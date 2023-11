Oroscopo del 20 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 novembre.

Mercurio positivo in Sagittario con Giove e Urano nel Toro. Attenzione a chi disturberà la calma. Marte infuocato nello Scorpione, ma evitate nervosismi in famiglia. Saturno - Nettuno vi permette di comprendere gli umori del partner. Prontezza mentale, agilità e decisioni rapide a lavoro. Compleanni dal 7 al 12 aprile portano successo. Risolvete questioni economiche familiari con determinazione e miglioramento finanziario.

In una giornata felice, l'influenza positiva dei pianeti Saturno, Giove e Nettuno irradia il vostro palcoscenico astrale. Nonostante il sole ostile, vi sentirete stimolati ad uscire e socializzare. Sceglierete di accettare inviti dal vostro gruppo di amici o fare conoscenze nuove? L'interesse per un lavoro creativo o legato alla cultura sarà favorito da Nettuno e Plutone. Con Giove in congiunzione al vostro segno, chi è nato ad aprile potrebbe ottenere delle vincite al Totocalcio.

Oggi vi attende un palcoscenico di moti planetari che vi rendono irresistibili. Ignorate le critiche e le chiacchiere intorno a voi e proseguite con sicurezza da vere star. In amore, i single, soprattutto gli uomini, saranno temerari conquistatori. Le donne mostreranno un'insolente civetteria che sfocerà in flirt gratificanti. Il lavoro sarà favorito da un produttivo Urano, soprattutto per chi lavora nei media e nelle comunicazioni. Prestare attenzione a un'affare offerto da persone fidate potrebbe portare a un successo finanziario grazie all'intuizione di Giove.

Giornata fortunata per i Pesci con transiti positivi da Giove. Serenità e ironia vi aiuteranno a affrontare gli impegni quotidiani. In amore, attenzione alle aspettative troppo alte e rimandate decisioni importanti. Nel lavoro, il vostro entusiasmo e umore sono la chiave del successo. Siate prudenti nelle finanze e provate fortuna al Lotto se fate parte della terza decade di luglio.

Oggi, come Leoni, avrete una grande protezione grazie a Mercurio nel Sagittario. Gli altri pianeti sono solo leggermente negativi. Le indicazioni per il lavoro e per la vita emotiva e affettiva sono positive. In amore, state attenti agli incontri occasionali che potrebbero deludervi. Al lavoro, nonostante un quadro positivo, potrebbe esserci un'atmosfera nervosa per i liberi professionisti. Non preoccupatevi, Venere vi sostiene e vi permette di agire con decisione ed efficienza. Fate attenzione alle spese e al lusso, poiché Urano e Giove vi mettono in difficoltà se siete nati nella prima e terza decade.

Oggi potreste vivere dei momenti di tensione con vecchi amici, ma non preoccupatevi, sono solo scosse di routine. La configurazione planetaria è in generale favorevole, con alcuni aspetti più sfidanti ma saprete affrontarli con calma. Sia che siate in coppia o single, il vostro cuore è pronto per amare. Il team Giove - Urano promette esperienze sentimentali appaganti per chi è nato tra il 9 e il 14 settembre. Avrete la capacità di fare scelte giuste al momento opportuno, sia che lavoriate autonomamente o dipendentemente. Se avete collaboratori o contatti esterni, sarete in grado di ottenere il massimo successo. Urano, il vostro pianeta governatore, vi protegge in ambito lavorativo. State attenti alle tentazioni di spese eccessive, potreste mettere in discussione la vostra fama di parsimoniosi. Tuttavia, è positivo superare i difetti ed essere flessibili rispetto al vostro segno zodiacale.

La vostra razionalità è una delle vostre migliori qualità zodiacali, che vi permette oggi di avere una giornata tranquilla e godere dei transiti positivi attuali. In amore, Venere vi assiste potentemente, permettendovi di comprendere e ascoltare le esigenze della persona amata con sensibilità. Sul lavoro, Mercurio vi aiuta a concludere le incombenze in modo rapido, grazie alla vostra razionalità. Sul fronte finanziario, la fortuna vi sorride se festeggiate il compleanno dal 7 al 13 ottobre.

La Luna transita generosa nei Pesci, favorendo gli Scorpioni con influssi positivi. Amore intenso per i nati a novembre, ma attenzione alle battute caustiche. Mercurio favorisce il successo professionale nella comunicazione e cultura. Risolvete un conflitto con leggerezza e umorismo. Mantenete prudenza finanziaria a causa di Giove e Urano.

In cielo, il vivace Mercurio brilla nel vostro segno, promettendo una scena astrale intrigante per il vostro spirito avventuroso. In amore, scintillanti valori venusiani e di Fuoco offrono piaceri significativi, ma attenzione a non confondere la passione momentanea con l'amore duraturo. Sul lavoro, godete della presenza benefica di Mercurio e di Venere nella Bilancia, che vi donano risolutezza e abilità diplomatica, soprattutto nel mondo digitale. Per quanto riguarda le finanze, Giove vi suggerisce di non sperare in grandi vittorie, ma potete tentare la sorte con moderazione.

Una giornata positiva con poche negatività astrologiche. In amore, un mix di sentimento e amicizia per tutti e un'accentuata sensualità per i nati nella terza decade di dicembre. Sul lavoro, Saturno offre programmi ambiziosi e successo professionale. Nel denaro, Luna suggerisce di seguire l'intuito e provare la fortuna.

Giornata benefica grazie ai pianeti che vi favoriscono. Sgambetti divertenti e insignificanti possono colpirci, ma alla fine ci favoriscono. L'intesa emotiva e passionale nella coppia si intensifica grazie a Nettuno e Saturno nei Pesci, soprattutto per chi è della prima e terza decade. Godiamoci il calore, il desiderio e la passione offerti da questa presenza celeste. Saturno e gli altri pianeti ci supportano nelle professioni connesse alla cultura, ai media e al web. I cronisti, fotoreporter, inviati speciali, speaker radiofonici e televisivi ricevono soddisfazioni concrete dai colleghi. Possibilità di vincite al gioco con la Luna nel vostro segno fino alle 15:30. Terza decade particolarmente favorita.

Ottimo supporto da parte di Giove, il vostro protettore nel Toro, che rinvigorisce intuizione e sensibilità. Non mancheranno alti e bassi in una giornata vivace, ma sicuramente non sarà noiosa. In amore, dialogate con il vostro partner, lasciandovi scivolare le recenti tensioni grazie al vostro peculiare umorismo. Nettuno e Giove influenzano positivamente la vostra sfera sentimentale. Nel lavoro, conservate la pace grazie a Saturno e Urano, trascurando chiacchiere e dissidi tra colleghi in maniera intelligente. Fortunatamente, tutto si risolverà alla chiusura. A livello finanziario, siate generosi con chi vi ama, senza preoccuparvi delle spese. La vostra dedizione verso chi ha bisogno è fondamentale.