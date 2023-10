Oroscopo del 5 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 ottobre.

Una giornata di soddisfazioni personali e familiari grazie al buon aspetto di Venere nel Leone. Espansivi e spiritosi, entrate facilmente in contatto con nuove persone e stabilite legami di sincera amicizia. Aumenta la capacità di essere ricettivi nell'amore e diminuiscono le ansie possessive. Successi nel lavoro e qualche piccola seccatura da sopportare. Meno fortunati nel gioco, tranne per i nati nella terza decade.

La Luna torna nel vostro segno amico, il Cancro, promettendovi una giornata di attività e fiducia nelle vostre ambiziose mete personali e professionali. Giove sostiene i nati nella seconda decade, sfidandoli a perseverare per avere successo. In amore, Giove diffonde momenti romantici, anche se Venere può creare qualche contrattempo. Sul lavoro, grazie a Urano, avrete un rapporto armonioso con i colleghi. Le finanze vedono un giorno promettente, soprattutto per i nati nella prima decade, che riceveranno introiti inattesi.

Mercurio entrerà oggi nella Bilancia e resterà con voi fino al 21 di questo mese. La vostra prontezza mentale sarà in uno stato di grazia, cogliendo ogni dettaglio intorno a voi. Marte vi dà energia, specialmente se nati nella terza decade. In amore, sintonia con il partner nonostante alcune difficoltà. Marte vi aiuta a risolvere intoppi lavorativi, anche se potrebbero esserci disaccordi se appartenete alla terza decade. Attenzione alle spese, Luna vi sostiene ma evitate esagerazioni nel classico shopping selvaggio.

Oggi il bianco satellite porta i suoi favori nel vostro segno, portando temporaneamente rivoluzioni nella vostra vita materiale, morale e amorosa. Con gioia e armonia, godete di compagnia e soddisfazioni familiari, mentre venite attratti da atmosfere favolose. Nuove opportunità lavorative si presentano, così come la possibilità di fortuna al gioco. Buon divertimento!

L'influenza positiva di Mercurio Bilancia si manifesta in voi Leoni come un'iniezione di energia personale e fortuna nelle vostre iniziative, soprattutto se siete nati a luglio. Il vostro carisma di leader stimolante viene riconosciuto in famiglia e tra vecchie e nuove amicizie. Oggi il dinamismo permea ogni settore della vostra vita, dagli affetti agli interessi più autentici. Ricordate l'importanza dell'ascolto in amore e cercate di evitare di essere troppo direttivi, soprattutto se nati nelle ultime due decadi. Sul lavoro, i rapporti con i colleghi sono gentili e garbati grazie a un ottimo Mercurio in Bilancia, e nonostante un carico imprevisto di fatica, l'armonia regna nell'ambiente. Tuttavia, fate attenzione alle spese e al rapporto con il denaro, soprattutto se nati a luglio.

Il dinamico Urano nel Toro dona vivacità, umorismo e desiderio di nuovi contatti. Sintonizzati con amici e parenti, riesci a capire le loro mosse. Giove e Luna ti rendono irresistibile, specie se nato a settembre. In amore, sii audace e approfitta dei successi evidenti. Al lavoro, mostra la tua inesauribile energia. Giove ti ricompensa con entrate economiche.

Giornata divertente con l'ingresso di Mercurio nel vostro segno, che aumenta l'umorismo, la lucidità e la socialità, soprattutto per chi è nato a settembre. Venere nel Leone rende più armonioso il vostro rapporto con l'ambiente. In amore, attenzione agli inviti e nuove passioni. Nel lavoro, pianificazione dei futuri progetti con competenza e passione. Nelle finanze, evitare rischi e scommesse.

La Luna benefica nel Cancro annuncia un cambiamento positivo. Saturno continua a portare novità positive in ogni area della vostra vita. In amore, divertimento e complicità con il partner grazie alla vostra astuzia e senso dell'umorismo. Approfondite il rapporto di coppia e non temete critiche sul lavoro. Oggi potrete fare acquisti convenienti per la vostra casa.

La realizzazione dei vostri progetti futuri richiede pazienza, intelligenza e tenacia. Mercurio, Sole e Marte vi supportano con la loro energia e proposte, soprattutto se festeggiate il compleanno nella prima e terza decade. Tuttavia, Nettuno rappresenta temporaneamente ostacoli per le vostre ambizioni, soprattutto se appartenete alla terza decade. Non fatevi distrarre dall'esterno e dedicatevi al vostro partner amoroso. Mercurio entra in Bilancia, diventando il vostro asso nella manica, in particolare se compiete gli anni a novembre. Non preoccupatevi se non tutti vi apprezzano al lavoro come meritereste. Marte vi invita a scommettere al Totocalcio, soprattutto se siete nati a dicembre. Divertitevi!

Oggi affrontate vari pianeti in dissonanza. La Luna entra nel vostro segno contraltare del Cancro, seguita da Mercurio che raggiunge Marte e il Sole, tutti ostili dalla Bilancia. Quattro pianeti si oppongono a voi, ma siete un segno protetto e fortunato. Le relazioni stabili non sono turbate e un po' di agitazione può ravvivarle. Se siete in un nuovo legame, siate prudenti. I nati a dicembre sono vivaci e favoriti nell'incontrare nuove persone. Giove, Urano, Saturno e Marte sono a vostro favore, il lavoro va bene per tutte e tre le decadi. Siate cauti, la Luna e Mercurio possono influenzare le vostre scelte finanziarie. Rimandate investimenti.

Oggi, grazie all'energia combinata di Sole e Marte in Bilancia, avrete la grinta necessaria per risolvere le questioni familiari e tornare ad essere una figura preziosa a casa. Anche se ci saranno alti e bassi, sarete incorruttibili come una roccia, grazie al vostro senso dell'umorismo e alla vostra leggerezza nel governare eventi complicati. Magari siete stati un po' distanti dalla famiglia ultimamente e ora ne sentite gli effetti. Prendetevi l'impegno di fare un cambiamento. Per il tempo libero, potreste trovare piacere nella lettura o in passeggiate solitarie.

Il luminare femminile nel Cancro, segno delle emozioni, contribuisce al successo sociale. Nell'amore, mostrate il vostro romanticismo per sedurre il partner. Nettuno rafforza le vostre storie, soprattutto per nati nella terza decade. Lavoro più leggero senza l'impegno intellettuale della Vergine. Denaro e passioni condivise con Cancro, Scorpione e Pesci.