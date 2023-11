Oroscopo del 10 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astriecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 novembre.

Mercurio, alleato fondamentale, sorride a tutto tondo ai Sagittario. Sicurezza consolidata, in particolare per i nati nella prima decade. In amore, Giove aiuta a sintonizzarsi meglio con il partner. Alcuni impedimenti esterni per i festeggiamenti di compleanno, ma gli imprevisti spariranno. Efficienza incredibile nel lavoro, smaltendo una grande mole di lavoro. Tentate la fortuna al gioco, specialmente con il calcio.

Oggi, con Marte nel Leone, potreste sentirvi un po' irritati. Tuttavia, la vostra natura affettuosa vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo. Nettuno, Plutone e Giove vi sostengono. In amore, siate dedicatori e premurosi, soprattutto se festeggiate il compleanno in aprile o dal 9 al 17 maggio. Sul lavoro, non preoccupatevi dei malumori dei colleghi e spiegate le vostre ragioni. Dopo un periodo faticoso, avrete un momento meno stressante grazie al sostegno dei pianeti. Fate attenzione alle finanze e prediligete scelte mirate. Saturno vi guiderà con saggezza.

Autunno positivo dalla metà, pause salutari consigliate per gestire trasmissioni planetarie. In amore, preferite il comfort e le coccole con la vostra dolce metà. A lavoro, valorizzate le vostre risorse intellettuali e ottenete successi nel settore professionale. Moderazione finanziaria consigliata.

La situazione attuale dei transiti planetari si mostra complessivamente positiva, nonostante qualche disturbo causato dalla posizione di Luna, Venere e Plutone nel vostro segno. Le principali soddisfazioni provengono dalla famiglia e dagli amici. In amore, potrete contare sulla corrispondenza e l'apprezzamento della persona amata. Per i single, ci sono brevi successi legati a diversi interessi amorosi, soprattutto se nati a luglio. Sul fronte lavorativo, Urano promette di raggiungere le vostre mete più velocemente del previsto, nonostante gli ostacoli rappresentati dalla Luna, Venere e Plutone.

Mercurio nel Sagittario favorisce agilità mentale e movimento fisico. Serata soddisfacente in famiglia. Luna esalta estro erotico, Venere bilancia tenerezza. Comprendere piacevolmente la persona amata. Non intestarditevi su questioni di principio. Mercurio alleggerisce atmosfera. Duo Luna-Venere riunisce con passione tipica del Leone. Mercurio corrobora energie lavorative, specie per chi è nato nella prima decade. Accettate momenti di stanchezza. Mettete da parte e rinviare ciò che non riuscite a terminare. Luna, Venere, Mercurio favorevoli al gioco. Superenalotto per chi è nato in luglio.

Nonostante Saturno e Nettuno sfidino il segno Pesci, godete di una giornata piena di interessi, stimoli e affetti stabili. L’intesa col partner è eccellente grazie all’appoggio di Giove, Urano e Plutone. Nel lavoro, completate importanti compiti, sfruttando il sostegno celeste di Plutone, Sole e Urano. Fate attenzione alle finanze con l’arrivo di Mercurio nel Sagittario.

Fate attenzione oggi con Mercurio nel Sagittario, evitate posizioni troppo radicali in famiglia, specialmente se nati a settembre. Il nuovo giorno d'autunno è benefico e positivo, solo Plutone può creare difficoltà per chi è nato nella terza decade. In amore, serata armoniosa e concorde con persone affini, organizzate piacevoli gite o visite a mostre. Il lavoro sarà determinato e deciso, ma con la solita gentilezza e diplomazia. Con Luna e Venere nel segno, dedicatevi a spese piacevoli come oggetti o viaggi.

Oggi lo Zodiaco vi dona privilegi speciali, Scorpione. Saturno, Nettuno e Plutone favoriscono il vostro segno. Solo Urano e Giove potrebbero intralciare. Ricongiungimento, sintonia, attenta sensibilità per la coppia. Se single, approfittate della vostra condizione! Successi professionali grazie a Saturno, Plutone, Nettuno, Sole, Venere, Mercurio, Marte! Riconoscimenti e un futuro impegno per i nati dal 16 al 22 Novembre. Provate la sorte al gioco, seguendo la passione per il pallone.

L'ingresso di Mercurio nel segno dei Sagittari dona vitalità e generosità. L'armonia familiare viene ripristinata, mentre in amore si consiglia moderazione. Nel lavoro, completate con calma gli impegni in sospeso. Venere porta fortuna economica, da tenere in considerazione se si festeggia il compleanno a novembre.

In metà novembre 2023, potrete dare vita a progetti significativi nell'ambito familiare e amichevole, come viaggi e condivisioni importanti. In amore, grazie al Sole nello Scorpione, potrete esprimere la vostra parte giocosa e autentica con la persona accanto a voi. Plutone favorisce i successi erotici, specialmente per i più giovani. Per coloro che svolgono professioni artistiche o creative, gli astri donano un tocco di genialità, soprattutto per chi è nato nella terza decade. I transiti planetari favoriscono la vostra attività lavorativa, aprendo la strada al successo. Riguardo alle finanze, è consigliabile evitare le tentazioni di gioco a causa della Luna in posizione sfavorevole.

Con Mercurio ostile, mattinata nervosa e impegni da concludere. Poi arriva la calma e un meritato relax. Venere e Luna rendono il quotidiano armonioso e sereno. Venere positiva in Bilancia, capace di assecondare i vostri desideri. Nettuno vi offre soluzioni risolutive. Compleanni dal 14 al 18 febbraio favoriti. Buone possibilità di vincita se siete della prima decade.

Ottimo umore e intuizione, scoperta di un ascendente affettuoso in famiglia. Nettuno rende fluido il quotidiano. Sintonia con la persona amata, capacità di osare grazie a Marte e cuore rallegrato da Giove. Alla ricerca dell'anima gemella, giocare in modo avventuroso. Compleanni dal 25 febbraio al 5 marzo. Mercurio ostile, ma lavorare con sorriso, umore alto e armonia con collaboratori. Ottime prospettive di investimento, considerare consiglio esperto prima di acquisto immobiliare.