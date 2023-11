Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 novembre.

Oggi Plutone, il governatore ideale, crea tensioni sia nella sfera privata che in quella sociale. La Luna nel Cancro potrebbe ostacolare la stabilità emotiva e il resta un single. Fortunatamente, Marte in Sagittario dà energia e volontà per affrontare le sfide lavorative. Tuttavia, bisogna fare attenzione alle finanze a causa dei transiti negativi di Luna, Venere e Plutone.

Oggi mostrate sensibilità, intuizione e generosità, sia nella sfera familiare che sociale. Nettuno in Pesci favorisce la terza decade con la sua affidabilità. In amore, ci saranno scosse di assestamento all'inizio della relazione. Al lavoro, la vostra abilità di persuasione avrà successo. In finanza, potreste investire in un bene immobile.

Mercurio ostacola la vostra creatività nel Sagittario, ma l'amore è favorevole con Venere dalla Bilancia. Lavoro positivo grazie alla Luna nel Cancro. Eliminate ciò che non serve e siate aperti al cambiamento. Adottate cautela finanziaria con Saturno, Marte e Mercurio.

Inizia questa giornata di compleanno con un notevole parterre planetario a sostegno, nonostante Venere e Plutone siano ancora sfavorevoli. Giove nel Toro ti regala vitalità e leadership, mentre Nettuno e Saturno nei Pesci ti offrono un'ottica distaccata. I single, della terza decade, fanno bene a stare attenti.

Nel lavoro sfrutta il tuo talento e la tua creatività in modo indipendente. Giove e Luna si uniscono per darti un'opportunità di investimento fruttuoso. Non lasciartela scappare!

Alterazioni planetarie portano alti e bassi nell'andamento quotidiano dello zodiaco. Profilo attivo positivo, ma emotivo caotico e passionale per Toro influenzato da Urano e Giove. Marte in Sagittario crea irrequietezza sentimentale, specialmente per nati a luglio. Terza decade del segno rischia confusione, ma Venere in Bilancia offre guida verso scelte da compiere. Luna in Cancro apre strada al successo e consenso, rapporti con superiori ottimali per compleanni 17-21 agosto. Attenzione a gestire vita lavorativa se prima/terza decade del segno. Parsimonia prevalente oggi, libertà di spesa per luglio.

Oggi, la vostra creatività e la capacità di vedere oltre saranno in evidenza. Un periodo favorevole per i nati tra il 15 e il 23 settembre, con influssi planetari positivi in diversi ambiti. L'amore riserva grandi opportunità per i single, con un incremento del fascino personale. Sul lavoro, i risultati del vostro impegno e costanza si faranno presto notare. Siate decisi e non fatevi influenzare da colleghi pigri. Dal punto di vista finanziario, oggi sarete più generosi del solito, soprattutto con familiari e figli.

In una giornata di primordine, Marte nel Sagittario e Venere nel vostro segno portano ottime relazioni familiari e affettuose. Per i single dello zodiaco bilancia, c'è la possibilità di un incontro intrigante e affascinante. Nel lavoro, sarete attivamente frenetici, ma la Luna negativa vi aiuterà a sostenere i vostri collaboratori in difficoltà. Pazientate un poco e le vostre finanze si ingrosseranno, raccogliendo i frutti del vostro duro lavoro.

La Luna nel Cancro vi regala un momento quasi trionfale, da gustare con piacere personale e mentale. Plutone, vostro pianeta governatore, in angolo positivo dal Capricorno, si lega al segno Scorpione. Sicurezza emotiva, illuminazioni per progetti futuri e scelte da fare. Nel campo dell'amore, momenti irripetibili di connessione profonda, specialmente per coloro nati nella prima e terza decade. Nel lavoro, Nettuno vi dà il sostegno per andare lontano, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 16 al 22 novembre. Nel denaro, con la Luna nel Cancro potrete tentare la fortuna al gioco, soprattutto se siete nati in ottobre.

Una giornata positiva con Mercurio, Marte e il Sole nel vostro segno, offrendovi soddisfazioni nella vita attiva, sociale e familiare. In amore, ascoltate e comprendete le esigenze del partner con l'empatia di Mercurio e Venere. Nel lavoro, momenti d'oro per imprenditori, commercianti e comunicatori. Nel denaro, potreste provare la fortuna al Superenalotto, soprattutto se nati nella prima decade.

Oggi si avvia un meccanismo che porta l'evoluzione della vostra vita e per alcuni verso il successo. In amore, Plutone e Nettuno permettono incontri emozionanti, soprattutto per chi festeggia il compleanno dal 15 al 20 gennaio. Nel lavoro, Saturno vi offre organizzazione e razionalità per ottenere risultati perfetti. Siate prudenti con le finanze, specialmente se nati nella seconda e terza decade.

Mercurio favorevole dal Sagittario per nati a gennaio. Stop alle iniziative recenti. In amore, Saturno da Pesci assicura senso pratico e stabilità. Per i single, opportunità di successo. Lavoro con Mercurio e Venere, usate garbo e ironia per farvi rispettare. Generosità con i figli, ma attenzione al viziare eccessivo.

Prospettive astrali positive oggi, nonostante qualche ostacolo lavorativo per i nati in marzo. Le coppie consolidate sperimentano stabilità e passione grazie a Saturno e Plutone, soprattutto per coloro nati nelle prime e terze decadi. Nettuno continua ad influenzare positivamente i Pesci nati dal 15 al 20 marzo. Nel lavoro, attenzione a Marte, Mercurio e il Sole per i nati a febbraio. Non prestate troppa attenzione a chi cerca di ostacolarvi. Finanziariamente, potreste tentare la fortuna al Lotto con il sostegno della Luna in Cancro, soprattutto se siete nati a febbraio.