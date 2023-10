Oroscopo del 16 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 ottobre.

Energia e positività guidano l'Ariete in questo ottobre fortunato. L'amore viene sfidato, ma con ironia e passione si superano gli ostacoli. Il lavoro è valorizzato dal carisma e dalle abilità interpretative. Attenzione alle spese e alle operazioni finanziarie, soprattutto per i nati in terza decade. Moderazione grazie all'influenza di Saturno.

Ottobre 2023 favorisce la capacità di aggregazione e l'equilibrio familiare. La forma fisica e lo stato di salute sono soddisfacenti, mentre nel campo amoroso si manifesta una forte passionalità. Nel lavoro, artisti e cantanti del segno del Capricorno trovano favori astrali. Buone possibilità finanziarie per la seconda decade grazie a un investimento congiunto con Giove.

In ottobre, il vostro spirito gemellino si esprime pienamente grazie a Mercurio in Bilancia. In amore, sia i single che le coppie vivono momenti di condivisione. Sul lavoro, la vostra passione per la musica vi favorisce come cantanti/cantautori. Se avete risparmi da investire, oggi è il momento giusto per farlo grazie alla congiunzione tra Sole e Mercurio.

Ottobre avrà alcune contrarietà astrali, ma la sera riserva sorprese entusiasmanti, soprattutto per coloro nati a luglio. Siate pazienti e adattabili agli imprevisti, mentre Marte vi supporterà nella risoluzione di questioni familiari. In amore, mostratevi disponibili all'ascolto nonostante l'ansietà provocata dal gruppo di pianeti nemici. Per il lavoro, sfruttate il talento artistico se siete nati dal 16 al 22 luglio. Per questioni finanziarie, l'ottimo Urano vi favorisce, soprattutto se nati dal 10 al 14 luglio.

In ottobre, Mercurio influenza positivamente la vostra rapidità e armonia quotidiana, favorendo le relazioni familiari e amichevoli. Momenti di gioia permeano il vostro segno. Il duo Sole - Mercurio Bilancia favorisce la vostra vita sentimentale, sebbene possano persistere insicurezze affettive.

Venere e Luna, unite, portano amore e completezza emotiva. Sentimenti intensi e soddisfazioni, proposte audaci in amore. Successi garantiti nel lavoro musicale. Abilità nel gestire il denaro e opportunità di arricchimento.

Il Sole e Mercurio si incontrano nel vostro segno, garantendovi una giornata piena di vivacità e senso dell'umorismo. In amore, la vostra determinazione vi spinge a superare le difficoltà e a seguire le vostre passioni. Tuttavia, Plutone può causare leggeri problemi nella comunicazione sentimentale o sessuale. Sul fronte lavorativo, la presenza di Venere vi regala l'estro necessario per sfondare nel campo artistico, come cantanti o autori di successo. Per quanto riguarda le finanze, è consigliabile consultare esperti prima di fare investimenti.

La vostra giornata si prospetta ricca di creatività grazie alla Luna nel vostro segno. Nonostante qualche nervosismo familiare, l'atmosfera rimane positiva. In amore, emozionate il vostro partner con dolci gesti e parole. Nel lavoro, sfruttate la vostra espressività artistica. Finanziariamente, seguite il vostro istinto e cogliete opportunità promettenti.

Oggi, scambi preziosi, generosità e voglia di divertimento. Armonia familiare con Mercurio nella Bilancia. Amore spensierato, con pizzico di buon senso grazie a Mercurio razionale. Leggere baruffe senza compromettere l'unione stabile del segno.

Ottobre riserva al Capricorno una metà mediamente positiva. Malumori passeggeri in famiglia a causa di Mercurio in Bilancia, ma si risolveranno grazie alla vostra capacità di mediazione.

Ottobre porta un Mercurio favorevole per la Bilancia: vivacità e spensieratezza. Pianeti ostacolanti ma senza disturbi, Urano incluso. In amore, incontri speciali e folgoranti. Nel lavoro, versatilità e talento. Attenzione agli affari sospetti.

Insignificante la negatività di Venere in Vergine, avete il favore dell'Olimpo planetario in ambito sentimentale. Incontri erotici e sentimentali di alto potenziale e soddisfazione grazie a Urano, Giove e Nettuno. Luna nel maschile Scorpione richiede delicatezza emotiva. Cantanti Pesci sulla cresta dell'onda grazie a Giove. Affare economico promettente, forse immobiliare, con l'aiuto di Urano e Giove se siete nati in marzo.