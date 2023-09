Oroscopo del 28 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 settembre.

La famiglia vi considererà come l'unico punto di riferimento, con affetto e stima. I transiti di Venere, Giove, Saturno e Nettuno oggi favoriranno il vostro fascino e simpatia. In amore, accogliete nuove opportunità e non temete di conquistare cuori impavidi. Nel lavoro, l'armonioso transito di Urano facilita le relazioni con i superiori. Quanto ai soldi, per voi sono solo un mezzo, non un fine.

Riconquistare l'armonia nel nido è un dono di Giove - Urano per chi è nato nella seconda e terza decade. Siete sensibili e attenti grazie a questo transito. Risolverete un problema familiare con azione penetrante e risolutiva. In amore, siate delicati e ricettivi, il futuro dipenderà dal vostro comportamento. Aspettate una risposta importante per il lavoro, Venere rallenta i tempi. Nel denaro, siete materialisti ma generosi con i familiari.



La vostra energia non conosce limiti, sposata dal buon influsso di Venere, Marte e Sole nel vostro segno simile, la Bilancia. L'estate sembra non avere fine per voi. In amore, il vostro fascino riceve conferme, ma una voce interna vi trattiene dall'ardente seduzione. Nel lavoro, dimostrate abilità eccezionali e capacità di risolvere situazioni complesse. Il denaro è solo uno strumento per voi, ma alcuni Gemelli poco scrupolosi lo elevano a divinità.



Mercurio facilita il superamento delle contrarietà attraverso l'umorismo. Luna libera tensioni familiari, pianeti creano distacco con parenti stretti. Amore piccante per nati tra 9 e 18 luglio, senza drammatizzare. Incontri erotici grazie alla Luna dei Pesci. Non fatevi scavalcare sul lavoro, siate assertivi. Soldi come mezzo per il piacere, non come fine.



L'oroscopo giornaliero del segno del Leone ti porta un cielo ricco di potenzialità che potrai sfruttare con la tua tipica energia e grinta. La tua forma fisica è al top, rendendoti pimpante e gioviale. Niente potrà fermarti! In amore, la dea Venere ti rende irresistibile, ma dovrai affrontare il dilemma di scegliere tra tanti spasimanti. Se sei single, è il momento di lasciarti andare! Sul lavoro, riceverai apprezzamenti dai capi e conquisterai una vittoria significativa per la tua carriera. Riuscirai a risolvere una situazione difficile e convincerai anche i tuoi colleghi. Per quanto riguarda il denaro, sii attento a non spre



Il mese si conclude con Mercurio nel vostro segno, rendendolo il più bello per voi. Sentite di essere in uno stato di grazia e pieni di energia, grazie a Urano, Giove e Plutone. In amore, potrete approfittare di una sensibilità speciale se siete soli. Al lavoro, siete efficienti e brillanti.



La vita familiare e sociale, armoniosa ed equilibrata. Venere nel Leone gratifica la prima decade. Ma attenti alle avventure amorose e lusinghe superficiali. In coppia, Venere aiuta a trovare punti di incontro sorprendenti. Marte vi rende assertivi sul lavoro. Bilance etiche o capitaliste, il denaro ha il suo peso.



Prospettiva positiva dei pianeti. Saturno, Nettuno e Luna vi augurano una giornata indimenticabile, soprattutto per chi è nato a settembre. L'autunno inizia con emozioni intense e forma fisica buona dopo le vacanze estive.Il mix di sprint e razionalità vi porta a conquiste inaspettate che soddisfano. Dimostrate impegno e otterrete presto risultati professionali notevoli. Numeri fortunati in novembre. Non date importanza al denaro, ma la passione per la scommessa può portare a successo finanziario.



Settembre si chiude con fiducia nel futuro confermata dalla giornata odierna. I pianeti amici - Marte, Plutone, Venere e un brillante Sole - ravvivano il vostro spirito, soprattutto se siete nati nella prima e terza decade del Sagittario. In amore, sorprese per i nati a dicembre grazie a Venere in Leone. Lavoro: Terza decade, non giudicate e tutto si chiarirà. Mercurio Vergine crea frustrazione professionale. Finanze: Amanti del denaro, tradizionalisti e conservatori, date un grande valore ai soldi.



Momenti gioiosi in famiglia, risoluzione di questioni patrimoniali. Luna e amicizia dei Pesci migliorano l'umore. Amore instabile, gelosia e possessività in evidenza. Relazioni a lungo termine affrontano silenzi temporanei. Successo professionale, apprezzamento e affetto dei colleghi. Denaro ossessionante, ma intelligenza e cautela dominano. Urano libera dalle preoccupazioni economiche recenti.



Segno discreto tra i favoriti, Marte dona ottimismo e grinta ai nativi di febbraio. Buona salute e riflessi veloci per tutti. Luna-Saturno-Nettuno favoriscono i nati dal 4 al 17 febbraio, promettendo successi amorosi. Marte energizza la terza decade. Imponetevi con garbo, senza pesare sulla responsabilità dei colleghi. Ambiguo verso il denaro, gli Aquario idealisti cercano il benessere per tutti, mentre gli Aquario disinvolti accumulano audacemente.



Oggi il vostro segno mostra sensibilità, intuito e ricettività verso gli altri. La Luna, il vostro pianeta tutelare, vi riempie di gioia e anime. Alcuni di voi possono sperimentare una spiritualità tipica del vostro segno. Nettuno, l'altro pianeta governatore in Pesci, vi spinge a muovervi e uscire dalla quotidianità. Nonostante il sentimentalismo, siete avventurosi e a volte infedeli. Oggi potete esplorare nuovi lidi per saggiare il vostro fascino. Un collega ha bisogno del vostro aiuto, dimostrando il vostro spirito caritatevole. Un'offerta vantaggiosa viene fatta, ma seguite la prudenza. Il vostro atteggiamento verso i soldi è variabile tra spiritualità ed edonismo.