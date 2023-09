The World’s 50 Best Hotels, il miglior hotel del mondo è italiano

14/14

Quinta e ultima struttura in Italia nella classifica The World’s 50 Best Hotels è BORGO EGNAZIA a Savelletri, in provincia di Brindisi, che si posiziona al 21esimo posto. La struttura, una delle probabili sedi per il prossimo G7 a guida italiana, è dotata di 183 camere e si presenta come un insediamento pastorale completo di fortificazioni e vicoli pavimentati

Cortina 2021, i 10 luoghi più trendy della Regina delle Dolomiti