Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 novembre.

La giornata di fine novembre si preannuncia positiva per le vostre iniziative. Godetevi il vostro tempo libero dedicandovi al bricolage, alla gastronomia, al giardinaggio o a qualsiasi hobby che vi appassioni. In amore, ricordate sempre di essere dei virili Arieti e sorridete bonariamente di voi stessi. Nel lavoro, mantenete un profilo basso e frenate le ambizioni. Cautela nelle questioni finanziarie, valutate attentamente dove investire i vostri risparmi.

Giove gratifica i transiti, portandovi serenità nel gestire situazioni complicate in famiglia. Attenzione al lato possessivo in amore. Toro, un segno femminile di Terra governato da Venere e "Proserpina". Nel lavoro, siete attivi e veloci, ma ricordate di riposarvi. Siete parsimoniosi con il denaro, ma attenzione alle speculazioni rischiose.

In congiunzione con la Luna nel vostro segno, la giornata sarà illuminata e gioiosa. Tuttavia, il transito di Saturno nei Pesci potrebbe causare leggero malumore e inquietudine. Non preoccupatevi, la vostra vivacità vi permetterà di superare qualsiasi difficoltà. In amore, il vostro temperamento sarà influenzato da energie astrali complesse, ma sarete voi a trovare la strada giusta. Nel lavoro, dimostrate rigore e rispetto, anche se non sempre riceverete lo stesso trattamento. Riguardo alle finanze, potreste essere un po' più spendaccioni del solito.

Giove nel segno amico del Toro, Luna nei Gemelli. Giornata armoniosa in famiglia (nati 7-16 luglio). Socialmente espressi in modo sereno e comunicativo. Amore romantico e coinvolgente, con i lati positivi della tenerezza e del romanticismo. Lavoro efficiente e veloce, con Urano, Saturno e Giove dalla vostra parte. Buona sorte finanziaria con Urano e Nettuno.

Saturno, Sole e Urano non sono dalla vostra parte oggi, soprattutto se siete nati nella seconda decade del segno di Leone. Nonostante ciò, risolverete con brillantezza alcune situazioni grazie alla vostra lucidità. In amore, fate attenzione a non invadere o prevaricare la persona amata, ma mostrate la vostra bontà solare. Al lavoro, aiutate un collega in difficoltà e riceverete un prezioso sostegno in cambio. Dovrete essere prudenti nelle spese a causa dell'influenza negativa di Giove, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 26 e il 31 luglio. Questo sarà un modo provvidenziale di frenarvi e evitare eccessi.

Oggi, le tue intuizioni e forse anche i sogni premonitori aumentano, anche se di solito preferisci l'analisi razionale. La Luna, dal segno dei Gemelli, ti stimola ma tu rispondi con timidezza e incertezza. In amore, il consiglio è di seguire le strade della fantasia e dell'improvvisazione. Per quanto riguarda il lavoro, se sei nel settore della comunicazione e vendita, sei favorito dai moti planetari. Nel campo finanziario, chiedi consiglio a una persona cara per prendere la decisione giusta.

Marte nel Sagittario concede energia e vitalità al vostro segno. La Bilancia vi aiuta a mantenere la vostra grinta. In amore, Venere stimola il miglioramento dei legami di coppia, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Professionisti apprezzati, la Luna vi riconosce finalmente. Prudenti nel denaro ma non spendaccioni.

Saturno, Nettuno e Plutone nei Pesci e nel Capricorno, alleati dello Scorpione, donano razionalità e intuito per comprendere rapidamente gli stati d'animo altrui. Oggi i transiti sono ancora più fortunati, specialmente per i nati a novembre. Gestite con forza le passioni e nascondete i vostri veri sentimenti. Il vostro segno d'Acqua è creativo e maschile, con Marte e Plutone come guida. Il temperamento affettivo è diretto e deciso, ma Mercurio limita l'esuberanza. Siete ingegnosi e forti, non fatevi intimidire dagli ostacoli. Saturno vi darà la forza per mettere al loro posto gli avversari. Se nati dal 15 al 19 novembre, avrete modo di migliorare la vostra situazione economica grazie a Nettuno. Custodite con cura il denaro, una risorsa faticosamente ottenuta.

La Luna in contrasto col Sagittario può creare qualche disaccordo familiare, soprattutto per chi è nato nella seconda decade. Tuttavia, la positività di Mercurio, Sole e Marte nel vostro segno vi regala una giornata di gioia e divertimento con parenti e amici di sempre. In amore, fate attenzione a non scottarvi oggi. Nell'ambito lavorativo, riuscite ad ottenere una commessa ambita se siete nati nella prima decade. Riguardo al denaro, gestitelo con slancio ma senza strafare o sperperare.

L'equilibrio cosmico di Nettuno, Giove, Saturno e Plutone regala generosità ai Capricorni. La Luna neutra in Gemelli consiglia cautela nelle decisioni. In amore, cercate il controllo ma attenuate la freddezza. Nel lavoro, sfruttate capacità comunicative grazie a Giove. In finanza, protezione dagli investimenti con Giove.

La giornata si presenta favorevole per i Gemelli, Sagittario e Bilancia grazie alla presenza di Luna, Mercurio, Venere e Marte. Per i nati nella terza decade, Giove, Nettuno e Plutone offrono supporto nel Capricorno e nei Pesci. In amore, è possibile che Urano dal Toro provochi occasionali tentazioni possessive. Nel lavoro, una configurazione benefica aiuta a gestire situazioni complicate, soprattutto per i nati in gennaio. Nelle finanze, il denaro è importante e viene manovrato con grande abilità.

L'opposizione della Luna ai Gemelli può causare piccoli ostacoli, ma Urano e Giove nel Toro esaltano la parte generosa affettiva in voi. Fluttuazioni di umore potrebbero influire sulla giornata positiva. Amore: Scegliete sapientemente una persona che vi comprenda senza sfruttare la vostra dolcezza. Lavoro: Essendo liberi professionisti, siate prudenti e risparmiate energia per il nuovo progetto. Denaro: La Luna negativa può minare la razionalità, soprattutto per chi è nato dal 9 al 16 marzo. Evitate spese esagerate.