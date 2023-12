Oroscopo del 7 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 dicembre.

Odierni moti astrali sostengono l'Ariete nell'esprimere al meglio la personalità. Buona forma psicofisica, ma controllare muscolatura governata da Marte. In amore, spinta irresistibile verso conquista con Sole e Marte. Lavoro apprezzato, in particolare per la seconda decade. Luna ostacola fortuna nel denaro, aspettare tre giorni per scommesse.

Oggi, il pianeta Venere influenzerà la vostra salute psicofisica, portando alti e bassi nel tono e nell'umore. Fortunatamente, siete abili nel contrastarli e minimizzarli. Fate attenzione al collo, agli occhi, al naso, alla nuca, alla bocca e alla gola. Le donne dovrebbero prestare particolare attenzione agli organi genitali, come le ovaie e l'utero. Tuttavia, le vostre caratteristiche distintive sono il sorriso, lo sguardo e la capigliatura.

Oggi, evitate di esagerare nello sport. Prendetevi una pausa per ristorarvi dal ritmo frenetico della vita quotidiana. Fate attenzione all'apparato respiratorio, alle braccia e alle spalle. Sul fronte sentimentale, cercate un punto di accordo con il partner su questioni familiari. Nel lavoro, sfruttate la vostra creatività e cercate soluzioni innovative. Inoltre, potreste avere fortuna in un gioco d'azzardo.

Venere favorisce il vostro segno, consentendo di risolvere questioni complesse. Tenete sotto controllo l'apparato gastrico, il petto e l'alto ventre. In amore, adattatevi alle esigenze del partner, mentre nel lavoro arriveranno risultati straordinari e apprezzamenti dai capi. Tuttavia, state attenti negli investimenti finanziari a causa dell'influenza negativa della Luna. Provate fortuna con il gratta e vinci.

Venere porta scompiglio, ma tutti i segni si abituano. La famiglia richiederà comprensione e adattamento, soprattutto se avete figli piccoli. Evitate questioni di principio. Cruciali per il Leone sono cuore e circolazione arteriosa, ma anche circolazione venosa. Giove e Urano creano interferenze esterne, specialmente per nati nella prima e terza decade. Risolvete praticamente le questioni familiari. Trattate gli altri con affabilità e senso pratico. La Luna vi aiuta. Fate attenzione alle spese e non sperperate guadagni faticosamente accumulati.

La Vita familiare si nutre di armonia, capacità di organizzare feste e riunioni con maestria. I transiti planetari di oggi, Luna, Venere, Mercurio, Urano e Plutone, vi vantaggiano. Il vostro organismo, in particolare il sistema gastroenterico e linfatico, richiedono attenzione. In amore, adattamento e rispetto reciproco. Al lavoro, prove e attesa per cambiamenti aziendali. Buone prospettive finanziarie grazie a Venere, Giove e Luna.

Oggi il panorama celeste vi infonde gioia di vivere e volontà di condividere con gli altri le situazioni più piacevoli. Prestate attenzione alla salute della pelle e degli organi filtranti interni come reni, fegato, pancreas, milza e cistifellea. In amore, dimostrate saggezza e buon senso nel rapporto di coppia. Nel lavoro, mettete in mostra il vostro talento, soprattutto se siete nati dal 6 al 15 ottobre. La Luna nel vostro segno vi rende fortunati nei giochi di sorte, come il calcio. Potreste provare a scommettere sulla schedina del Totocalcio.

Dicembre porta speranze. Risultati positivi, specialmente per i nati a novembre. Nella salute, attenzione a intestino, ano, parte pubica, gola, vie respiratorie, occhi, collo e nuca. In amore, dichiarazioni e successi erotici per i single. Nel lavoro, avviate nuovi progetti con consigli esperti. Evitate azzardi finanziari.

Oggi, il quadro dei transiti planetari si presenta sereno variabile per voi. Non tutti i corpi celesti vi supportano, ma due pianeti occupano il vostro segno: il Sole e Marte. Mercurio e Plutone apportano energia positiva, mentre Nettuno vi crea qualche ostacolo. I punti forti del vostro segno sono le gambe e l'amore avrà successo grazie alla lucidità delle scelte. Nel lavoro, fate bene il vostro dovere e il denaro arriverà.

Luna ostile, ma pianeti amici portano lucidità, intuito e soluzioni. Buoni influssi nel pomeriggio. Compleanni vantaggiosi dal 24 dicembre al 3 gennaio. Salute: attenzione a schiena, spina dorsale, scheletro e denti. Amore: tempo di agire, conquiste per i nati a gennaio. Lavoro: armonia con colleghi, terminare impegni prima. Denaro: surplus di lavoro, nuove risorse a venire.

Oggi i transiti astrologici sono altalenanti, con Venere in Scorpione che potrebbe portare qualche ostacolo. Per l'Acquario, è importante prestare attenzione al sistema circolatorio, incluse le vene, il cuore e le arterie. Marte in Sagittario offre nuove opportunità per reinventarsi sentimentalmente ed eroticamente. Se siete nati tra il 13 e il 18 di febbraio, potreste vivere una felice successione di partner. Riceverete un importante incarico che sarete in grado di gestire con successo. I nati tra il 24 gennaio e il 3 febbraio potrebbero sentirsi insicuri, ma chiedere aiuto e supporto può essere utile. La Luna dalla Bilancia vi invita a giocare d'azzardo, potreste provare la fortuna al Totocalcio.

Influenze positive di Luna, Venere, Giove e Nettuno migliorano prospettive. Nuovo giorno di dicembre propizio, pieno di opportunità favorevoli. Vita che prende direzione estremamente positiva. Salvaguardare organismo: piedi, circolazione linfatica, difese immunitarie. Inizio di aria nuova! Mercurio favorisce razionalizzazione dei sogni per Pesci nati a febbraio. Libertà di espressione per natura affettiva. Superiori soddisfatti, miglioramenti concreti in arrivo: aumenti stipendio, agevolazioni, crescita professionale. Effetti benefici per Pesci con compleanno tra 21 febbraio e 4 marzo. Buona combinazione Giove - Mercurio - Urano per gioco d'azzardo. Lotto nel vostro settore privilegiato.