Oroscopo del 6 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 novembre.

Urano nel Toro vi mantiene energici e intraprendenti. Il cielo si schiarisce in questa giornata di inizio novembre. Il settore amichevole, soprattutto per la seconda decade, offre evasione dalla routine. Venere e Plutone in Bilancia e Capricorno creano ostacoli, ma dialogo e tolleranza rendono la giornata piacevole, specialmente se nati ad aprile. Non cercate la perfezione nella vostra relazione. Contrattempi e interferenze complicano la giornata, ma la situazione migliorerà da domani. Gestite le finanze con attenzione, nonostante l'influenza positiva di Giove e Urano.

I pianeti lenti positivi per il Toro, mentre quelli semi lenti e rapidi altalenanti. Transiti discreti. La vostra naturalezza e bonomia saranno determinanti per l'amore. Saturno e Giove rinforzano la sicurezza sentimentale, soprattutto per chi è in una nuova relazione o è nato nella prima decade. Per le relazioni di lunga data, alti e bassi gestiti con disinvoltura. Gestite una questione materiale, dimostrando la vostra risolutezza. Plutone nel Capricorno favorisce successi, soprattutto per chi compie anni a maggio. Superate con tenacia una fase complicata in ufficio. Luna favorevole per provare fortuna al gioco. Un gratta e vinci potrebbe essere interessante.

Una giornata frizzante socialmente che alleggerisce i pesi delle precedenti combinazioni astrali. In amore, un insolito desiderio di seduzione vi spinge a lanciarvi nel mondo dei social media. Nel lavoro, dimostrate ancora una volta la vostra bravura senza sminuire gli altri. Evitate di tentare la fortuna, aspettate qualche giorno.

Oggi i transiti planetari sono benefici con Urano nel Toro, rendendovi meno pigri. In amore, Plutone è contro di voi, ma con cautela e un piano B, potrete sconfiggerlo. Nel lavoro, mantenete gentilezza e garbo per evitare dissonanze interpersonali. Per quanto riguarda il denaro, siete fortunati con Luna e Giove. Provate la sorte al gioco senza esagerare.

Oggi, Marte, Sole e Mercurio si trovano nello Scorpione, ostile per voi. Prospettive positive nel settore lavorativo, con possibilità di riconoscimenti. Nella sfera sentimentale, sarà necessario impegnarsi di più. In amore, potrebbero esserci momenti di malumore, ma potete rimediare con generosità. I single della terza decade avranno successi grazie alla Luna. Sul lavoro, troverete soluzioni a situazioni apparentemente irrisolvibili. La vostra competenza e gentilezza saranno apprezzate. Nel campo finanziario, cautela a causa dei pianeti ostili.

Luna e Venere portano energia positiva, ma Saturno e Nettuno creano ostacoli. In amore, Date una chance a un interessante corteggiatore e le nate a settembre potrebbero incontrare l'uomo giusto. In ambito lavorativo, potrebbero esserci intoppi, ma Plutone vi darà la forza per affrontarli. Buone possibilità finanziarie con l'aiuto di Luna, Venere e Giove.

Sole, Luna e Mercurio sono favorevoli per voi, rendendo la giornata interessante. L'entusiasmo e l'energia dei pianeti vivacizzano il quotidiano. In amore, il vostro temperamento distaccato scompare, diventando calorosi con chi vi fa battere il cuore, specialmente se siete nati a settembre. Plutone è disarmonico, ma Venere vi protegge. Nel lavoro, i settori artistici e tecnico-manuali sono favoriti. Siete precisi e efficienti nelle vostre scelte e nelle questioni da svolgere. Fate attenzione alle decisioni affrettate se siete nati nella terza decade. Riguardo al denaro, Mercurio vi stimola a tentare la fortuna al gioco.

I pianeti compiono un'armoniosa danza per esaudire i desideri. Questo giorno promette un cielo sereno. Favorevoli transiti per voi, sfruttate al massimo questa generosità. Plutone vi assiste nei successi, soprattutto nati dal 13 al 17 novembre. Aiutate i colleghi bisognosi e fate fronte alle responsabilità inaspettate. Siate cauti, il pianeta dei soldi potrebbe ostacolarvi.

Il Sole in Scorpione illumina il quotidiano, apprezzate e sfruttate i favori celesti. I passaggi planetari frizzanti e benevoli rendono questo giorno inizio novembre speciale per voi. Buoni aspetti planetari allietano la vita sentimentale con Sole e Plutone come amici. risolvete una questione pratica con prodezza tecnica, ottenendo risultati di primo piano. Compleanni dal 4 al 12 dicembre evidenziano maggior successo. Ricordate che i valori sono impalpabili e non tutti possono essere comprati, fortunatamente.

I transiti planetari sono ambigui e curiosi. Successi erotici compensano un calo nelle attività pratiche, soprattutto per i Capricorno nati nella prima decade. Audaci conquiste dimostrano quanto siete ammirati. Giove, Plutone, Nettuno e Urano organizzano incontri che non dovreste lasciarvi sfuggire. Esploit nella sfera sentimentale. Impedimenti zodiacali rendono le vostre armi spuntate, soprattutto per chi è nato dal giorno 2 al 6 di gennaio. Non reagite alle provocazioni dei colleghi. Plutone vi consiglia di attendere prima di agire. Siate oculati nello spendere. Non dovrebbero mancarvi i soldi, ma il vostro segno suggerisce prudenza.

Giornata incoraggiante per il lavoro e più variabile per l'amore. Coltivate le relazioni affettive valide. Avete l'energia necessaria per gestire ogni ambito. Tuttavia, rimanete prudenti nelle manovre economiche in questo periodo. Le vostre abilità nel campo dei nuovi sistemi informatici e dei social media vi rendono inarrestabili. Saturno vi guida verso il successo professionale, soprattutto se siete nella prima decade e lavorate nelle pubbliche relazioni o in contatto con gli altri.

I transiti astrali si presentano in modo positivo ma con alcune piccole eccezioni. In amore, Marte e Sole in Scorpione ravvivano i vostri desideri e promettono un autunno e un inverno sensuali. Giove offre supporto per la carriera, soprattutto ai Pesci nati dal 24 al 28 febbraio. Chi festeggia il compleanno dal 3 al 9 marzo impari dagli errori passati. Giove dal Toro porta fortuna economica, specialmente per chi è nato nella prima e seconda decade.