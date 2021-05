Tripadvisor, un italiano tra i 10 migliori alberghi del mondo. FOTO

Secondo il giudizio degli utenti del più grande sito di viaggi al mondo, il Gardena Hotel & Spa di Ortisei è tra i 25 migliori alberghi del pianeta ed è l’unico italiano presente nella top 10. Al primo posto della classifica l’Hotel Colline de France di Gramado, in Brasile. Seconda e terza posizione per THE OMNIA in Svizzera e Sani Dunes in Grecia. Nella top 25 un'altra struttura italiana: l'Hotel Ambiez Family & Wellness di Andalo che conquista il 16esimo posto

a cura di Costanza Ruggeri