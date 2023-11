Oroscopo del 14 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astriecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 novembre.

La stella guida di oggi sarà Mercurio nel Sagittario, che porta ottimismo e fortuna. Il quadro astrologico è sereno - variabile in questa giornata di autunno. In amore, Venere contrasta ma la Luna offre stabilità. Al lavoro, Plutone può causare nervosismo, ma la dedizione è fondamentale. Gestite gli imprevisti con pazienza per dare il massimo successivamente. Mettete da parte un tesoretto per tempi difficili.

Incredibile supporto astrologico da parte di Giove che arriva oggi nel vostro segno, regalando gratificazione alla vita familiare. Per coloro in coppia, Giove offre un influsso positivo, permettendo una perfetta connessione con il partner. Sei nato tra il 26 aprile e il 7 maggio? Sfrutta la tua creatività e personalità nel lavoro, grazie a Plutone. Saturno ti consiglia di investire i soldi con cura, soprattutto se sei nato ad aprile. Il tuo segno di Terra sa sempre come far fruttare i soldi.

Oggi, i transiti astrali presentano sia vantaggi che difficoltà. La combinazione di Luna e Mercurio nel Sagittario potrebbe rendere la giornata impegnativa. Tuttavia, Venere in Bilancia allenta le tensioni e rende più leggeri i contrattempi. In amore, gli influssi positivi di Urano offrono sicurezza e passione. Sul lavoro, Venere in Bilancia permette di agire e superare eventuali ostacoli. Giove in Toro fornisce elasticità e visione di futuro. È importante lasciare alle spalle ciò che è stato realizzato in passato. Riguardo alle finanze, evitate piccole spese inutili per evitare sorprese negative.

Il quadro astrale è complesso con la presenza di Venere nella Bilancia, che non è un buon segno per il Cancro. Tuttavia, ci sono opportunità di crescita e successo nel progetto se ci impegniamo adeguatamente. In amore, le persone nate tra il 17 e il 21 luglio potrebbero vivere una rivoluzione sentimentale grazie a Nettuno. Nel lavoro, ci saranno alcune difficoltà a causa di Venere, soprattutto per chi gestisce pratiche finanziarie. È necessaria cautela nei festeggiamenti dei compleanni tra il 18 e il 23 luglio, a causa della dissonanza di Plutone. Fortunatamente, siete bravi a risparmiare e ad investire saggiamente i vostri soldi.

L'energia dei pianeti di Fuoco vi sprona a esprimervi liberamente. Luna e Mercurio in Sagittario, insieme alla splendida Venere in Bilancia, vi accompagnano con fortuna. In amore, irradiate calore e generosità, rendendovi speciali. Nel lavoro, mostrate grinta e voglia di imporvi. Le influenze celesti vi favoriscono, soprattutto se festeggiate il compleanno. L'azione lunare vi dà prontezza e forza di decisione. L'influsso venusiano impone ordine e chiarezza. Siete capaci di risparmiare, grazie alla prudenza del vostro segno. La simbolica influenza del Sole vi rende i primi della classe.

La Vergine gode dell'appoggio dei pianeti, con transiti favorevoli da Plutone, Urano, Giove e Sole. Venere favorisce l'amore e potrebbe guidarvi verso l'anima gemella. Giove in Toro promette successi lavorativi, soprattutto per coloro nati dal 28 agosto al 6 settembre. La vostra serietà e competenza sono segni della vostra grandissima professionalità. Come segno risparmiatore, potreste accumulare fortune ingenti, proprio come la Svizzera.

Ottimo stato psicofisico grazie a Venere in congiunzione nel segno, fortemente appoggiati dai transiti astrologici. Fortuna in amore con l'influenza positiva della Luna dal segno amico Sagittario. Plutone nel Capricorno richiede flessibilità al lavoro. Eccellente risparmio grazie al vostro ferreo raziocinio e a Saturno nel segno.

Oggi gli astri vi favoriscono senza esitazione. Non lasciatevi scoraggiare da Urano nel Toro, che richiede maggior impegno familiare. Plutone nel Capricorno vi dona la calma per gestire le questioni emotive. Sfruttate il Sole nel vostro segno per cogliere i frutti di un raccolto rigoglioso. Il lavoro vi offre opportunità d'oro, soprattutto per i nati dal 24 ottobre al 2 novembre. Il vostro segno può accumulare notevoli ricchezze come Plutone, il dio dei tesori.

I transiti planetari portano fortuna all'intero segno; Venere e Plutone sostenuti dalla Luna donano opportunità amorose e lavorative. Sagittari nati nella terza decade godono di colpi di fortuna. Lavoratori del settore comunicazione e commercianti, nati nella seconda decade, traggono maggiori benefici. Sagittario governato da Giove, capacità di espandere i propri possedimenti.

Sfide astrali si presentano nel cammino ma, con astuzia e attenzione, le evitate. In amore, comunicazione mentale stimolante è essenziale per mantenere interesse. Il lavoro è esaltato dalla competenza e dall'eccellenza professionale. Il vostro segno ospita la creatività, permettendovi di esprimervi al meglio. Buoni risparmiatori, ambite ricchezza.

Giove, Urano in Toro, Marte e Sole in Scorpione vi sfidano, ma voi resistete. Sapete gestire ogni area della vostra vita senza complicazioni. Il nuovo giorno di novembre va abbastanza bene per voi Aquario. In amore, se festeggiate il compleanno dal 5 al 14 febbraio, godete della corresponsione affettiva ma anche del divertimento e dell'ironia. Nel lavoro, la vostra originalità e creatività vi rendono felici nel contesto lavorativo. Non siete interessati all'accumulo di ricchezze, ma siete abili risparmiatori.

Oggi, Luna e Mercurio possono creare piccoli ostacoli nel vostro cammino, ma non permettete loro di destabilizzarvi. Siete supportati dalla maggioranza dei pianeti. In amore, il cielo autunnale offre splendide opportunità di fusione erotica e passione. Sul lavoro, avrete il controllo, agendo con grazia e gentilezza. Siete capaci di adattarvi ai cambiamenti e risolvere le questioni critiche. Inoltre, avete una rapida capacità di risoluzione dei problemi e saprete creare armonia tra i collaboratori. Se il vostro compleanno è a febbraio o nella terza decade, questi tratti si evidenzieranno ancora di più. Risparmiate con saggezza, in quanto avete l'atteggiamento giusto per affrontare momenti difficili e emergenze.