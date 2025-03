Stray Dogs, il thriller da cani di Forstner e Fleecs

Il nuovo fumetto pubblicato da Saldapress (con una serie di variant cover una più bella dell'altra) è una Carica dei 101 senza alcun tipo di edulcorazione ascolta articolo

Gli animali, si sa, sono da sempre capaci di suscitare nell’uomo emozioni e sentimenti potenti. Walt Disney lo ha capito presto, rendendo cani, gatti, volpi e cerbiatti protagonisti dei suoi capolavori. E non è detto per forza che i cuccioli possano interpretare solo di storie dolci e accomodanti, anzi, talvolta possono prestare la loro naturale purezza anche a storie decisamente più cupe e oscure. È il caso di Stray Dogs, fumetto sceneggiato da Tony Fleecs e disegnato da Trish Forstner (Saldapress, brossurato, 136 pagine a colori, 16,90 euro).

La trama Una dolcissima cagnolina si risveglia da un’anestesia in una grande casa piena di altri cani che la accolgono festanti. Tutti devoti al padrone, sembrano vivere in una sorta di paradiso in terra, coccolati, nutriti, padroni di ogni stanza a eccezione dell’unica in cui non possono entrare. Sophie, però, è disorientata e spaventata. Un’amnesia pare averle tolto i ricordi ma il sospetto si insinua in lei mentre scorci della sua vita “precedente” riemergono alla memoria. Sophie è sempre più sicuro: lei aveva un’altra padrona che è stata uccisa dal nuovo. Gli altri non le credono, tranne Rusty.

Una storia ad alta tensione Le indagini di Sophie per scoprire la verità e il cambiamento di atteggiamento del padrone, che mostrerà progressivamente la sua vera faccia, precipitano la storia in un thriller dove la tensione si fa sempre più alta, generando una forte empatia con i cani protagonisti della vicenda che porta il lettore a tremare con loro. Il contrasto tra i contenuti estremamente crudi della storia e i disegni in pieno stile disneyano provoca un effetto di straniamento che amplifica ulteriormente la sensazione di angoscia e incertezza data dal racconto.

Una Carica dei 101 per adulti Stray Dogs è una sorta di Carica dei 101 per adulti, dai contenuti espliciti, senza alcuna edulcorazione. A differenza dei dalmata di Walt Disney, questi cani non hanno nessuno a proteggerli, nessun padrone a difenderli, e sono costretti ad aprire gli occhi, uscire dalla illusoria comfort zone in cui si sono adagiati e unirsi tra di loro per sfidare il pericolo e costruirsi un futuro.