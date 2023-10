Oroscopo del 26 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 ottobre.

La vostra generosità oggi non vi farà cadere in ingenuità. Il Sole vi dona vitalità e carisma, mentre la Luna vi protegge e vi rende lucidi. Organizzate un prossimo viaggio rigenerante. In amore, sintonia perfetta con l'anima gemella. Nel lavoro, proteggete gli ingiustamente trattati e costruite relazioni preziose per la carriera. Le finanze si rimpolpano, fate progetti per sfruttare le risorse.

Il possente Giove nel segno, energizza e rinfranca anche chi è avanti con gli anni. Nettuno favorisce l'equilibrio nei cambiamenti lavorativi. Attenzione alla salute e non abusare delle energie. Impegnatevi a non dare per scontate le delicatezze che mantengono il rapporto. I single del segno sono favoriti. Risoluzione rapida delle situazioni e chiusura d'ufficio soddisfacente. Scorpione imbronciato nell'handling finanziario. Fermatevi e rimandate operazioni importanti.

La Luna nel segno amico dell'Ariete porta una straordinaria forza interiore, utile per risolvere inconvenienti a causa di Venere ostile, ma presto tornerà l'armonia familiare. Giove nel Toro amplifica l'energia vitale e la brillantezza mentale, favorendo lo sport e le attività acquatiche. In amore, la Luna in Ariete rende simpatici e seducenti sia in coppia che da single. Nel lavoro, sarete operosi e stimolati dalle proposte dei superiori grazie all'influenza di Giove, Luna e Urano. Con un'ottima intuizione finanziaria data dalla Luna, potrete concludere un affare conveniente, soprattutto se nati nella prima decade.

Marte in Scorpione porta determinazione a giugno, ma fate attenzione ai passi. Il Sole Scorpione vi aiuta a comprendere e superare le sfide. Il buonumore è parte del buono stato di salute. L'amore arriva da segni amici come Vergine, Toro e Pesci. Organizzatevi al lavoro con Sole e Mercurio. Evitate scommesse oggi con la Luna in Ariete. Preferite farlo tra tre giorni.

Con Venere nella Vergine e Luna nell'Ariete, sentirete una notevole ambizione in ogni ambito: lavoro, amore, e vita personale. Non esagerate, adattate gli obiettivi ai vostri limiti. Lo Scorpione renderà temporaneamente introversi, ma nati nella seconda decade potrete rinnovare il look. Amore e lavoro promettenti soprattutto per luglio. Seguite il vostro fiuto finanziario.

Oggi, fate attenzione a non esagerare nella sicurezza in voi stessi. Saturno e Nettuno potrebbero causare errori nelle relazioni personali. Nel fitness, dimostrate maestria nella cura del corpo: diete e massaggi tonificanti. Marte vi porta passione questa settimana, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Il Sole in Scorpione suggerisce tenerezza per un'armonia completa. Ottimismo e buon carattere vi proteggono dalle provocazioni in ufficio. Urano vi favorisce, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Limitate le ambizioni e pianificate con fiducia le future mosse. Fate attenzione nelle questioni finanziarie e nei rapporti internazionali se siete liberi professionisti. Mercurio e Giove vi favoriscono al gioco.

Attraversate una giornata altalenante, con qualche contrasto familiare, dovuto alla Luna nel signo ostile dell'Ariete. Fortunatamente, siete supportati dal Sole amico dello Scorpione, che vi permette di mettere in prospettiva la vostra vita futura. Inoltre, Venere vi incoraggia a osare nel campo sentimentale e a partecipare a sport di squadra per divertirvi. Sul lavoro, saprete superare gli ostacoli grazie alla vostra intelligenza. Tuttavia, evitate i tentativi di gioco d'azzardo oggi e riprovate tra qualche giorno.

Oggi, nuove strade si aprono per voi, portandovi verso un significativo sviluppo personale e spirituale. Nel fitness, sentitevi energici e vitali grazie al favorevole transito del Sole nel vostro segno. Nel privato, ampliate i vostri orizzonti conoscitivi, avvicinandovi a nuove persone e ambienti sociali. In amore, i pianeti favoriscono la conquista e l'ardore erotico. Nel lavoro, cogliete le opportunità irripetibili che vi si presentano e superate le difficoltà con la vostra grinta caratteristica. Finanziariamente, i pianeti vi supportano per investimenti con un raggio di rischio calcolato.

Nettuno ostacola la chiarezza, evidenziando l'imprevedibilità dei Pesci oggi. Eccesso di emotività e difficoltà di compromesso. Marte può esacerbare la situazione con toni acuti o un atteggiamento ombroso. Fortunatamente, la Luna amica dell'Ariete riporta serenità a fine giornata, supportata da un Sole favorevole. Attività fisica come cura e passioni sono consigliate. Amore: coppie stabili troveranno stimolo nei compagni di cordata per cene e distrazioni. Single di novembre hanno opportunità romantiche ed erotiche se superano la pigrizia. Lavoro: Sagittari di novembre dimostrano abilità di squadra, ottenendo risultati in sinergia con colleghi. Denaro: Luna favorevole permette spese soddisfacenti senza eccessi.

Oggi gli astri assecondano i vostri desideri ma vi suggeriscono cautela. La Luna potrebbe chiudervi alcune porte, ma il Sole, Plutone e l'intuito vi rendono inarrestabili. L'amore si colora di toni insoliti, mentre sul lavoro è importante ascoltare e valutare. Aiutate un familiare in difficoltà con risorse e impegno.

Nettuno, vostro guida dai Pesci, vi dona dinamismo e vi fa procedere con decisione. La Luna in Ariete aiuta l'organizzazione di una vacanza economica per la prima decade. Siete appassionati di discipline orientali per mantenere la forma fisica, e la Luna vi sostiene in questo. Spirito eclettico, mobilità fisica e mentale, socievolezza, diventano il vostro trend oggi. Single di seconda decade godono di successo erotico con Luna romantica dall'Ariete. Altruismo vi fa sostenere chi è rimasto indietro e vi adattate al gruppo, facendovi gli migliori in ufficio. Vostro amico del cuore chiede aiuto e voi rispondete. Nettuno e Luna col vostro segno promuovono condivisione emotiva.

L'entrata del Sole nello Scorpione infonde vitalità, ottimismo e voglia di fare ai timidi Pesci. Saturno favorisce il settore pratico-economico, nonostante possibili blocchi. L'amore si infiamma, con Marte che spinge all'ardimento. Urano rende sereni e rilassati al lavoro. Una vincita alla schedina del Totocalcio diverte con amici affini.