Alle origini di un bestseller: Mick Herron racconta la nascita dell'agente Jackson Lamb

Filippo Maria Battaglia

L'ospite di "Incipit" di questa settimana è stato definito dal New Yorker come "il miglior romanziere di spionaggio della sua generazione". E in questa intervista ricorda come sono nati i suoi più amati personaggi e quanto l'ironia sia decisiva, nella vita e nella scrittura

Per il New Yorker non ci sono dubbi:è "il miglior romanziere di spionaggio della sua generazione. Mick Herron coi suoi libri ha venduto oltre tre milioni di copie. Un seguito che si è tradotto anche in due serie di successo - la più nota si intitola "Slow Horses" - e in un crescente apprezzamento della critica: l’ultimo riconoscimento è il Premio Chandler che gli è stato conferito a Milano proprio qualche settimana fa. Nella nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24, Herron racconta la nascita del suo personaggio più famoso, Jackson Lamb, e spiega tra l'altro quanto l'ironia gli sia stata utile sia nella vita che nella scrittura.

 L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit -Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

