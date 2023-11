Oroscopo del 13 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astriecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 novembre.

Gli influssi positivi di Mercurio nel Sagittario riportano l'ottimismo nelle vostre vite. La passione ricomincia nell'amore, e con intuito e lungimiranza affrontate le questioni lavorative. Attenzione solo per chi è nato dal 16 al 20 aprile, potreste sperimentare una fase di incertezza temporanea. Non perdete l'occasione di una scommessa vincente.

Oggi Marte è imbronciato nello Scorpione, ma la giornata si prospetta positiva per voi. Venere nella Bilancia, simbolo di equilibrio per il Toro, favorisce l'armonia in famiglia e con le persone care. Nel campo dell'amore, Giove vi spinge a esprimere le emozioni, mentre la Luna in Scorpione vi sfida a non sottovalutare le questioni sentimentali. Nel lavoro, avete l'energia necessaria per migliorare i risultati, soprattutto se siete nati nella terza decade e avete l'appoggio di Urano. Tuttavia, nel gestire il denaro, è meglio essere cauti a causa delle influenze negative di Luna, Sole e Marte dallo Scorpione.

Oggi, Mercurio e Saturno sembrano non essere dalla vostra parte, ma non preoccupatevi. Potrebbe essere necessario riavvicinarsi ai rapporti familiari o amichevoli trascurati di recente. Una persona autorevole vi darà un prezioso consiglio. La vostra naturale predisposizione all'ascolto vi aiuterà oggi a risolvere una situazione con la persona amata, potrebbe riguardare la sua famiglia. Mercurio potrebbe render vi pigri e poco concentrati sul lavoro. Siate pazienti, questa fase è temporanea. Finalmente riceverete una somma dovuta da tempo nel vostro settore professionale.

Iniziando la giornata con la Luna e il Sole nello Scorpione, avrete un buon inizio. Nonostante ci siano transiti non completamente rilassanti, riuscite a farvi strada. La Luna, Marte, Sole e Giove portano buona sorte sentimentale. Progetti di espansione affettiva per chi è single, soprattutto nella seconda e terza decade. Il Sole nello Scorpione favorisce professioni indipendenti, imprenditoriali e di informazione. Dissonanze di Plutone possono creare difficoltà, ma fiduciate nel futuro grazie a Nettuno. Con la Luna al vostro fianco, l'opportunità di vincere al Lotto o al Totocalcio è alta.

Forma fisica e benessere accompagnano. Venere, positiva dalla Bilancia, assesta i transiti. Mercurio e Venere stimolano la sicurezza nella coppia. Pressioni avvolgenti da evitare. Venere regala ottimismo e passionalità. Marte negativo per i nati in agosto. Periodo ottimale per i mestieri svolti. Visione lungimirante grazie a Mercurio in Sagittario. Investimento immobiliare richiede cautela e consulenza esperta.

Buone intuizioni grazie alla Luna nel segno dello Scorpione, soprattutto se nati a settembre. In amore, sicurezza e espressione convincente. Plutone nel Capricorno benefico per la vita emotiva. Promettenti incontri se single grazie al Sole nello Scorpione. Attenzione alle scelte per l'azione disturbante di Saturno e Mercurio, specialmente per chi è nato nella prima decade. Lavoro valorizzato nelle comunicazioni, informazioni e giornalismo, soprattutto per i compleanni dal 12 al 18 settembre. Discrepanze tra visioni nell'organizzazione del lavoro, ma si troveranno soluzioni di compromesso. Possibilità di guadagni con il supporto di Sole, Marte e Luna nello Scorpione. Pronti a grattare un biglietto del gratta e vinci?

Sei finalmente in equilibrio familiare e affronti le situazioni di prima con forza. Venere ti protegge e influisce positivamente sia nella sfera pubblica che privata. L'autunno ti sorride e le aspettative si avverano. In amore, se ami davvero, impara a essere dipendente. Nel lavoro, sfrutta la tua dinamicità per essere in prima posizione, soprattutto se festeggi il compleanno tra settembre e ottobre. Gestisci i soldi con cautela ma non temere di investire per la famiglia.

Inneggiate ai vostri fortunati numi tutelari: Mercurio nel Sagittario, Plutone nel Capricorno. Con una congiunzione felice di Sole e Marte nel vostro segno, nessun potere può sottomettervi! Saturno nei Pesci intensifica passioni e romanticismo, regalandovi la capacità di rendere felice la persona amata. Il Sole nel vostro segno aumenta la fortuna in amore, specialmente per coloro che cercano l'anima gemella. La vostra creatività e prospettiva uniche vi portano al successo nel lavoro dipendente o libero. Venere dalla Bilancia vi spinge a desiderare oggetti di buon gusto. Se siete esperti d'arte, potreste investire comprando quadri d'avanguardia, soprattutto se siete nati in ottobre.

Mercurio nel vostro segno e la Luna nel vicino Scorpione vi regalano un'aria frizzante e vivace, grazie al transito di Plutone nel Capricorno. In amore, potete concretizzare i vostri desideri, ma Nettuno ostacola chi è nato dal 14 al 19 dicembre. Nel lavoro, esprimete al meglio voi stessi, con l'illuminante forza di Venere in Bilancia. Se festeggiate il compleanno dal 29 novembre al 6 dicembre, siete dotati di capacità comunicative straordinarie grazie a Mercurio nel vostro segno. Fate attenzione nelle spese, evitate acquisti azzardati.

Oggi, con Luna e Sole in Scorpione, troverete un equilibrio tra il vostro lato introspettivo (Luna) e quello attivo (Sole). Un giorno ottimale per piani futuri. In amore, incontri fugaci ma lirici con Nettuno in Pesci. Giove nel Toro aumenta il vostro fascino se siete single. Nel lavoro, ignorate le chiacchiere e gestite la pubblicità se siete autonomi. Buone opportunità finanziarie per chi è nato a gennaio.

Mercurio nel Sagittario apporta benessere e salute. Un giorno stimolante e fortunato si apre per voi. I single nati dal 25 gennaio al 16 febbraio hanno buone possibilità di trovare l'anima gemella in modo romantico e inaspettato. Venere vi obbliga a manifestare le emozioni e migliorare la vostra relazione affettiva. Nettuno e Saturno vi sostengono nell'ufficio, soprattutto se siete nati nella prima e terza decade. Otterrete il riconoscimento che meritate e avrete successo nel vostro lavoro. Un'opportunità di investimento fruttuoso segnalata da un familiare, particolarmente per chi è nato a gennaio. Non lasciatevela sfuggire.

Una splendida giornata equilibrata e armoniosa vi attende con Sole e Luna in Scorpione. Non prestate attenzione alle chiacchiere degli amici. In amore, l'influenza positiva di Luna e Sole vi spinge verso avventure erotiche appaganti. Mentre Plutone dal Capricorno arricchisce la vostra vita affettiva. Sul lavoro, la Luna vi sostiene e le intuizioni si realizzeranno in tempi diversi ma con successo. Fate attenzione alle proposte di guadagni facili e non fidatevi facilmente.