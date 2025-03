Buongiorno e buon Martedì Grasso, le frasi da inviare

I festeggiamenti del Carnevale si concludono, da tradizione, con il Martedì Grasso, il giorno che precede il Mercoledì delle Ceneri che segna l’inizio del periodo di Quaresima prima della Pasqua. Deve il suo nome al fatto che era l’ultimo giorno in cui era permesso, dalla Chiesa Cattolica, sia festeggiare che mangiare determinati cibi come la carne e i dolci

L’idea migliore è quella di prendere spunto da alcune frasi famose e aggiungerci un qualcosa di personale per rendere ancor più speciali i vostri auguri. Vediamo allora qualche frase raccolta appositamente per questa occasione.

La filastrocca

Ma si può usare anche una filastrocca tipo questo capolavoro di Rodari: "Carnevale in filastrocca, con la maschera sulla bocca, con la maschera sugli occhi, con le toppe sui ginocchi: sono le toppe d'Arlecchino, vestito di carta, poverino. Pulcinella è grosso e bianco, e Pierrot fa il saltimbanco. Pantalon dei Bisognosi "Colombina," dice, "mi sposi?" Gianduia lecca un cioccolatino e non ne da niente a Meneghino, mentre Gioppino col suo randello mena botte a Stenterello. Per fortuna il dottor Balanzone gli fa una bella medicazione, poi lo consola: "E' Carnevale, e ogni scherzo per oggi vale" (Gianni Rodari).