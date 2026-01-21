Fino al 17 febbraio va in scena la 632ª edizione di uno tra gli eventi culturali più antichi d'Europa, con oltre 100 appuntamenti fra cui la riapertura del Teatro Comunale in modalità “pista da ballo”. Non mancano le grandi sfilate - con ospiti illustri -, i Giovedì satirici, la Festa dell'Orso e format dissacranti come il Lacrima Party e il Non Farcela Party. Spazio anche alla convivialità con il Pranzo di Comunità - “200 piatti, un tavolo”, un'unica lunga tavolata che attraversa le vie della città

Un mese di festa, cultura e tradizione, con oltre 100 appuntamenti che intrecciano riti identitari, cartapesta, musica e spettacoli: il Carnevaledi Putignano, tra gli eventi culturali più antichi d'Europa, torna con la sua 632ª edizione. Iniziato il 17 gennaio, proseguirà fino al 17 febbraio e quest’anno segna il ritorno all’anima più autentica del Carnevale, tra riti collettivi e pranzi di piazza, serenate di San Valentino, feste irriverenti e la riapertura del Teatro Comunale in modalità “pista da ballo”. I Giovedì satirici tornano a scandire le settimane con ironia e partecipazione popolare, per riempire le strade con i suoni ancestrali di tarantella, pizzica e tamburelli, mentre la Festa dell'Orso (il 2 febbraio) e i riti finali del 17 febbraio incarnano quel legame profondo con la storia che Putignano vuole custodire e tramandare. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Le sfilate e i grandi artisti

Le sfilate si terranno domenica 1 febbraio alle ore 15:00, sabato 7 febbraio alle ore 19:00, domenica 15 febbraio alle ore 11:00 e martedì 17 febbraio alle ore 19:00.Tra i nomi più importanti che saliranno sui tre palchi nei giorni delle sfilate principali ci sono BigMama,che porterà al Carnevale la sua energia travolgente (7 febbraio); Nina Zilli, artista che fonde soul, pop e jazz con una voce inconfondibile (1 febbraio); Madman, tra i liricisti più raffinati del rap italiano, pugliese d’origine, celebre per il suo flow chirurgico e le metriche ardite (7 febbraio) e il Canzoniere Grecanico Salentino, ambasciatore della musica popolare salentina nel mondo, che celebrerà le radici della tradizione con ritmi ancestrali di pizzica e tamburello (15 febbraio).

La “pista da Ballo” nel Teatro Comunale

Grande protagonista di questa edizione del Carnevaledi Putignano è il Teatro Comunale, che torna a essere pista da ballo esattamente come negli anni '50, quando era il cuore pulsante della vita sociale della città: luogo di incontri, corteggiamenti e storie d'amore che nascevano tra un ballo e l'altro. Per l'occasione, sono state rimosse le poltrone, restituendo al teatro la sua vocazione originaria di spazio di socialità e di danza. Anche qui, un programma specifico di eventi gratuiti: veglioncini per bambini (5-12-14 febbraio) e serate danzanti di diverso tipo offriranno a tutti un luogo ritrovato di divertimento e cultura.

Spazio allo show

Non mancherà la componente show. Auroro Borealo presenterà uno spettacolo inedito che mescola un dj set di grandi classici ballabili insieme con i brani più dissacranti del cantante (1 febbraio). Renzo Rubino celebrerà San Valentino (14 febbraio) con serenate romantiche nel centro storico insieme ai Propagginanti: incursioni musicali a sorpresa per fortunati spettatori, che riporteranno la magia del corteggiamento nelle piazze di Putignano. La stessa sera Renzo Rubino si esibirà in un concerto inedito di successi riletti in versione piano e voce. I DJ per ballare daranno spazio a una proposta quasi tutta al femminile: dalle sonorità dei club internazionali di Plastica all'elettronica contaminata di Elasi, dal set queer ed eclettico delle Playgirls from Caracas e dei Bravissimi Ragazzi (7 febbraio e 15 febbraio).