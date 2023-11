Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 novembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 novembre.

I transiti planetari dipingono una tela di alti e bassi in questo autunno. Disturbi nella comunicazione con il partner a causa di Luna e Venere. Tuttavia, Mercurio nel Sagittario aiuterà a superare queste difficoltà. I single nati a marzo vivranno esperienze erotiche intense. Dialogo e pazienza risolveranno divergenze. Attenzione alle opinioni degli altri. L'energia del Fuoco favorisce il successo professionale, soprattutto per gli Arieti della seconda e terza decade. Con entusiasmo si tenta la fortuna al Totocalcio. Mercurio e Giove portano fortuna, soprattutto per la prima decade.

Marte e Sole agitati nello Scorpione, ma Saturno, Giove, Nettuno e Plutone portano stabilità e benessere, soprattutto per chi è nato nella prima e terza decade. Potrebbe essere una giornata per rilassarsi e coccolarsi in coppia. Nel lavoro virtù come pazienza e calma vi portano avanti. Attenzione alle parole per evitare errori. Provate a giocare un gratta e vinci, sorprese di vincite potrebbero arrivare.

Giornata altalenante con transiti sfavorevoli da Mercurio e Saturno, distanza emotiva temporanea. Serata di intesa profonda grazie a Venere. I single sperimentano una fase irrequieta ed erotica. Lavoro pesante, scadenze imminenti, momentanei disaccordi. Ritorno a casa gratificante. Prudenza finanziaria, evitare affari senza futuro.

Una giornata positiva e serena vi accompagna grazie ai transiti favorevoli di Marte nel vostro segno, lo Scorpione. Tuttavia, mantenete attenzione all'apparato digerente, ai denti e alla spina dorsale. In amore, evitate atteggiamenti indolenti e mostrate al partner la vostra abilità nell'imprevisto. Sul lavoro, consultate persone di fiducia per prendere decisioni ponderate. Riguardo al denaro, non fate mosse rischiose nonostante l'influenza favorevole di Giove.

Ottimismo e grinta caratterizzano il vostro lavoro. In amore, date importanza alla sfera sentimentale trascurata. Venere vi guida verso un futuro amorevole. L'investimento richiede cautela, ma i risparmi possono portare benefici. Informatevi bene se siete nati a luglio prima di agire.

Giornata positiva con l'influenza favorevole della Luna dal Capricorno. Plutone e Giove sono i vostri alleati celesti, offrendovi supporto. In amore, l'attento Urano nel Toro rende sensibili alle emozioni della persona amata. Nel lavoro, la vostra profondità e la capacità di valutare diverse situazioni vi distinguono. Nelle finanze, la fortuna vi sorride grazie alla Luna nel Capricorno.

Superate facilmente gli ostacoli che il cielo pone davanti a voi. La presenza di Venere nel vostro segno bilancia l'aspetto sfavorevole della Luna. In amore, l'armonia di coppia si riflette nelle azioni positive. Affrontate questioni familiari con tempestività. In ambito lavorativo, mantenete la calma anche di fronte alle provocazioni dei superiori. Riflettete sulla vostra giornata e riconoscete il valore del vostro impegno. Non fatevi nervosismi durante le sfide professionali. Un introito inaspettato vi permette di affrontare spese impreviste. Marte e Sole vi sostengono nel settore economico.

Trasmettiamo vibrazioni positive per gli Scorpione, ma evitate di esagerare. In amore, sorprendete il partner con gesti affettuosi. Sul lavoro, unite concretezza e originalità per distinguervi. Indizi svelati dalla Luna nel Capricorno per i compleanni dal 15 al 20 novembre. Possibilità di investimenti immobiliari per la prima e terza decade.

Metà mese produttiva e generosa secondo il moto degli astri. Venere in Bilancia porta novità sentimentali ai single. Incontri inaspettati, mentre Mercurio nel vostro segno dona vivacità e sorprese emotive. Nel lavoro, prime decadi del Sagittario avranno opportunità di affermarsi e realizzarsi secondo desiderio. Anche per i dipendenti o liberi professionisti. Il Lotto potrebbe portare numeri significativi oggi.

Oggi, il focus è sull'emotivo e il sentimentale, con Luna e Giove nel Toro. Attenzione richiesta nel campo attivo e professionale. In amore, intensità e intesa mentale dagli astri, specialmente per coloro nati dal 21 dicembre al 7 gennaio. Nel lavoro, la Luna favorisce il perfezionamento dei successi, reti vantaggiose e progressi nella carriera. Finanziariamente, potreste avere fortuna.

Novembre migliora grazie a Venere in Bilancia e Mercurio in Sagittario. Venere esuberante porta soddisfazioni amorose ed erotiche. Mercurio nel Sagittario favorisce flirt e seduzioni affascinanti. Compleanni dal 24 al 29 gennaio sono privilegiati. Saturno aiuta le iniziative professionali, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Persuasione e successo sono garantiti. Ottima opportunità economica-finanziaria da prendere al volo.

Il quadro dei transiti è benefico con la Luna nel Capricorno, specialmente per coloro nati nella seconda decade. In amore, siate audaci e navigate tra le emozioni. Il team Luna-Giove-Nettuno vi guida verso un miglioramento. Festeggiati il compleanno a febbraio, osservate prima di agire, tra qualche mese avrete armi potenti di seduzione per un rinnovamento emozionale. Nel lavoro, risolverete facilmente le questioni informatiche grazie al vostro pragmatismo, soprattutto se siete nati nella terza decade. Fate attenzione alle proposte finanziarie, Mercurio è dissonante, specialmente se siete nati a febbraio.