Nel lavoro, ostacoli da Saturno, ma la vostra abilità comunicativa risolve problemi tra colleghi. Risolvete questioni finanziarie preoccupanti grazie a un intervento esterno.

Dicembre vi regala soddisfazioni e l'organizzazione delle festività vi entusiasma. Una sorpresa serale diverte, mentre in amore le coppie godono di una rinnovata passione. Per i single, un compleanno a dicembre porta un incontro importante. Nel lavoro, esprimete al meglio la vostra creatività e parlate dei vostri successi. Risolverete questioni economiche entro il 2023.

Essere presenti e solleciti in famiglia. Decade 3: Urano provoca alti e bassi. Scegli tra famiglia e evasione amichevole. Non deludere affetti genuini. Luna, Marte e Sole inducono sperimentazione amorosa. Bisogno di avventura per single e coppie. Necessità di riposo nel lavoro. Programmate le spese con precisione.

Pazientate e non esigete dal cielo, per adesso nulla. Con il Sole e Marte nel dissonante Sagittario, potreste riscontrare qualche piccolo problema pratico e di comunicazione con l’ambiente familiare. Ma non preoccupatevi, il tempo lavora a vostro favore! Già da domani la situazione cambierà e tra un paio di giorni tornerà completamente benevola.