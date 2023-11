Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 novembre.

Sei al vertice grazie alla tua determinazione e impegno. Il Sole e la Luna ti sostengono, permettendo alle tue emozioni di brillare. Cerca attenzioni romantiche, sfrutta il supporto cosmico. Lavoro gratificante e guadagni stabili. Evita spese superflue, concentratevi su beni durevoli e ragionati.

Attivissimo Urano nel Toro, con Giove, vi guida. Siete pronti ad agire e dare il vostro marchio distintivo. Plutone nel Capricorno vi rende capaci di aiutare il partner e crea un ottimo legame. Grinta creativa grazie a Saturno, Giove, Urano e Nettuno nel Toro e Pesci. Mostrate la vostra bravura, con l'aiuto di Plutone. L'immobile è un'opzione interessante per voi. Voglia di realizzare la ricchezza materiale, soprattutto per chi è nato nella seconda decade.

Teatro dei moti planetari che vi permetteranno di muovervi agilmente in questa giornata di fine novembre, con la fortuna dalla vostra parte. In amore, Saturno rende gli gemelli capricciosi e umorali con il partner, ma con l'arrivo della Luna nell'Ariete, il vostro entusiasmo e calorosità saranno pronti ad accogliere proposte affettuose. Per i single, Urano offre molte opportunità da cogliere. Nel lavoro, si prospettano ottime opportunità grazie all'azione dinamica. Le finanze richiedono moderazione.

Il vostro profilo astrale di oggi mostra una discreta influenza dei pianeti, in particolare di un favorevole Giove in Toro. In amore, esprimete i vostri sentimenti alla persona accanto, ricevendo in cambio affetto sincero. Il vostro segno è alleato naturale del Toro e dei Pesci, potenziando eros e passione. Nella vita professionale, gestite i collaboratori con gentilezza e sicurezza, ottenendo risultati eccellenti grazie a un buon accordo. In campo finanziario, vi prende la voglia di provare la fortuna con una schedina del Totocalcio.

I transiti di Luna, Mercurio, Sole e Venere offrono protezione e promettenti opportunità in tutti gli ambiti grazie ai positivi influssi celesti. La vita familiare è soddisfacente, soprattutto con bambini piccoli che regalano dolcezza. In amore, incontri significativi sono in arrivo per nati tra il 7 e il 15 agosto. Al lavoro, fate tesoro dei suggerimenti astrali per primeggiare e brillare. C'è fortuna finanziaria da cogliere, soprattutto con l'aiuto di una generosa Luna.

Fine novembre porta un mix di influenze astrali contrastanti. Siate pazienti in amore, evitando decisioni affrettate. Il lavoro richiede pazienza, ma i risultati positivi arriveranno grazie alla vostra gestione impeccabile. Prima di fare spese, risparmiate: Saturno e Mercurio consigliano cautela finanziaria.

Fine novembre vi riserva un periodo astrale positivo ma impegnativo. Siete forti e protetti dal Sole. In amore, la comprensione del partner accompagna la vostra esigenza di intimità. Venere nel Sagittario dona relax e Mercurio stimola nuovi e interessanti impegni lavorativi. Non scoraggiatevi dai temporanei introiti ridotti, presto riprenderete fiato.

Venere favorisce le intuizioni delle persone nate nella seconda decade del segno. L'atmosfera di fine novembre è abbastanza soddisfacente. In amore, Plutone porta comprensione e intesa speciale. Mercurio nel Sagittario porta incontri dell'ultimo minuto. Plutone favorisce la fusione emotiva per coloro nati dal 17 al 22 novembre. Nettuno favorisce l'adattamento professionale, soprattutto per i compleanni nella terza decade. Nel denaro, bisogna evitare gli eccessi, soprattutto per coloro nati nella prima e seconda decade a causa di Giove.

Sagittario, momento quasi magnifico: Sole, Mercurio e Luna nell'amico Ariete. In amore, l'intesa è facilitata, rendendovi più profondi e intensi. Chi festeggia il compleanno dal 12 al 21 dicembre troverà grande affinità. Nel lavoro, date sfogo alla creatività e abbracciate gli entusiasmi. Possibili successi per artisti e professioni legate all'immagine. Non lasciate scappare un'ottima opportunità di investimento. Mercurio, Sole, Venere e Luna dicono che darà frutti consistenti.

Nonostante la Luna ostile, il generoso Giove nel Toro alimenta il vostro spirito. La situazione astrale è positiva per le iniziative. Mostrate affetto attraverso gesti significativi. Giove supporta la vostra coppia. Mercurio e Nettuno offrono opportunità professionali, soprattutto per chi lavora nell'arte e la creatività. Il successo è garantito se festeggiate il compleanno dal 7 al 17 gennaio. Plutone vi sprona a correre rischi e vi propone un affare vantaggioso, soprattutto per i nati dal 15 al 20 gennaio.

Una giornata dinamica e professionale vi attende, grazie a un cielo generoso che vi offre preziosi suggerimenti. In amore, siate cauti se state iniziando una nuova relazione. Nel lavoro, chi si occupa di comunicazione sarà agevolato, specialmente gli Aquario nati in gennaio. Fate attenzione se avete a che fare con denaro altrui, Urano potrebbe ostacolarvi. Non fidatevi di un amico che vi coinvolge in un affare rischioso.

Oggi, nonostante alcune difficoltà causate dai moti zodiacali, il vostro progetto procede sereno e promettente. In amore, i vostri sentimenti sono protagonisti e una nuova storia sta prendendo sempre più spazio nel vostro cuore. Sul lavoro, la vostra capacità di gestire il team e promuovere armonia porterà grandi risultati. Fate attenzione nelle questioni finanziarie a causa della mancanza di chiarezza.