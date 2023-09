Oroscopo del 25 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 settembre.

Marte contrasta con inconvenienti nella vita pratica e affettiva. Luna in Aquario mantiene l'umore alto e allegro. Compleanni dal 17 al 20 aprile coltivano stimoli sportivi. Single conquiste gratificanti. In coppia, Venere nel Leone crea sintonia e protegge il rapporto. In ufficio, stimoli per obiettivi a lungo termine. Marte opposto, attenzione agli scontri. Spese ben spese per benessere immateriale.

Giornata dinamica con Mercurio che favorisce la socialità e lo charme. Nodi passati si sciolgono, impegni familiari richiedono uno sforzo finale. Giove porta un'atmosfera di relax familiare. Amore passionale e erotico con Plutone in primo piano, ma manca tenerezza e poesia a causa di Venere negativa. Lavoro facilitato da Urano, guadagni sorprendenti grazie a Giove.

a sensibilità aumenta con la Luna in Aquario. Socializzate con brillantezza, incontrate nuove persone e coltivate amicizie. Marte vi rende comunicativi, creando sintonia con familiari e amici. La Luna vi regala una privacy condivisa con il partner. Marte favorisce cene romantiche. Non preoccupatevi delle tensioni del capo, la situazione migliorerà. Sfida la fortuna al gioco con la Luna brillante al vostro fianco.

Oggi vi serve una ricarica energetica immediata. Pianeti come Marte, Sole e Plutone potrebbero causare preoccupazioni familiari, specialmente con figli o genitori. Ascoltate e dialogate per trovare soluzioni. Nel complesso, il consiglio è di pazientare, le posizioni astrali si allontaneranno presto.

Oggi la vostra vitalità è intensa, soprattutto se appartenete alle prime due decadi del vostro segno. Vi consigliamo di fare jogging o corsa per migliorare la forma fisica. I transiti favoriscono una visione approfondita delle situazioni grazie a Mercurio in Vergine. Il Sole in Bilancia vi dona energia e dinamismo, bilanciando sia la parte attiva che intellettiva. In amore, Marte in Bilancia vi rende raffinati e vi sintonizzate perfettamente con il vostro partner. Sul lavoro, il vostro impegno e la disciplina vi hanno portato a ottenere i progressi professionali desiderati. Tuttavia, siate cauti nelle spese a causa degli ostili transiti di Luna Aquario e Giove Toro, soprattutto se appartieni alla prima o seconda decade.

Con Mercurio nel segno, goditi il tuo senso dell'umorismo che allevia lo stress quotidiano. Marte accoglie la Bilancia, portando gioia alle tue relazioni e allargando il tuo cerchio sociale, specialmente se sei della seconda decade. Plutone mette alla prova il tuo fisico, prenditi cura di te con attività dolci. In amore, apprezza il momento senza critiche e per i single, notti piene di passione. Il tuo tocco creativo sul lavoro porta soddisfazione e Urano cambia gli schemi. Sii paziente per i riconoscimenti economici a causa di Saturno e Nettuno. Prendi decisioni finanziarie con cautela.

La giornata si prospetta positiva per voi, con Luna e Sole che vi regalano un perfetto equilibrio mentale e fisico, anche con le sfide che il cielo vi propone. Marte e Mercurio vi permettono di osservare con lucidità il presente e trovare soluzioni concrete. In amore, intesa erotica perfetta e la possibilità di sorprendere la dolce metà. Al lavoro, siete gentili e i rapporti con i superiori possono migliorare. Nel settore finanziario, possibilità di acquisti fortunati.

Orizzonte astrale tranquillo, con Saturno nei Pesci a favore e Nettuno nello stesso segno. Solo poche negatività con Luna, Venere, Giove e Urano. La vostra stella scorpionica brilla costantemente grazie al supporto planetario. AMORE: Oggi avete irresistibili opportunità per conquistare nuovi cuori. Se siete in coppia, l'intesa sentimentale è intensa, con l'aiuto di Nettuno, Saturno e Plutone.

Oggi è una splendida giornata di fine settembre per il Sagittario, grazie alla positiva influenza della Luna in Aquario. Nonostante qualche ostacolo, il vostro stato vitale sarà eccellente, aiutandovi a superare le piccole avversità quotidiane. Inoltre, Marte in Bilancia vi regalerà salute e bellezza, soprattutto per gli amanti dello sport.

La giornata di fine settembre porta cambiamenti inevitabili nella famiglia e nei rapporti sociali. Momenti positivi si alternano a piccole prove a causa di Sole e Marte ostili dalla Bilancia. Plutone supporta coloro nati in gennaio nella scelta delle soluzioni giuste. In amore, Urano aiuta a prendere decisioni importanti ed esprime fedeltà a prova di bomba. Nel lavoro, Marte può portare stanchezza, ma Plutone dà forza morale per affrontare le difficoltà e la determinazione verso il successo. In denaro, la Luna nel vicino Aquario spinge a puntare e scommettere nel gioco.

La Luna nel vostro segno favorisce una giornata di pace e stabilità, con la protezione di Nettuno e Saturno che aumentano il vostro senso altruistico. Nonostante qualche dubbio su amore e carriera, mantenete la razionalità e presto navigherete in acque più calme. Nel lavoro, successo riconosciuto nell'arte e nella moda. L'effetto positivo di Plutone si riflette in guadagni materiali e morali, grazie al vostro duro lavoro e alla vostra energia instancabile.

Buone novità in arrivo per i Pesci: Urano continua a favorirvi, rendendo le questioni quotidiane meno complicate. Giove allevia i problemi familiari, specialmente per chi è nato nella seconda decade. In amore, il vostro fascino aumenta e potete colpire nel segno. Sul lavoro, mantenete la sobrietà e la determinazione. Con la fortuna dalla vostra parte, non esitate a tentare la sorte.