Oroscopo del 2 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 novembre.

Segno tradizionalista: devoto ai riti, caritatevole e spiritualmente fervente. Ambiente armonico, amore per la natura e gli animali. Spiritualità per tutti, specialmente donne. Luna, Marte e Plutone invitano all'espressione dei sentimenti. Nettuno intenerisce i cuori affamati di emozioni. Urge affettività autentica per i single. Piglio decisionista apprezzato al lavoro. Evita giocate rischiose, osa con il gratta e vinci.

Nettuno, astro spirituale, è ben posizionato nei Pesci, il suo segno ideale. Se nati dal 16 al 19 maggio, vivrete una spiritualità autentica, mostrando sensibilità verso i defunti. Rispettate tradizioni religiose o, da laici, osservate la vita con serenità e filosofia. In amore, attenzione a non essere troppo invadenti. Al lavoro, apprezzamento e impegni appassionanti. Denaro: potenziale fortuna al gioco per chi è nato ad aprile.

Per i nati dal 15 al 20 giugno, il contatto con la spiritualità è sobrio e sincero, senza bisogno di riti. Aiutare gli altri è fondamentale per coloro che hanno un'educazione laica, specialmente se sono nati nella terza decade. Nel campo dell'amore, i single trovano piacere nei nuovi piaceri erotici, nonostante l'annullamento di Nettuno. Nel lavoro, Marte porta nuova energia e vitalità, ma bisogna gestire bene i conti. Non fare spese azzardate per evitare pentimenti.

Mese speciale per voi, con un influsso astrale che si coniuga con la giornata commemorativa dei cari defunti. Anche chi ha un pensiero laico potrà sperimentare un senso di umanità e generosità verso gli altri. Il duo Giove-Nettuno vi apre a esperienze fuori dal comune, compreso il misticismo. In amore, mantenete un profilo basso e ascoltate il vostro partner. Nel lavoro, agite con prudenza e fate solo quello strettamente necessario. Potreste avere successo al gioco del Lotto se siete nati a giugno.

La Luna oggi vi supporta in vari ambiti della vostra vita. Se siete inclini all'esperienza mistica, Nettuno vi dona un'emozione commovente, soprattutto se commemorate i cari defunti. I Leoni generosi si sentiranno in armonia con il mondo. L'amore può rendervi eccessivi o invadenti a causa di Giove, Urano e il Sole. Attenti alle possessività e agli atteggiamenti avvolgenti. I single della prima decade vivranno una grande esaltazione erotica. Sul lavoro, tornate con energia in ufficio e siete efficienti grazie a Marte. Per quanto riguarda il denaro, oggi potrebbe non esservi favorevole per vincite clamorose. Potete comunque provarci o aspettare un momento più propizio.

Segno generoso, tradizionalista, dedicato ai riti religiosi. Transiti sereni-variabili, ma per nati tra il 15 e il 19 settembre, Nettuno porta malinconia e ostacoli ai culti. Espressa spiritualità concretamente. Amore: godete della bellezza della vostra relazione nonostante blocchi temporanei. Lavoro: noioso ma allegro con colleghi. Denaro: divertitevi al Superenalotto, possibile vincita con Mercurio.

La Bilancia è un segno razionale e devoto al misticismo. Mercurio porta armonia nelle relazioni per coloro nati tra il 4 e il 12 ottobre. La Luna può causare qualche incomprensione emotiva. Lavoro: ignorate i contrasti e continuate i vostri impegni. Denaro: poco interesse per la fortuna, ma predire le mosse delle squadre di calcio vi interessa.

Una giornata radiosa vi attende grazie al favoloso team di Sole, Mercurio e Marte nel vostro segno. Questo momento positivo sarà duraturo e vi darà una base solida per le future realizzazioni. La presenza di Nettuno dai Pesci vi predispone felicemente alla spiritualità, mentre Saturno vi stimola a migliorare voi stessi. L'amore sarà favorito da Plutone e Venere, soprattutto per le relazioni d'amore durature e recenti. Nel lavoro, nuovi progetti avranno inizio. La Luna in Cancro vi porterà fortuna finanziaria. Approfittate di ogni opportunità!

Oggi, sotto l'influenza mistica di Nettuno, sentite un profondo legame con la spiritualità. Potreste essere attratti da credenze diverse dalla tradizione occidentale. Se commemorate i defunti, mostrerete il vostro ardore spirituale. Chi è più laico, si impegnerà nell'aiutare gli altri e nella disponibilità familiare. In casa, avrete un atteggiamento conciliante e gioioso, risolvendo possibili incomprensioni. Nell'amore, i single di novembre vivranno un momento di grande fascino. Plutone porta armonia alle relazioni, indipendentemente dalla loro durata. Riprendete il lavoro con energia e buona volontà dopo le festività di Ognissanti, con attenzione a non esagerare nelle spese. La dissonanza di Saturno potrebbe influenzare l'equilibrio finanziario.

Oggettivi, discreti, possedete lo slancio della fede senza esibizioni. Oggi, commemorazione dei defunti, avvicinate la religiosità con serietà. Luna in Cancro può generare disagio familiare, ma grazie a sensibilità, garbo e buon senso, ogni problema sarà presto risolto. In amore, pazientate, i transiti favoriranno presto. Al lavoro, apprezzamento e stima dai capi, soprattutto se nati a gennaio. Evitate il gioco d'azzardo oggi, aspettate tre giorni.

Nettuno nel vostro segno, Pesci, avvolge gli Aquario con una spinta mistica. Siate attenti a non infastidire il partner con atteggiamenti inconsapevoli. Buoni influssi di Plutone e Nettuno portano avventure appaganti ai single. Sul lavoro, il vostro piglio direttivo rivela risultati positivi grazie a Saturno e Plutone. Evitate il gioco d'azzardo, poiché i pianeti Urano, Mercurio e Giove sono dissonanti per voi.

La Venere ostile dalla Vergine suggerisce tattiche calcolate e prudenza per i nati nella prima decade. Il segno dei Pesci è governato da Nettuno, signore astrologico dell'esperienza mistica. Sentite una profonda devozione nel giorno del ricordo ai morti. Urano promuove il successo amoroso e Saturno avvicina le mete sentimentali. Risolvete questioni lavorative con intuizione e guadagnate stima. Deliziatevi nel gioco del Lotto con l'amorevole Luna.