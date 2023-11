Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 novembre.

La Luna nei Gemelli vi riempie di energia e felicità, soprattutto se avete bambini. Marte vi spinge ad accettare nuove sfide amorose, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 24 al 30 marzo. Plutone potrebbe creare conflitti sul lavoro, ma mostrate diplomazia e capacità di mediazione. La Luna e Giove vi danno la possibilità di vincere al Superenalotto, soprattutto se nati a marzo.

Oggi potrebbero esserci conflitti familiari, discussioni con amici e tensioni sul lavoro. Nonostante tutto, i Tori trascorreranno il giorno serenamente, in armonia con la famiglia. In amore, il Toro potrebbe manifestare tendenze possessive, ma Urano e Plutone vi aiuteranno a mantenere il buonumore. I single avranno avventure emozionanti, soprattutto se nati ad aprile. Sul fronte lavorativo, vi attendono prospettive positive e soddisfacenti. Gestirete anche questioni finanziarie complesse, ma Saturno vi darà equilibrio.

Giornata discreta di fine mese. Sensibilità, intuito e brillantezza costante grazie alla Luna nel vostro segno. In amore, possibili difficoltà nella condivisione intima a causa di interferenze esterne. Nel lavoro, successi e conferme con iniziative portate a compimento. Prudenza nelle spese, specialmente se nati a maggio.

In famiglia, un'armonia serena e una tranquillità generale mantengono il vostro clan in salute. Lucidità, intuizione e attenzione vi caratterizzano grazie alla Luna posizionata nei Gemelli. Nell'amore, le coppie vivono una fase positiva con possibilità di realizzare progetti importanti. I single sono invitati ad aprirsi a nuove conoscenze e opportunità intriganti. Sul lavoro, portate risultati consistenti e meritate un riposo sacro. Usate la vostra fortuna al gioco con consapevolezza.

Oggi avete dalla vostra la Luna in Gemelli, che aiuta a gestire situazioni critiche con intelligenza e un pizzico di fortuna. Marte transita ancora nel Sagittario, aumentando la sensibilità e la volontà di armonizzare la vita familiare. In amore, la Luna dona soddisfazioni erotiche e affettive, tranne per la terza decade che potrebbe avvertire una lieve distanza. Nel lavoro, cogliete i segnali dei cambiamenti e costruite pazientemente per il successo. Siate attenti nella gestione dei soldi, anche se siete protetti dalla buona sorte.

Un periodo di benessere e relax vi attende grazie all'influsso benefico di Urano nel Toro. I nati dal 8 al 14 settembre, in particolare, riceveranno gratificazioni emotive e conferme affettive. In amore, Venere e Mercurio vi invitano a ravvivare la relazione con freschezza e dinamismo. Nel lavoro, riceverete prove tangibili dell'apprezzamento dei vostri superiori. Tuttavia, occhio alle spese e non lasciatevi influenzare dalla Luna dissonante in Gemelli.

Venere vi dona una spruzzata di gioia, alleggerendo la vostra serietà. I transiti planetari favoriscono il vostro segno, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 30 settembre e il 9 ottobre. Pronti a vivere momenti affettivi delicati con la persona amata, o a esplorare nuove conoscenze. Il lavoro procede in modo efficiente, preparandovi per nuove sfide. Intuizioni positive per il gioco del Lotto.

Inarrestabile supporto celeste accompagna il trionfante Scorpione in un percorso verso nuovi traguardi. La razionalità di Saturno e il sostegno di Plutone favoriscono i nativi del segno, escludendo solo quelli nati dal 9 al 16 novembre. In amore, l'attesa per il partner ideale sarà ricompensata. Nel lavoro, completare gli impegni sarà gratificante per i perseveranti Scorpioni. La fortuna finanziaria è a portata di mano, basta darle l'opportunità di avvicinarsi.

La vita familiare procede senza intoppi, la vostra vivacità vi permette di risolvere situazioni irrisolte. La vostra gioia di vivere vi accompagni per tutta la giornata. Venere nel segno amico della Bilancia espande la vostra vivacità e il desiderio di brillare in vari contesti sociali. Se appartenete alla seconda decade del Sagittario, potrete esibire il vostro charm e la vostra eloquenza. Mercurio vi sostiene e vi dona una grazia sbarazzina che vi permette di fare conquiste veloci. Marte vi porta fortuna e vi permette di raggiungere grandi risultati, soprattutto se avete scelto una libera professione. Sole, Mercurio e Marte vi rendono intraprendenti anche nel gioco d'azzardo.

Assistiti da Giove, col fermento di idee in movimento, analisi e attenzione ai dati della realtà, siete ricercati, con Nettuno che stimola l'amore esclusivo e il desiderio di intimità. Nel lavoro, immensamente indispensabili, ottenete stima e consensi grazie alla serietà e all'efficienza. Con la Luna in Gemelli, tentate la fortuna al gioco e avete ampie possibilità di vincere.

Giornata dinamica con Luna in Gemelli e Sole in Sagittario per la seconda e terza decade. Non fatevi influenzare da piccoli inconvenienti e nervosismi. Serata piacevole e rilassante con amici e famiglia. Cerca nuove conoscenze grazie alla Luna benefica. Superate le incomprensioni con colleghi o superiori. Risultati professionali invidiabili. Fortuna nel settore del gioco con Luna e Venere.

I vostri pianeti guida, Giove e Nettuno, supportati da Urano e Plutone, vi sorridono. La vostra dolcezza e comprensione trionfano in diverse situazioni. In serata, la Luna in Gemelli vi invita a non pretendere troppo. In amore, risolvete questioni affettive con garbo e serena velocità. Nel lavoro, ottenete risultati straordinari, specie se nati a febbraio o marzo. Evitate di provare la fortuna al gioco oggi, attendete qualche giorno.