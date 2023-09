Oroscopo del 21 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 settembre.

Le stelle vi promettono successi societari e avventure amorose seducenti. Siate razionali nei progetti futuri, prendendovi il tempo necessario. Nell'amore, provate a cambiare le comitive amicali per trovare l'amore. Nel lavoro, state un po' per conto vostro e non prestate attenzione ai pettegolezzi. Siate prudenti con le spese.

Le relazioni familiari e affettive possono risentire della birichina Venere nel Leone, mentre Urano, Nettuno e Plutone promuovono stabilità economica e soddisfazioni professionali. Giove offre una strategia chiara, ma con rischi inevitabili. In amore, Urano favorisce fugaci divertimenti e Nettuno richiede una maggiore convinzione nell'espressione dei sentimenti. Plutone promuove la sintonia dei sensi. Nel lavoro, attenzione alle dissonanze planetarie che amplificano i contrasti di pensiero. Venere porta smobilitazione e svogliatezza in ufficio per chi è nato nella seconda decade. Nel denaro, investimenti promettenti e intuito da seguire.

Venere nel Leone regala agilità e velocità. Affrontate le sfide con una prospettiva filosofica. Risolvete questioni familiari ed economiche, sfruttando le vostre doti diplomatiche. L'apatia fisica si traduce in piaceri intellettuali come letture di romanzi e saggi. In amore, una giornata serena con sorprese. Marte aumenta il vostro fascino e Venere stimola anche l'intesa erotica. Nel lavoro, attenzione ai fraintendimenti e pettegolezzi generati dalla Luna imbronciata. Evitate giudizi e opinioni con i superiori. Fate attenzione alle spese frivole, Saturno rende poco lucidi.

Marte crea dissonanze nel vostro segno, ma Giove attenua le situazioni difficili. Nell'amore, evitate di pretendere troppo. Nel lavoro, pazientate: presto arriverà il momento giusto per il cambiamento. Per le finanze, consultate un esperto prima di prendere decisioni di investimento.

Settembre continua con il favore della Luna in Sagittario, che vi apre a felici intuizioni e l'armonia familiare richiede adattabilità. Il vostro segno beneficia di accordi interpersonali grazie a Sole e Mercurio, mentre in amore potreste ricevere sorprese. Nel lavoro, l'impegno vi porta al successo, ma state attenti alle impennate emotive. Le finanze subiscono qualche calo, quindi è il momento di risparmiare.

Oggi, un clima di pace accompagna la vostra tendenza alla tranquillità e al lavoro. Plutone, Urano, Giove e Mercurio vi favoriscono diffondendo i loro doni su tutte e tre le decadi del vostro segno. L'ambiente familiare promette intesa e soddisfazioni nel lavoro. La vostra salute è ottima. In amore, i single avranno conquiste strepitose, mentre i in coppia avranno momenti di magia. Nel lavoro, sarete esempi per i colleghi pigri. Plutone offre introiti dalle vostre attività.

La giornata di settembre inizia con la Luna nel Sagittario che vi trova equilibrati e concilianti. Plutone potrebbe causare qualche seccatura, ma il saggio Marte vi sostiene nell'agire con equilibrio. La Vergine Mercurio vi consiglia di iniziare discipline efficaci per il fisico desiderato. In amore, non lasciate scappare possibili corteggiatori. In coppia, godetevi momenti esaltanti con il partner. Sul lavoro, ogni mossa è indovinata grazie a Marte. Attenzione alle trappole finanziarie.

Saldi nervi, spirito e voglia di sorridere in settembre. Plutone illumina l'orizzonte, Mercurio amico fedele. Attenzione al carattere pungente, usate l'umorismo ma occhio ai pensieri veri. Salute ottimale per dedicarvi a passioni fisiche e intellettuali. Amore: sintonizzatevi con il partner, specialmente se di novembre. Lavoro: macchine di efficienza, impossibili da fermare con Plutone, Nettuno, Mercurio e Sole. Denaro: seguite l'intuizione e investite senza esitazioni.

La Luna vi favorisce con un'intelligenza elevata. La giornata sarà all'insegna di un'illuminazione istantanea combinata con una capacità pratica eccezionale. Sarete vigili e attenti in ogni ambito, specialmente se appartenete alle decadi sagittariane seconda e terza. In amore, trasmetterete il vostro spirito brillante e socievole grazie a Marte e Venere. Sul lavoro, sarete abili programmatori del vostro futuro. Avrete buone possibilità di vincere al gioco d'azzardo con la Luna nel vostro segno.

Una lucida visione della realtà, occhi disincantati. Valutare i pro e i contro, passo fondamentale per inquadrare mete ideali. Iniziative congelate. Luna Sagittario dà pieno vigore; conservate la linea. Eros vola, sintonia con la persona accanto grazie a interessi comuni. Luna porta spensieratezza. Fatica in ufficio, pazientate. Giove attiva desiderio di impegnare guadagni in attività utili.

Nella seconda decade dell’Aquario, potreste apparire nervosi e poco flessibili nei rapporti. Tuttavia, il vostro temperamento adattabile vi permette di ritornare elastici e briosi. Oggi siete radiosi e al massimo della simpatia, coinvolgenti con nuove amicizie e protettivi con quelle di lungo corso. In amore, interessi culturali di buon livello arricchiscono il rapporto di coppia. Nel lavoro, siete favoriti per mutamenti coraggiosi e moduli espressivi diversi. Tuttavia, mantenete un atteggiamento equilibrato nelle finanze per evitare gli ostacoli di Giove e Urano.

Il vostro benessere emotivo garantisce ottimi passaggi planetari per la vostra salute. Fate moto per tonificare i muscoli. Settembre è un periodo favorevole per le vostre vocazioni e inclinazioni artistiche. In amore, stabilite rapporti solidi, sorprendete il partner con stile brillante e prendete iniziative. Nel lavoro, superate gli ostacoli grazie alla determinazione e alla gentilezza. Evitate speculazioni finanziarie avventurose con la Luna ostile. Attendete domani per agire.