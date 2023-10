Oroscopo del 30 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 ottobre.

Oggi pianeti veloci affaticano mentalmente. Per chi è nato nella terza decade del Capricorno, Plutone rallenta le iniziative, richiedendo pacatezza, diplomazia e prudenza, non proprio caratteristiche. Non dare importanza a rivalità insignificanti che rubano tempo prezioso. Aiuta gli altri e recuperi rapidamente. Single preparatevi a un incontro folgorante, ma non confondete infatuazione con amore. In coppia si risolvono tensioni e si ricominciano i progetti entusiasti. Meriti riconosciuti nella prima decade con costanza e programmazione, specialmente per lavori dipendenti. La resina è il profumo che porta fortuna e successo per voi.



Oggi, Luna e Giove portano socievolezza, simpatia e senso dell'umorismo. Urano dona fiducia e sorprese positive. Marte consiglia di curare piccoli acciacchi stagionali. Mercurio richiede moderazione nei piaceri alimentari. Amore: dedica tempo a chi ti vuole bene. Lavoro: godi del supporto di Nettuno e Plutone. Denaro: la dolce vaniglia porta fortuna.

Oggi gli effetti contrastanti di Venere dalla Vergine si fanno ancora sentire. Sarete esitanti nelle scelte, ma il vostro intuito vi guiderà verso la soluzione giusta. La Luna vi sostiene, permettendovi di risolvere abilmente questioni professionali e personali. Con Giove in Toro, il vostro fascino sarà irresistibile. Fate attività fisica per mantenervi in forma e agili. Amore: la capacità di sedurre e amare sarà al massimo. Potreste finalmente trovare l'anima gemella. Lavoro: evitate polemiche e siate pazienti e diplomatici con i superiori. Affrontate le piccole questioni nel contesto professionale. Denaro: Secondo l'astrologia tradizionale, il profumo fortunato per voi è quello del tabacco.

Il vostro quadro planetario è ricco di opportunità, con la Luna che vi protegge dalle negatività e favorisce la famiglia. Dovete risolvere questioni professionali, ma la vostra determinazione vi porterà nuovi successi. In amore, Nettuno vi dona una profonda intesa emotiva. Nel lavoro, otterrete riconoscimenti grazie al vostro impegno e voglia di conquistare. La giunchiglia vi porta fortuna finanziaria.

Il cielo non offre piena libertà d'azione, richiedendo controllo dell'irruenza e della sincerità esasperata. Nati nella prima decade, prudenza. Fitness in splendida forma, anche in età matura. Venere stimola attività sportive. Giove influisce negativamente sull'amore, impegni quotidiani allontanano. Single sperimentano sessualmente. Lavoro: pianificazione futura, bilancio positivo, riflessione serale. Denaro: incenso avvolgente.

In questa giornata, l'andamento planetario risulta altalenante. Tuttavia, ciò non intacca l'influenza positiva di Venere e Giove, che si trovano in una posizione favorevole per il vostro segno e per il Toro. Saturno e Nettuno, invece, generano dei dubbi riguardo alle vostre azioni, nonostante siano svolte bene. Se appartenete alla Vergine della prima o terza decade, vi consigliamo di prestare attenzione ai cambiamenti d'umore altrui. Siete dei buongustai che apprezzano le deliziose tavole autunnali italiane, grazie all'influenza positiva di Giove. Tuttavia, fate attenzione a non eccedere.

Buoni influssi di Venere portano soddisfazioni familiari e amicali. Plutone crea ostacoli per i nati nella terza decade. Energia fisica e mentale grazie a Sole, Marte e Mercurio in Scorpione. Il partner è al centro dell'attenzione grazie a Venere in Vergine. Difendete le vostre prerogative sul lavoro con grinta. La fortuna arriva con l'essenza del mughetto.

Mercurio, Sole, Venere, Plutone e Nettuno vi sostengono incondizionatamente. Anche Marte Bilancia è a vostro favore. Possibili difficoltà per mettervi alla prova, ma possibilità di cambiare positivamente. Momento ideale per cure e soluzioni efficaci per problemi di salute o bellezza. Buone atmosfere romantiche per le coppie stabili. Nell'ambiente lavorativo, possibilità di raggiungere posizioni prestigiose grazie a Venere, Marte, Plutone e Nettuno. Portafortuna: il sandalo orientale.

La giornata inizia in modo soddisfacente per i Sagittari. Pianeti come il Sole, Mercurio e Marte supportano la vostra vitalità, spirito combattivo ed energia intellettiva. Solo la Luna nel pomeriggio può causare piccole incomprensioni familiari. Plutone propone traguardi ambiziosi che richiedono sforzi e rinunce coraggiose per coloro nati a dicembre. La presenza dei pianeti rapidi crea un ottimo umore per tutta la giornata. Siate cauti con Venere in Vergine per evitare eccessi.

Oggi è una giornata gratificante per voi Capricorno, con Sole, Venere e Saturno che favoriscono le vostre iniziative. Plutone, Luna, Giove e Nettuno confermano la vostra creatività e evoluzione personale. Prendetevi una pausa per controllare la salute delle ossa e dei muscoli. Nel campo dell'amore, incontri speciali e unioni stabili si prospettano per i single, mentre le coppie della seconda decade ricevono rinforzi dai sentimenti. Nel lavoro, è meglio non forzare gli eventi, soprattutto per la terza decade e la libera professione. Pianificate il futuro in modo opportuno e intelligente. Nel campo finanziario, l'aloe è il profumo che porta fortuna al Capricorno.

Oggi, relazioni personali complicate o intoppi sociali a causa dell'aspetto contrario di Giove, Luna, Sole e Urano tra Scorpione e Toro. Fortunatamente, Saturno dona buoni influssi e capacità decisionale per chi è della prima decade. La salute è buona, regolare la dieta. In amore, meno lavoro e più attenzione al partner. Plutone favorisce successi erotici per i nati nella terza decade del Capricorno. Nell'ufficio, negoziare e sistemare con diplomazia. Nettuno aiuta a risolvere situazioni confuse nella professione. Per l'Aquario, il profumo fortunato è quello di felce.

Ottobre si conclude con pianeti favorevoli, in particolare Saturno e Nettuno nel vostro segno. Avete la voglia di cambiare e le circostanze vi supportano. Le vostre passioni, come il calcio, le passeggiate, la corsa e il ballo, coinvolgono i piedi, che sono parte importante del segno dei Pesci. In amore, i sogni si avverano, ma attenzione a non pretendere troppo. Nel lavoro, usate la vostra intelligenza e il savoir-faire per relazionarvi con colleghi e dirigenti. La giornata sarà impegnativa ma positiva per lo sviluppo professionale. Per il denaro, la lavanda è il profumo che porta fortuna secondo l'astrologia antica, quindi procuratevela sempre.