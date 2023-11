Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 novembre.

Ultimo giorno del mese difficile, con Luna in Cancro e Venere in Bilancia. State saldi. Oggi è il momento di condividere con la famiglia e gli amici. Siate gentili con gli anziani. Per chi è single, è il momento di lasciarsi conquistare. Marte vi sostiene se siete nati nella prima decade. Fate attenzione alle infatuazioni, mantenete il controllo. Risolvete le questioni in ufficio con diplomazia e non preoccupatevi delle polemiche inutili. Fidatevi del vostro istinto. Plutone può portare sorprese con i superiori. Fate attenzione a non spendere troppo per cose inutili. Siate cauti nelle vostre spese oggi.

Plutone e Nettuno vi sostengono dai segni amici, Capricorno e Pesci. Aspetti celesti positivi per voi Toro. Luna vi sorride dal Cancro. Nuove emozioni entrano nella vostra vita. Successo per i single di aprile. Relazioni favorite dalla creatività e dal desiderio di miglioramento. Nonostante la stanchezza, il successo è dalla vostra parte. Pazienza è una vostra virtù. Fortuna e possibilità di vincite grazie alle influenze celesti.

Venere in Bilancia vi dona allegria e audacia. Non lasciatevi abbattere dai pianeti in Sagittario, mantenete la vostra determinazione. Nonostante le sfide di Nettuno, sfruttate le difficoltà per intraprendere nuovi percorsi amorosi. Liberate il vostro cuore e non siate timidi. Per i single nati a giugno, avventura erotica in vista. Grazie a Venere e Luna, avrete opportunità che avevate trascurato. Affrontate il lavoro con grinta e cercate l'aiuto di un amico collega. Sfruttate la vostra determinazione anche nel gioco d'azzardo, specialmente se siete nati a giugno. Provate la fortuna al Superenalotto.

Una giornata positiva, nonostante le influenze negative di Venere e Plutone. Giove e Nettuno saranno i vostri sponsor celesti nel Toro e nei Pesci. In amore, la Luna nel vostro segno vi rende magnetici e penetranti. Nel lavoro, usate la diplomazia e non fatevi coinvolgere dalle provocazioni. Plutone potrebbe causare incomprensioni con i colleghi. Consultate un esperto prima di prendere una decisione di investimento, in quanto Saturno vi sostiene nella scelta.

Venere, Mercurio, Sole e Marte favoriscono il vostro cammino. Urano e Giove potrebbero rallentarlo. Nel complesso, gli influssi planetari sono a vostro favore. In amore, incontri sorprendenti potrebbero riaccendere una fiamma del passato. Nel lavoro, sicurezza ed emotività vi faranno superare ogni prova. Per quanto riguarda le finanze, potete permettervi qualche lusso e condividerlo con le persone care grazie al vostro segno generoso, Sagittario.

Buonumore e armonia familiare grazie a Giove. Alcuni intoppi con i figli durante l'adolescenza a causa di Mercurio negativo. Urano illumina il vostro destino amoroso. Non preoccupatevi se le persone non sono come previsto. Nettuno ha cambiato le carte in tavola, quindi cercate la persona giusta per voi. Plutone vi dà sicurezza e grinta. Siete pronti per un punto di svolta, soprattutto se siete della terza decade. Creatività e successo grazie a Plutone. Siete bravi nel gestire i soldi, ma oggi potreste confondervi su un progetto di investimento. Non preoccupatevi.

Oggi è un giorno favorevole per voi, grazie ai transiti positivi di Mercurio e Venere. Il vostro fascino brilla e siete pronti a mostrare la vostra emotività controllata. L'accordo tra Mercurio, Marte e il Sole vi dà energia e vi permette di vivere amori entusiasmanti. Al lavoro, la vostra intuizione vi guiderà verso il successo desiderato. Fate solo attenzione a non sembrare troppo rigidi. Potrebbe essere un giorno adatto per tentare la fortuna al gioco.

I pianeti vi sostengono: Venere, Nettuno, la Luna e Saturno. Giove e Urano ostacolano. Fortuna e fuochi d'artificio oggi. In amore, sfruttate opportunità uniche per realizzare i vostri sogni segreti. Nel lavoro, siete supportati dalla Luna, Nettuno e Saturno. Ottobre è favorevole, e Mercurio e Marte portano benedizioni. Investimento familiare vi mette in primo piano. Rischio e benefici valutati con le persone coinvolte.

Congiunti nel segno, Marte, Mercurio, il Sole, Plutone e Venere, aggiungono un tocco di emozione e brio. I transiti odierni sono gioiosi e fortunati. La conquista entusiasma, attingete al vostro temperamento infuocato ma senza esagerare. Il Sole suscita avventura, specialmente per chi festeggia compleanno nella prima decade. Se nati neinte terza decade, incontri potrebbero svanire. Vigili e precisi, sempre efficienti. Se qualcosa sfugge, è causa del caso. Fiuto efficace per affari vantaggiosi proposti dagli amici. Prudenza, consigli e informazioni chiare prima di agire. Saturno consiglia cautela e discernimento logico.

Oggi, come segno favorito, avrete buone possibilità di successo nonostante qualche negatività dai pianeti. In amore, festeggiando il compleanno tra il 15 e il 20 gennaio, le relazioni fisse si rivitalizzano mentre quelli single avranno successo. Plutone vi dona un fascino eccezionale. Nel lavoro, la vostra abilità nell'affrontare gli imprevisti vi sosterrà, anche se potrebbero esserci piccoli contrattempi. Nel denaro, è meglio evitare il gioco d'azzardo per ora.

Il Sole e Venere influenzano positivamente l'Aquario, rendendo evidente la sfera attiva della vita, senza trascurare l'aspetto emotivo. In amore, l'ardito Marte in Sagittario e la sensuale Venere Bilancia favoriscono incontri appassionati con possibili conseguenze sentimentali. L'universo lavorativo offre molte opportunità di emergere e ottenere soddisfazioni, grazie alla posizione favorevole di Sole, Saturno, Marte e Nettuno. Se svolgete un'attività autonoma, arriveranno momenti di raccolto e conferma di quanto seminato in precedenza, soprattutto se il compleanno cade tra il 16 e il 19 febbraio o tra il 4 e il 14 febbraio. Nel denaro, Mercurio e il Sole promuovono il gioco d'azzardo, per gli appassionati di calcio consigliamo la schedina del Totocalcio.

Oggi, l'amore vi sorride grazie alla Luna, Giove, Saturno, Nettuno e Plutone. Avrete il coraggio di osare senza ostacoli. Se avete una relazione di lunga data, potrebbe rinascere; se avete un amore appena iniziato, potrebbe crescere e durare a lungo. Nel lavoro, affrontate le prove e gli esami con pazienza, specie se compiete gli anni dal 20 al 28 di febbraio. Non fatevi scalfire dalle seccature dei colleghi. Finanziariamente, provate fortuna al gioco, specialmente al Lotto.