Oroscopo del 29 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 settembre.

Luna favorisce nuove conoscenze e risolve lievi intoppi familiari; Marte invita a usare la razionalità. Consigli di un autorevole personaggio potrebbero essere utili. AMORE: Vivete l'amore in libertà ma siate altruisti. LAVORO: Saturno favorisce posizioni di rilievo, soprattutto per liberi professionisti. DENARO: Giove e Urano portano guadagni moderati, da investire per farli fruttare.

Il vostro estro creativo si esprime in ogni ambito, grande o piccolo. Celebrate i vostri successi con leggerezza. I pianeti rapidi danno una spinta positiva al vostro progetto astrale, in particolare Nettuno e Plutone. Nell'amore, i legami sono solidi e gli incontri sono intensi. Nel lavoro, si consiglia cautela nei progetti che sembrano promettenti. I soldi possono essere gestiti con saggezza.

Oggi è una giornata di grande energia per voi, con la Luna, Marte, il Sole e Venere in aspetto favorevole. Siete in ottima forma fisica e i vostri amici notano il vostro entusiasmo. Chi è più maturo può vivere una nuova gioventù, soprattutto se festeggia il compleanno nella prima o nella terza decade dei Gemelli. Il Sole, soprattutto se il vostro compleanno è a maggio, vi dà un'incredibile vitalità. In amore, lasciate che le emozioni fluiscono liberamente, vedrete che saranno apprezzate.

Sentite la necessità di affermarvi in ogni aspetto della vostra vita. La Luna opposta in Ariete vi invita a valutare i traguardi raggiunti e quelli che volete ancora raggiungere, soprattutto se appartenete alla seconda decade del Cancro. Nettuno vi guiderà verso i vostri obiettivi veri, che non si discostano molto dai vostri sogni. Energia vitale e affettiva da Venere e Giove nei segni amici Leone e Toro. Mars, dal segno nemico della Bilancia, accende i vostri sensi, soprattutto se siete nati a luglio. Saturno nei Pesci favorisce amori recenti o antichi con intensa passionalità e razionalità.

Ultimo giorno di settembre, voglia di staccare intensa. Controllate l'aggressività, potrebbe turbare l'equilibrio. Contrarietà planetarie superabili dal temperamento fiero. Stanchezza e nervosismo, ma Sole, Marte e Luna sostengono equilibrio. Dimostrate forza di volontà in famiglia. Passione con Marte per single terza decade. Bisogno di intimità, sappiate accontentarvi. Impegno appassionato sarà notato presto. LAVORO: Impegno appassionato sarà notato presto. Andate cauti nelle manovre economiche, potrebbe essere un bluff.

Fine settembre: serenità, passaggi planetari positivi. Urano colora le giornate, stimola relazioni. AMORE: Venere aiuta a comprendere le emozioni altrui. Complicanze con la Vergine. LAVORO: Non temete rivalità, Plutone vi sostiene. DENARO: Giove favorisce gestione patrimoniale.

Marte nel vostro segno assicura fortuna e successo nelle iniziative con associazioni e contratti stabili. Mercurio in Vergine vi porta buon senso e ottime capacità di programmazione. Venere nel Leone stimola i vostri progetti di coppia. Nel lavoro proporrete idee stimolanti e risolverete complicazioni. Attenzione agli acquisti impulsivi.

Affrontate le difficoltà con prontezza di spirito e senso dell'umorismo. Pianeti come Saturno, Nettuno, Plutone e Mercurio lavorano per fortificare l'aspetto personale. Preparatevi ad inaspettate rivincite, soprattutto se siete nati a novembre. Approfittate di attività rilassanti come yoga e nuoto per rigenerarvi. In amore incontri ad alto potenziale erotico oggi. Nel lavoro fermatevi un attimo per avere una visione d'insieme più realistica in ufficio. Sfruttate le soluzioni più redditizie per organizzarvi finanziariamente.

Nel nuovo giorno settembrino, la Luna benefica in Ariete vi accompagna, ma Saturno in Pesci potrebbe ostacolarvi. Non preoccupatevi, sfruttate l'impulso per raccogliere i frutti del passato. Riceverete conferme dei vostri successi passati in casa, ufficio e amicizie. Amore: Seguite i colpi di fulmine del cuore, specialmente se cercate l'anima gemella. Lavoro: La Luna metterà in luce le vostre qualità e sarete apprezzati dai superiori. Denaro: Venere stabilizza la vostra situazione economica, consentendovi di investire saggiamente.

Urano e Saturno, due importanti pianeti che vi sostengono, vi daranno sicurezza in voi stessi. Affrontate famiglia e lavoro con slancio e fiducia nonostante le difficoltà date da Luna, Sole e Marte. Giove vi protegge dal Toro, aiutandovi a fare scelte ponderate. Mantenete la forma fisica con attività ricreative e sportive. Prestate attenzione alla salute delle ossa e della pelle nonostante il buono stato attuale. In amore, ascoltate le esigenze del partner e usate la vostra sensibilità. Avanzamenti di carriera significativi sono in arrivo. Plutone e Saturno vi supportano. Fate attenzione alle intuizioni finanziarie, attendete un momento migliore se nati nella terza decade.

Oggi, grazie all'energia combinata di Sole e Marte in Bilancia, avrete la grinta necessaria per risolvere le questioni familiari e tornare ad essere una figura preziosa a casa. Anche se ci saranno alti e bassi, sarete incorruttibili come una roccia, grazie al vostro senso dell'umorismo e alla vostra leggerezza nel governare eventi complicati. Magari siete stati un po' distanti dalla famiglia ultimamente e ora ne sentite gli effetti. Prendetevi l'impegno di fare un cambiamento. Per il tempo libero, potreste trovare piacere nella lettura o in passeggiate solitarie.

La congiunzione Giove-Urano, sostenuta dal Toro determinato, e Plutone positivo dal Capricorno, vi rendono ambiziosi e un po' prepotenti. La presenza della Luna nell'Ariete maschile richiede di ritrovare dolcezza e tenerezza. Evitate di mostrare un lato "tenebroso". Avete bisogno di svaghi, movimento fisico e distrazioni. Plutone crea momenti di profonda sintonia fisica e passionale, specialmente per chi è nato nella terza decade. La simpatia dei colleghi allevia la routine lavorativa, nonostante i tempi lenti dovuti a Mercurio. Giove, per chi è nato a marzo, rende più organizzati e dinamici del solito. La Luna vi spinge a tentare la sorte, specialmente con il Superenalotto, soprattutto se nati nella seconda decade.