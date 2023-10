Oroscopo del 20 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 ottobre.

La combinazione dissonante della Luna e del Sole tra il Capricorno e la Bilancia vi rende malinconici. Sul piano sociale potreste sentirvi spenti, ma avete una spinta intensa per migliorarvi mentalmente. Giove Toro vi aiuta nel fitness, facilitando nuove attività per il benessere del corpo. In amore, potete scoccare le frecce del vostro arco da single, mentre in coppia l'intesa può raggiungere l'apice grazie a Nettuno in Pesci. Nel lavoro, potete esprimere le vostre potenzialità, facendo un bilancio dei risultati. Gestite i soldi con prudenza in questa giornata.

Fatica e determinazione porteranno alla vittoria. Siate sicuri di voi stessi e rapidi nelle decisioni. Attenzione a non sbilanciarvi troppo, ma la voglia di realizzare porta risultati positivi. In amore, non ignorate i messaggi di seduzione. Opportunità di successo lavorativo, con frutti attesi e uno scatto aggressivo che porta vantaggi finanziari.

Oggi, il vostro senso dell'umorismo allieta la famiglia. Nonostante le preoccupazioni nel privato e al lavoro, il vostro buon umore persiste nell'affrontare ogni incombenza. In amore, potete trovare la persona giusta se nati nella gemellina terza decade. In coppia, l'intesa mentale col partner si approfondisce. Al lavoro, non sentirsi apprezzati è temporaneo. In finanze, Mercurio vi favorisce nel gioco della sorte, soprattutto se della terza decade.

La Luna non è complice oggi, impedendo di comprendere gli umori altrui. Con l'intuizione in vostro possesso, potete sorprendere gli avversari, ma rimanete cauti.

In amore, mantenete il senso pratico: Venere, Mercurio, Sole e Plutone sfidano voi della Bilancia e del Capricorno. Al lavoro, i cambiamenti tanto desiderati sono in arrivo, ma ancora incerti. La Luna, dialettica e complementare, sconsiglia il gioco d'azzardo.

La posizione favorevole di Sole e Mercurio in Bilancia porta leggerezza nel tuo quotidiano. Alcuni ostacoli potrebbero essere presenti per la terza decade, ma la tua grinta e abilità ti permetteranno di superarli. Venere nel segno vicino della Vergine ti favorisce nello sport, soprattutto se sei nato/a ad agosto. Marte nello Scorpione può portare qualche ostacolo nell'amore, ma essere più dolce migliorerà il tuo rapporto, soprattutto se nato/a ad agosto. Il lavoro sarà apprezzato dai tuoi superiori e Mercurio ti favorisce finanziariamente in ottobre.

Giornata serena in famiglia con Luna, Giove, Urano e Plutone positivi, unite a Mercurio e al Sole nella vicina Bilancia. La vostra forma fisica resta invidiabile, ma recentemente potreste aver trasgredito la vostra dieta. Amore favorevole, apri il cuore! Nel lavoro dimostrate forza e coraggio contro le difficoltà. Con Urano nel Toro, avete grandi energie professionali. Fortuna nel denaro per tutte le decadi vergine.

Oggi, la Luna nel Capricorno può rendere insoddisfacenti i legami familiari e amichevoli. Tuttavia, il vostro spirito conciliatore e la capacità di minimizzare i problemi saranno di grande aiuto. Prendetevi cura dei rapporti trascurati e praticate discipline orientali per il benessere. Nel lavoro, otterrete buoni risultati grazie all'appoggio di Sole e Mercurio. Fate attenzione alla gelosia in amore e non siate troppo interessati al gioco d'azzardo a causa della Luna sfavorevole.

Una luminosa Venere promette di rasserenare i rapporti sociali, con riunioni tra amici e inviti a feste. L'esercizio fisico può correggere l'irrequietezza. In amore, Plutone cambia positivamente gli scenari affettivi, regalando energia e instinto conquistatore. Il successo lavorativo porta apprezzamento dai colleghi e dai capi. L'intuito nel denaro aiuta a cogliere i numeri giusti per giocare al Superenalotto.

Oggi è consigliabile evitare azioni impulsive e pianificare attentamente le prossime mosse. È importante cercare il sostegno della famiglia per raggiungere i vostri obiettivi. Gli sport consigliati sono l'equitazione, il canottaggio, la bici, il nuoto, la pesca e il tennis, mentre il jogging è una valida alternativa. In amore, Venere potrebbe non essere favorevole per i Sagittario di novembre, quindi è necessario dedicare più attenzione al rapporto con il partner. Sul fronte lavorativo, il Marte Scorpione porta stima dai superiori, ma richiede impegno. Sfruttando al meglio le opportunità, si possono ottenere risultati positivi.

Nel campo finanziario, la Luna e Mercurio incoraggiano a rischiare, ma si consiglia di essere prudenti, specialmente per i nativi di novembre.

La Luna nel vostro segno illumina il cielo con una magica energia planetaria. Venere, la dea dell’amore, vi protegge se siete nati a dicembre. Serenità familiare e gioia nel cuore sono in primo piano. L'esercizio costante in palestra dona una forma smagliante. L'amore si intensifica grazie alla combinazione di Luna, Venere, Marte e Plutone. I momenti con gli amici sono fondamentali anche per le coppie più consolidate. Accettate con entusiasmo un nuovo incarico che potrebbe rivelarsi prezioso per la vostra carriera. La fortuna vi assiste grazie alla combinazione di Luna, Giove e Venere. Investire i vostri risparmi in questo momento può portare un grande ritorno.

Il duo Giove-Urano continua a creare impiccio, soprattutto per chi è nato nella seconda e terza decade, spingendovi a rivalutare le relazioni o a fare aggiustamenti nel lavoro. Niente di grave, perché il duo Mercurio-Sole vi fornisce le energie necessarie per affrontare in modo deciso e con grande capacità i cambiamenti imprevisti. Il cielo sarà variabile, con pianeti alternativamente positivi e negativi. In amore, se siete in coppia, la Luna in Capricorno vi invita a un approccio serio e costante. Se siete single, Mercurio in transito benefico vi invita a fare conquiste audaci. Sul lavoro, la vostra eccellenza è la capacità di conciliare diverse opinioni e il lavoro di squadra.

In finanze, investite saggiamente con l'aiuto di un amico affidabile e approfittate di opportunità convenienti.

La Luna in Capricorno aumenta la grinta e l'energia dei nativi di febbraio. Giove, alleato del Toro, stimola l'arricchimento culturale. L'esuberanza fisica è sostenuta da Nettuno. Il look seducente si sposa con una giornata positiva. In amore, pazientate ancora. Nel lavoro, evitate scontri grazie al vostro carattere e autorevolezza. I soldi sono gestiti con successo, soprattutto per i nati nella seconda decade che avranno successo grazie alla vostra creatività e innovazione. Nelle finanze, cercate nuovi modi di guadagnare e non ripetete gli stessi schemi per attirare la fortuna.