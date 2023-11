Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 novembre.

Oggi Marte, il vostro pianeta tutelare, si mostra favorevole. Le pulsioni emotive possono fiorire oggi per chiunque abbia una relazione, libera o stabile. Plutone rende difficile lavorare per alcuni, ma la determinazione è fondamentale. Provatela fortuna al gioco, soprattutto per i nati a marzo.

Oggi, il vostro segno zodiacale si trova in un momento altalenante, ma grazie al vostro temperamento forte e saldo, riuscite a gestirlo bene. Urano vi protegge da eventuali problemi. In amore, Giove vi gratifica con il suo influsso positivo, rendendo il vostro temperamento affettuoso ancora più bello. Al lavoro, dimostrate la vostra abilità risolvendo una questione che gli altri non erano riusciti a fare. Sul fronte finanziario, potete sentirvi più rilassati grazie a Urano e ottenere ottimi affari.

Giornata con cielo sereno variabile per voi, supportati dalla Luna in Ariete e Venere in Bilancia. In amore, dubbi e battute d'arresto causati da Marte e il Sole nel vostro segno opposto di Sagittario. Ascoltate il vostro istinto per prendere decisioni nella relazione. Competenza e successo nel lavoro, ma cautela nelle spese per interferenze negative in denaro.

Le posizioni di Urano in Toro e Saturno in Pesci portano soddisfazioni in tutti i settori. Intuizioni provvidenziali vi guidano e gli alti e bassi emotivi non intaccano la relazione. Successi in amore per i single. Malumori passeggeri sul lavoro, ma la capacità di riprendersi è elevata grazie all'aiuto dei pianeti amici. Acquisti edonistici e culturali sono allettanti, soprattutto per coloro nati a giugno.

Giornata entusiasmante con Marte a favore, Sole in armonia con il fuoco del Sagittario. In amore, passione e conquiste sono favoriti dalla Luna Ariete e da Marte, Mercurio e Sole in Sagittario. Nel lavoro, superate ostacoli e ottenete successi grazie all'aiuto di Venere in Bilancia. Attenzione alle finanze, evitate di svuotare il conto.

Movimento planetario impegnativo per il vostro segno, specialmente per i nati in agosto. In amore, un'attrazione intensa e creativa grazie a Urano e Plutone. Nel lavoro, supporto di Giove, soprattutto per chi insegna. Finanze ben gestite, grazie al vostro fiuto e diligenza.

Marte, Mercurio e Sole rendono il vostro cammino più agevole, nonostante l'influenza contrastante di alcuni pianeti. L'amore potrebbe portare nuove relazioni, ma i transiti limitano la vostra espressione affettiva. Nel lavoro, pianificate strategie per raggiungere i vostri obiettivi. In ambito finanziario, resistete alla tentazione di spese non necessarie.

Giornata favorevole per voi, molti pianeti vi sostengono. In amore, relazione soddisfacente e successo per i single. Sul lavoro, il vostro talento viene apprezzato, ma siate corretti con i colleghi. Nel denaro, potete permettervi una vacanza a Natale.

Marte porta entusiasmo e rigenerazione al vostro segno zodiacale. Il cielo è radioso, con piccole dissonanze minimizzate dal discreto successo. Venere promette conferme nel vostro slancio vitale. Conquistate i vostri interessi sentimentali. Trovate conferme nella vostra attività lavorativa. Mete ideali possono sembrare distanti, ma Mercurio e Plutone portano fortuna. Siate entusiasti, ma prudenti con le spese.

Influenze planetarie potenti: Luna, Venere, Giove e Mercurio vi favoriscono oggi. Feste e ritrovi sociali esaltano il vostro lato espansivo. Rafforzate il legame di coppia superando piccoli ostacoli. Rivalità professionale, ma mantenete la calma e reagite con eleganza. Compleanno tra il 12 e il 18 gennaio. Programmate un viaggio insieme e godetevi il lusso.

Oggi, Marte, Venere, Luna, Sole e Mercurio vi offriranno opportunità di successo. Sebbene Giove e Urano vi sfidino dal Toro, l'amore sarà appagante grazie all'esuberanza di Marte nel Sagittario. Nella sfera lavorativa, avrete un ruolo fondamentale in un progetto di squadra. Grazie alla vostra visione prospettica, otterrete risultati eccellenti. Approfittate di queste favorevoli energie, specialmente se festeggiate il compleanno a gennaio. In ambito finanziario, la fortuna vi sorride e potreste provare la vostra fortuna con un gratta e vinci.

Nonostante i momenti di nervosismo causati dal Sole con Marte e Mercurio in contrasto con il vostro segno, arriva un giorno sereno. Le eventuali difficoltà le reggete benissimo. Oggi, la Luna vi spalleggia, specialmente se siete giovani Arieti. Aggiungete tenerezza all’ardore erotico nella vostra vita sentimentale. Misuratevi nel campo sentimentale in modo disinvolto, collezionando discrete vittorie. Svolgendo una professione libera, potete inserire il tocco distintivo della vostra personalità nel vostro lavoro. Pianeti attivi come Urano e Plutone vi favoriscono. Finalmente arrivano i buoni introiti economici, portando serenità anche in altri campi pratici della vostra vita.