Oroscopo del 6 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 6 settembre.

La Luna in Gemelli dona energia e forza muscolare. Pianeti come Nettuno, Urano e Venere stimolano il vostro successo. In amore, compleanni tra il 7 e il 18 aprile potrebbero portare a progetti di vita stabili, mentre per i single ci sono ottime opportunità. Al lavoro, non lasciatevi influenzare dagli atteggiamenti negativi dei superiori. Nella gestione del denaro siete attenti, ma a volte generosi.

Plutone in transito amplifica la profondità del tuo pensiero. Settembre offre serenità e riflessione sul futuro. In amore, le prime decadi devono esprimere le emozioni. Le nati tra il 17 e il 20 Maggio possono cominciare relazioni promettenti. Le coppie recenti sperimentano una fase di costruzione. Nel lavoro, i rapporti con i colleghi sono stabili grazie a Giove e Saturno. Il denaro è importante per te, ma adattabilità è essenziale.

Fronteggiando la negatività di Nettuno e Sole, nelle costellazioni dei Pesci e della Vergine, utilizzate le capacità diplomatiche per conciliare relazioni familiari, soprattutto se nati dal 3 al 15 giugno. La presenza di Luna e Marte alleggerisce le tensioni passate e migliora l'umore, ma alcune questioni rimangono irrisolte. In amore, attenzione a Saturno ostile e alle piccole sfide emotive. Venere nel Leone ravviva l'intimità di coppia, soprattutto per chi è nato nella seconda decade gemellina. Nel lavoro, Marte e Luna rendono facile la fatica, ma mantenetevi calmi con i colleghi. Per quanto riguarda il denaro, siate consapevoli delle vostre risorse e valutate bene gli investimenti.

Il mese di settembre vi favorisce con una vena intellettuale positiva. La Luna nei Gemelli vi aiuta nei rapporti sociali-amichevoli. Un momentaneo calo di vitalità può essere causato da Marte in Bilancia (1ª decade), ma nulla di grave. In famiglia, l'ilarità vi farà riprendere prontamente. In amore, dedicatevi ai sentimenti degni di essere vissuti. Nettuno benefico per i nati dal 16 al 20 luglio intensifica le emozioni. Liberi professionisti riceveranno conferme del loro duro impegno precedente e arriveranno nuove commesse. Il denaro non è tutto, ma la ricchezza materiale vi offre comodità.

In famiglia e con gli amici, siete i protagonisti, riuscendo a portare allegria anche nelle situazioni più grigie. Godete di ottima forma fisica e di una grande solarità. Il vostro carattere dinamico e vincente si esprime al meglio grazie all'appoggio di Venere, Marte e della Luna. In amore, fate attenzione a come gestite le conversazioni e siate prudenti con il tono. Nel lavoro legato all'arte, all'immagine o alla moda, siete vincenti. Ascoltate la vostra voce interiore che consiglia prudenza e risparmio nella gestione del denaro.

Saturno e Nettuno contrastano i Pesci, ma altre influenze sostengono. Carattere placido vince su contrasti e conflitti. In amore, scacciate pensieri negativi e non pesate sul clima positivo di coppia. Single, aspettate il momento giusto per agire e raggiungere le mete amorose desiderate. Nel lavoro, giocate una partita vincente con lucidità. Attenzione a non mettere il denaro al primo posto oggi.

Venere in Leone dona calore umano intenso, favorisce relazioni familiari, amichevoli e occasionali. Marte rende passionale e vi garantisce comprensione affettuosa dall'amato. Venere sostiene comunicazione e promozione nel lavoro artistico. Saturno in Bilancia impone prudenza finanziaria, ma Venere vi aiuta ad essere più espansivi.

Nonostante le situazioni non risolte in famiglia, l'atmosfera diventa più spensierata, allontanando alcune preoccupazioni. Urano porta complicazioni e opposizioni familiari, soprattutto per chi compie compleanni nella terza decade. In amore, il team di Saturno e Nettuno supporta le mete sentimentali, specialmente se siete in modalità conquista. Nel lavoro, Mercurio vi sostiene per la comunicazione e la diffusione delle notizie. Giove potrebbe causare spese edonistiche per chi è nato nella seconda decade, ma di solito siete prudenti con il denaro. Fate attenzione alle concessioni ai piaceri personali che possono svuotare velocemente il portafoglio.

Ospiti graditi, come Venere, Marte e Plutone, vi rendono dominatori nell'oroscopo di settembre. Gioia e stimoli inattesi illuminano la vostra giornata. L'amore vi sorride se siete in coppia e festeggiate il compleanno nella seconda decade. Nel lavoro, la sensibilità artistica vi rende vincenti. I soldi sono un mezzo per vivere coloratamente. Sapete essere parsimoniosi e tesaurizzare con maestria.

Giornata agitata a causa di Marte in Bilancia. Ambiente sereno in famiglia, tenendo alto l'umore e consolidando i legami. Attenzione agli eccessi enogastronomici e mantenete il self-control. Momento rilassante per chiudere preoccupazioni passate. In amore, evitate esibizionismi e scene inutili, cercate armonia. Creativi e attenti nelle finanze grazie a Nettuno e Urano.

Oggi Marte è ospitato dal segno fedele alleato della Bilancia, portando un'atmosfera allegro e nuove persone al vostro ambito sociale. La forma fisica è ottima, con un umore alto e una prontezza di riflessi. In amore, Nettuno promette successi mondani e momenti di charme, mentre Marte mostra una strada in discesa per le conquiste amorose. Nel lavoro, chi si occupa di informazione o cultura sarà favorito, così come gli insegnanti. Per quanto riguarda i soldi, fate attenzione a non esagerare nelle spese, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Fate attenzione alle delicatezze familiari, specialmente tra genitori e figli. I transiti di oggi portano alti e bassi all'umore dei Pesci. Mercurio e il Sole dalla Vergine formano un aspetto negativo. Anche i legami con fratelli e sorelle possono essere tesi, soprattutto per chi è nato nella seconda e terza decade di marzo. In amore, pianificate un viaggio in coppia grazie all'aspetto positivo di Giove. Nel lavoro, Saturno vi rende capaci di trovare soluzioni per i progetti attuali. Evitate manovre economiche azzardate, anche se siete avventurosi e poco attaccati ai soldi.