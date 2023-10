Oroscopo del 13 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 13 ottobre.

Luna in Bilancia a metà mese porta riflessione e limiti alle ambizioni. Attività fisica rigenerante, come jogging e trekking, sono perfette per il vostro spirito libero. In amore, mostrate tenerezza e comprensione, soprattutto se della terza decade. Al lavoro, prendete decisioni mirate grazie a suggerimenti di Nettuno. Nella gestione economica, affidatevi a esperti.

Nonostante il transito negativo di Marte in Scorpione, fate attenzione solo se nati dal 21 al 26 aprile. Giove vi offre un periodo favorevole, infondendovi uno spirito volitivo che vi porta fortuna. Lo Zodiaco vi dipinge rilassati e in ottima salute. Urano vi stimola a praticare attività fisiche benefiche. Amore: superata la stanchezza nella coppia, con Saturno nei Pesci potrete aprire il cuore. Lavoro: sarete pronti a affrontare le difficoltà e agire con prontezza. Nettuno vi dona lungimiranza per comprendere colleghi e capi. Denaro: una questione familiare richiede la vostra mediazione.

Oggi, enigmatici legami familiari sono facilitati dalla Luna, mentre l'ambito sociale si limita al contesto domestico. Evitate attività fisiche intense e date meno peso alle finanze. In amore, le coppie longeve si trovano in una posizione privilegiata, mentre quelle appena nate affrontano sfide che fanno parte del gioco. Sul lavoro, la vostra abilità diplomatica aiuta a risolvere incomprensioni tra colleghi. Venere vi suggerisce di essere più parsimoniosi con le spese, specie se siete nati a maggio.

Grinta e passione: Marte nel tuo segno, Scorpione, illuminerà il tuo cammino oggi. L'amore sarà favorito da Venere, mentre Saturno e Marte ti daranno stabilità finanziaria. Nel lavoro, avrai molte opportunità grazie all'aiuto di Saturno, Venere, Marte, Giove Nettuno e Urano. Risolvi questioni familiari con forza di volontà.

Marte e Urano creano tensioni, ma il Sole nella Bilancia esalta la vostra bellezza. La vitalità data dal Sole vi fa emergere, soprattutto se nati nella terza decade leonina. Marte dallo Scorpione tempera gli eccessi. Nel fitness, sfruttate la forma fisica per lo sport competitivo. In amore, Luna e Venere favoriscono incontri speciali. Nel lavoro, prendete in mano una situazione e sfruttate il vostro talento da leader. Nel denaro, provate la fortuna al gioco. Nati dal 12 al 18 agosto avranno più successo.

Con l’aiuto di Mercurio, Venere e la Luna, siete in grado di percepire in modo rapido ciò che accade attorno a voi. Migliorano i rapporti familiari e collaborativi. Le distrazioni culturali alimentano la mente mentre Mercurio amplia gli orizzonti con letture orientate alla saggistica. Marte in Scorpione accende l’eros per chi è nato ad agosto, ascoltate il partner e siate affettuosi. Ambite a maggiori successi professionali, un intreccio planetario vi fa apprezzare le conquiste finora. Controllate le entrate e le uscite, Giove vi dà sicurezza finanziaria.

Oggi, la Luna vi garantisce successo e slancio creativo vincente. I nati tra il 18 e il 23 ottobre potrebbero incontrare ostacoli, ma la forma fisica è ottima grazie all'energia di Venere. L'autunno, la vostra stagione preferita, favorisce l'amore e la condivisione. Nel lavoro, la Luna positiva evita incombenze e gravosi impegni. Siete abili nel gestire il denaro e risolverete questioni burocratiche grazie a Mercurio.

Giornata di movimento e scioglimento muscolare dopo vita sedentaria. Marte positivo in Scorpione per attività fisiche morbide come ballo. Buon profilo affettivo promosso da Saturno, Nettuno e Marte. Attenzione alle dinamiche familiari sentimentali. Emozioni indimenticabili in coppia con Nettuno e Plutone. Possibile pianificazione viaggio all'estero. Attenzione agli abbagli amorosi per i nati a inizio novembre. Mercurio guida nel lavoro, pacatezza e diplomazia per le difficoltà. Controllo fiscale e scadenze burocratiche con Giove e Urano contrari.

Oggi, grazie al buon aspetto di Mercurio dalla Bilancia, irradierete calore umano e genuinità, rendendovi preziosi per i vostri cari. Mantenete la salute allenando mente e corpo. Sarete spigliati e ambiziosi, ma avrete senso pratico e non rischierete troppo. In amore, conquisterete con spontaneità e freschezza. Nel lavoro, sfrutterete le competenze altrui grazie ai favori celesti. La Luna in Bilancia vi renderà responsabili e seri, ma state attenti a chi cerca di approfittare. Regolate questioni patrimoniali rimaste in sospeso, anche se Saturno potrebbe creare ostacoli per i nati tra il 24 e il 27 novembre.

Un'energia stimolante da Urano e il supporto di Giove favoriscono la carriera. Solo Mercurio contrario può causare momenti di malinconia. Prestare attenzione alla salute, ma massaggi efficaci possono aiutare. L'autunno stimola la voglia di lavorare. In amore, essere misteriosi e dolci. In ufficio, evitare litigi e beneficiare dei risultati professionali. Risparmi ben gestiti, ma pianificare gli investimenti con un esperto.

Le amicizie costruite in famiglia e sul posto di lavoro favoriscono i rapporti. Sole e Luna vi danno dinamismo nella decisione e nel consiglio. Giove contrasta i nativi della seconda decade del Toro, causando problemi con un figlio o un fratello. Marte in Scorpione spinge i nati a febbraio ad attività fisiche, con particolare successo nella corsa in bici e nell'equitazione. Il benessere richiede soddisfazione spirituale, guidata da Saturno in Pesci per i nati a gennaio. Non chiudetevi in casa e date una chance alla fortuna. Nel lavoro i vostri capi sono più esigenti del solito. Risolvete una situazione finanziaria complicata, guidati da Saturno razionale.

Oggi, la vita familiare vi sorride con buoni rapporti e socievolezza. Molti pianeti vi appoggiano, tranne Venere. Sappiamo di altri due pianeti che influenzano i Pesci, ma non conosciamo i loro effetti. In amore, seguite le vostre passioni e tenete d'occhio coloro che le condividono. Giove vi aiuta a restare attenti. Nello lavoro, siate adattabili alle nuove situazioni grazie a Nettuno. Giove, Marte, Saturno e Plutone vi aiutano a portare a termine i progetti. Per le finanze, seguite il duo astrologico di Giove e Urano per investimenti fruttuosi, soprattutto se siete nati a marzo. Non pentitevi delle scelte fatte in questo momento.