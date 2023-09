Oroscopo del 22 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 settembre.

Siete dinamici e determinati, gestendo con sicurezza le attività quotidiane. In famiglia, dimostrate sensibilità e attenzione per i problemi che coinvolgono i membri. L'intervento di un fratello o una sorella riporterà armonia. L'influenza degli astri vi allieta in questo settembrino. Urano nel vicino Toro vi sostiene con riflessi veloci e abilità organizzative di prim'ordine. Non vedete l'ora di recuperare energie nel prossimo weekend con letture e nuotate. In amore, Giove favorisce i vostri successi e ristabilisce sintonia con la persona amata. Nel lavoro, potreste essere meno flessibili con alcuni colleghi, meglio tacere anziché esprimere le opinioni come vorreste. Per le finanze, la Luna nel Sagittario favorisce il gioco d'azzardo, soprattutto per Arieti della terza decade.

Polemiche sterili da ignorare, umore altalenante a causa di contrarietà celesti che disturbano la calma. Ritrovate tranquillità negli affetti familiari. Necessario mettersi a dieta a causa di pianeti indisciplinati. Saturno consiglia equilibrio amoroso, Giove riserva sorprese positive. Plutone favorisce la soddisfazione professionale. Attenzione agli acquisti superflui, mantenetevi equilibrati.

Marte favorevole in Bilancia, soluzione dei problemi pratici, nervosismo ridotto per prime due decadi; superate imprevisti con genialità. Adattamento, fantasia per vantaggio personale. Terza decade, stanchezza, relax con natura, animali. Single e nati in giugno, opportunità da cogliere. Coppie, ascolto e comprensione reciproca per intesa perfetta. Bene con positività di Giove e Marte, cambiamenti professionali imminenti, rotazione delle cariche per prima decade. Sconsigliato giocare al Lotto con Luna dissonante in Sagittario. Gratta e vinci con moderatione.

Transiti planetari soddisfacenti a fine settembre. Mercurio disturba leggermente, con un calo di vitalità e stanchezza per chi è nato nella seconda decade. Giove regala serenità familiare e soddisfazioni affettive. Notti ristoratrici con sogni illuminanti. Plutone ostile per terza decade, ma siate propositivi. Venere nel Leone emoziona coppie, mentre i più giovani vivono colpi di fulmine. Mercurio promette progressi nella carriera, soprattutto per la prima decade. Successi per scienziati, giornalisti e social media. Urano porta gratificazioni economiche inaspettate per la terza decade.

Marte, Mercurio e il Sole danno inizio a una giornata favorevole. Marte, in particolare, nel segno amico della Bilancia vi permette di esprimere al massimo la vostra generosità, vitalità ed espansività. Tuttavia, la presenza della Luna in Sagittario potrebbe rendervi a tratti capricciosi nei rapporti con gli altri. Approfittate del vostro slancio vitale inesauribile per dedicarvi a sport sfidanti. L'amore si accende per la terza decade, regalando emozioni intense sia ai single che a coloro che hanno una relazione stabile. Nel lavoro, evitate di sostenere posizioni estreme che potrebbero creare tensioni. Se appartenete alla terza decade, attenzione a un clima di nervosismo causato dalla negatività di Urano. Infine, la fortunata Luna nel segno del Sagittario vi invita a tentare la sorte al Totocalcio se amate il calcio.

Plutone vi fa brillare, soprattutto se appartenete alla terza decade, con il vostro fascino e freschezza. Marte in Bilancia vi rende armoniosi con l'ambiente circostante, specialmente per chi è della seconda decade. Fate benissimo a dedicare tempo ad amici e parenti. Nelle attività casalinghe, dimostrate tutta la vostra bravura. Transiti amorosi promettenti per voi, soprattutto per coloro nati tra il 28 agosto e il 13 settembre. Siate abili a gestire il vostro appeal sessuale con il partner o partner occasionali. Nella prima decade, Saturno può portare smobilitazione in ufficio, ma la serenità arriverà in serata grazie a Luna e Urano. Siate prudenti nell'uso del denaro, poiché la configurazione astrale non è favorevole oggi.



Una Luna Sagittario intensa migliora la concentrazione intellettuale, ideale per esami e concorsi. Capacità speculative e periodo positivo con spirito razionale, tranne per i nati tra il 16 e il 22 ottobre, che affrontano svolte rapide. Dedicatevi a chi vi è vicino, grazie a Marte, Venere e Mercurio. Saturno è positivo per il lavoro, ma attenzione alle ambizioni. Cielo radioso per tentare il Superenalotto, soprattutto per i nati nella seconda decade del segno.



Oggi il cielo vi sorride, soprattutto se siete nati nella terza decade. Plutone nel Capricorno attiva la vostra intelligenza e vi aiuta nella vita pratica. Saturno dai Pesci porta armonia in famiglia. In amore, siete molto sensibili e capaci di cogliere ogni desiderio nascosto del vostro partner. Sul lavoro, riceverete conferme della vostra competenza e vedrete presto risultati pratici. Le decisioni razionali che avete preso stanno dando buoni frutti. Dal punto di vista finanziario, potete gestire i soldi con tranquillità e fare acquisti significativi con un buon rapporto qualità-prezzo.



Sole e Nettuno ostacolano iniziative mentre Marte in Bilancia alleggerisce le preoccupazioni. L'amore sorride grazie a Venere nel Leone, soprattutto per i nati nella seconda e terza decade. Sul lavoro, la Luna fornisce energia e impegno extra, anche se il quadro professionale è impegnativo. Tuttavia, gli sforzi verranno ripagati. Sul fronte finanziario, la fortuna è dalla vostra parte, potreste provare a scommettere nelle corse dei cavalli. L'autunno sarà produttivo e promettente.



Saturno, Urano, Plutone e Nettuno creano un periodo fertile per la crescita interiore e la definizione degli obiettivi concreti. Le vostre idee per costruire il futuro sono costanti. Fate attenzione alle mosse con Marte contrario. L'attenzione e la riflessione su ciò che ci circonda emergono. Giove in Toro amplifica la passione e la sensualità, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Che siate in coppia o single, godete di intimità appagante. Sfruttate opportunità uniche nella vita!ì Sentite stanchezza, prendetevi un momento di silenzio e solitudine che vi rigenera. Nettuno vi ricarica con la musica, specie se compiete gli anni dal 16 al 19. Con la Luna bellissima, provate a giocare al Superenalotto e trarrete piacere intellettuale.



La giornata è all'insegna dell'ottimismo grazie alla Luna nel Sagittario. Marte Bilancia vi dà lo slancio necessario per vincere, mentre il vostro talento nel creare un ambiente cordiale vi rende preziosi sul lavoro. Credete nella fortuna e potete tentare la sorte al Lotto.

La vostra ottimistica personalità vi guiderà oggi a mantenere un atteggiamento positivo e ad affrontare con razionale buon senso le questioni quotidiane. Nonostante la stanchezza causata dagli impegni recenti, potete rigenerarvi nella freschezza della campagna o partecipando ad eventi autunnali nei borghi italiani. Interagirete positivamente con il mondo esterno grazie a Urano e Giove, coltivando ottimi rapporti familiari e di amicizia. Per i single, incontri imprevisti spezzeranno la monotonia del cuore solitario. Le coppie possono vivere momenti romantici e comunicare i progetti futuri. I liberi professionisti otterranno risultati soddisfacenti nonostante le incertezze planetarie. È importante essere prudenti nelle spese a causa della Luna ostile, soprattutto per la seconda decade.