Oroscopo settimanale, le previsioni dal 20 al 26 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dal 20 al 26 novembre.

Incredibile vigorosità celeste a tua disposizione, che si rafforzerà pian piano fino al weekend. Vitalità fisica, mentale e interiore, con entusiasmo, grinta e determinazione. Coinvolgimenti speciali in tempo libero, viaggi, spostamenti, e amicizie. Divertimento in primo piano, con sorrisi, allegria e novità. Cuore indeciso? Importante decisione storica o scelta delicata. Coppie cercano più passione, dolcezza e romanticismo. Settimana entusiasmante! Ottimi rapporti professionali e pratiche veloci! Possibilità di incrementare, ma attenzione all'avidità. Valutate ogni affare.

Il lunedì può essere pesante con un cielo dispettoso, ma presto ritroverete la fiducia. Le giornate seguenti saranno positive e soddisfacenti. Risolvete i problemi e concentratevi sul futuro e sulle opportunità. In amore, superate le discussioni e girate pagina. Al lavoro, resistete e rimboccatevi le maniche. I risultati arriveranno. Nel denaro, abbiate pazienza, le situazioni si sbloccheranno.

Settimana altalenante come un giro sulle montagne russe. Momenti positivi lunedì e tra giovedì e venerdì, occasione per risolvere questioni in sospeso. Confusione e equivoci da lunedì sera a mercoledì. Non scoraggiatevi, evitate scelte affrettate. Fine settimana poco felice, ma ricordate: nulla dura per sempre. Partner come punto di riferimento in un periodo confuso. Acquisti, investimenti e finanziamenti richiedono attenzione per evitare perdite. Richiedete un parere esperto.

Questa settimana inizia con fiducia e sensazioni positive, intensificando la telepatia e i sogni futuri. Tuttavia, tra giovedì e venerdì potreste vivere momenti di tensione familiare e fastidi del passato, sebbene sabato e domenica vi divertirete e farete nuove amicizie. In amore, le emozioni contrastanti creano instabilità, mentre nel lavoro mostrate determinazione pur con qualche spirito diplomatico. Fate attenzione alle scelte impulsive, cercando di prevedere le possibili conseguenze finanziarie.

Vi attende un periodo di crescita e miglioramento. Nonostante qualche fastidio rimarrà, stelle generose vi offriranno vantaggi durante questa settimana. Piacevoli occasioni per viaggiare, uscire e incontrare amici vi attendono. Il cielo renderà deliziosi anche i momenti comuni. In amore, dolcezza ma anche punti interrogativi. Al lavoro otterrete risultati e sarà soddisfacente. Le spese inaspettate presto saranno salutate. Buon momento per chiudere la settimana con fiducia e nuova energia.

Preparatevi a giornate tese e impegnative, con richieste dell'ultimo minuto e pressioni extra. Evitate discussioni lavorative e finanziarie rischiose. L'amore potrebbe essere complicato, ma le relazioni solide resistono. Approfittate di opportunità nel weekend. Staccate la spina per evitare stress e confusione.

Miglioramenti per il vostro benessere fisico e mentale sono in arrivo questa settimana, permettendovi di recuperare rapidamente da eventuali problemi passati. Amicizie e svaghi saranno favoriti, portando nuove opportunità e incontri interessanti. Notizie importanti potrebbero arrivare da lontano. Nel campo dell'amore, il dialogo e la progettualità di coppia saranno prioritari, mentre per i single ci saranno nuove e stuzzicanti opportunità di amicizia. Nel lavoro, sarete intraprendenti e pronti ad affrontare impegni anche faticosi. Sarete abili a individuare le opportunità migliori in ambito finanziario, ottenendo accordi vantaggiosi.

Emozioni dissonanti lunedì, ma comprensione e consapevolezza seguono. Amore: settimana complicata ma risolutiva per alcuni, decisioni prese e tira e molla finito. Passione altalenante ma intensa. Nel lavoro concretezza e adattabilità richieste, rimanete con i piedi per terra e volate con l'immaginazione. Razionalizzazione delle spese e ricerca di fonti di reddito extra tramite lavoro e impegno.

In vista del vostro compleanno e con il cambiamento cosmico, sentirete la voglia di rivoluzionare la vostra vita. Prima di agire impulsivamente, riflettete e concentratevi sulle vere necessità. Dite no al pessimismo e alle persone negative. Siate prudenti con chi vi affida troppo rapidamente, il tempo svelerà la loro affidabilità. In amore, ci sarà passione e sensualità. Sul lavoro, le vostre idee avranno successo se esposte nel modo e nel momento giusto. Le finanze non sono al loro massimo, ma potreste avere ottime idee e opportunità in arrivo.

Questa settimana l'attenzione si concentra sulle emozioni e sulle relazioni affettive, mentre le questioni pratiche passano in secondo piano. Potrebbero esserci tensioni in famiglia, ma ascoltando e comprendendo arriverete alla soluzione. I prossimi giorni saranno piacevoli e divertenti per tutti. L'amore potrebbe essere in una fase grigia, ma è possibile recuperare. Al lavoro, potreste raccogliere i risultati dei vostri sforzi precedenti. Un discorso familiare si potrebbe concentrare sul denaro, ma cercate le parole giuste e trovatene un equilibrio.

La vostra vitalità raggiungerà il massimo livello questo fine settimana, donandovi emozioni lineari, tempo libero e amicizie piacevoli. Queste giornate compenseranno i fastidi passati, preparandovi per una fase serena. In amore, ci sarà affetto ma con qualche insidia, mentre la passione sarà seguita da momenti incerti e sensuali. Nel lavoro, evitate decisioni impulsive e lasciate decantare le idee per ottenere risultati eccellenti. Le finanze potrebbero presto migliorare con opportunità inaspettate per aumentare le entrate. Abbiate fiducia nelle novità positive che arriveranno.

Settimana confusa. Occhi aperti, possibili complicazioni e intenzioni nascoste. Investigate razionalmente per scoprire la verità. Non siate ingenui, proteggetevi dagli equivoci. Nell'amore, non rimandate e ignorate chiacchiere false. Lavoro con rivalità, state attenti e focalizzati. Proteggete i soldi, evitate truffe e distrazioni.