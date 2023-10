Oroscopo del 17 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 ottobre.

Il cielo di ottobre è sereno per i nati a marzo. Il sole contrario consiglia di moderare la possessività e le ambizioni sul partner. Giove in Toro crea armonia nelle relazioni, soprattutto per i nati nella seconda decade. Urano favorisce i legami di coppia per i nati nella terza decade. Sul lavoro, gli ostacoli iniziali saranno superati rapidamente nel pomeriggio grazie alla Luna positiva. La fortuna al gioco può essere tentata grazie alla Luna nel segno del Sagittario.

Le energie positive di Venere, Giove, Urano e Plutone supportano le tue sfide quotidiane, risolvere situazioni insolute e sciogliere dubbi familiari e d'amicizia. In amore, la giornata è variegata ma la seconda parte sarà leggera e gioiosa grazie alla Luna. Nel lavoro, mantieni la calma e vedrai i risultati. Affronta spese passate con determinazione grazie all'appoggio di Urano.

Le posizioni astrali si alternano creando una combinazione che sembra neutralizzarsi. Per voi, Gemelli, il risultato sarà buono e soddisfacente. In amore, il divertimento e l'azzardo sono protagonisti, ma è importante evolvere le relazioni. Sul lavoro, nonostante i colleghi non aiutino, la vostra energia risveglierà tutto l'ufficio. In ambito finanziario, siate prudenti di fronte ad affari imperdibili.

La vostra creatività trasformerà la giornata, ma alcune influenze potrebbero mettervi in una posizione delicata. In amore, i Cancro dovranno affrontare le emozioni, soprattutto i più giovani, mentre gli uomini più maturi potrebbero essere riluttanti ad avventurarsi in nuovi amori. Nel lavoro, utilizzerete trucchi geniali per evitare situazioni stressanti. Un'opportunità finanziaria vantaggiosa vi sarà offerta da amici di famiglia. Seguite l'intuito per agire in sicurezza.

Una giornata intensa per i Leoni, con Venere e il Sole che li sostengono ma la Luna li rende meno lucidi. In amore, si avvertono dei cambiamenti e nuove esigenze di relazioni serie. Nel lavoro, è importante controllare l'impulsività e affrontare i nervosismi. Meglio evitare rischi finanziari e limitarsi a giochi rapidi.

La giornata inizierà all'insegna di una grande energia, grazie all'alleato Marte e Mercurio. La salute sarà ottima e l'amore rafforzerà le sicurezze, nonostante qualche incrinatura per i nati nella terza decade. Nel lavoro, la vostra attività continuerà con grande volontà e capacità di motivare gli altri colleghi. Le finanze mostrano auspici propizi per investimenti immobiliari, soprattutto per i nati nella terza decade.

Il Sole e Mercurio transitano nel vostro segno, creando una situazione astrale positiva. Nell'amore, i nati dal 18 al 23 di ottobre affrontano imprevisti e limitazioni sessuali, ma i single vivono una fase spensierata con nuovi contatti. Nel lavoro, c'è la possibilità di risolvere questioni in sospeso grazie a una Venere favorevole. Potete provare la fortuna al gioco e la Luna vi offre intuito e protezione nelle finanze.

Giornata con qualche nervosismo dovuto a Giove e Urano, ma con molti pianeti a favore come Venere, Marte e Saturno. In amore, momenti di apatia seguiti da un recupero completo di armonia durante la serata. Nel lavoro, una discussione con un collega porta a nuovi equilibri, ma senza intoppi. Le operazioni finanziarie e il gioco sono favoriti per gli Scorpioni, soprattutto se nati in ottobre.

In un cielo astrale positivo, il Sagittario vive una giornata di passaggi volubili. Nella sfera amorosa, i nati a novembre sono favoriti, mentre quelli nati a dicembre possono sperimentare limitazioni emozionali. Sul lavoro, l'impegno viene ricompensato, mostrandosi generosi e aperti con i colleghi. Nella sfera finanziaria, la Luna porta fortuna, favorendo tentativi di gioco come il Superenalotto.

Tranquilla giornata per i Capricorno grazie ai transiti positivi di Plutone e Venere. L'amore sarà coinvolgente, favorendo incontri e energie sessuali per i nati a gennaio. Nel lavoro, dimostrerete impegno e disciplina, mentre le finanze saranno favorevoli per chi è nato a dicembre.

Oggi Mercurio illumina le incertezze del passato, utilizzate la vostra intelligenza per fare deduzioni e imparare sempre di più. In amore, coltivate i sentimenti e innamoratevi grazie al Sole nella Bilancia. Nel lavoro, ottenete risultati con facilità grazie alla vostra competenza. Per le finanze, attendete il momento opportuno.

Oggi, con una positiva Luna per il vostro segno, siete in ottima forma fisica per affrontare le responsabilità quotidiane. La configurazione planetaria si sta gradualmente trasformando da neutra a positiva. In amore, potreste ancora incontrare difficoltà o incertezze, ma per chi è nato a marzo arrivano presto sconvolgimenti positivi. I nati a febbraio godranno di diversi transiti stimolanti. Sul lavoro, pianeti positivi vi danno l'energia e l'entusiasmo necessari, soprattutto a marzo. Nel denaro, la Luna vi protegge e vi dà la possibilità di tentare la fortuna nel gioco, specialmente per chi è nato nella terza decade.