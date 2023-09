Oroscopo del 4 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 settembre.

Oggi potreste sentirvi un po' rallentati nel modo di porsi nel mondo, ma la vostra intelligenza e serenità interiore vi consentiranno di procedere senza esitazioni. Dedicate maggiore attenzione ai rapporti familiari, in particolare con figli e fratelli. Alcuni passaggi planetari limitano la vostra indole avventurosa, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore, evitate di dare eccessivo peso ai cambiamenti d'umore del partner. Per i single di marzo, successi strepitosi. Nel lavoro, otterrete i risultati desiderati grazie alla vostra serietà e capacità di mediazione. Mantenetevi prudenti nelle questioni economiche.

La Luna nel segno favorisce l'inizio di settembre. Buona salute e serenità di spirito. Favoriti gli sport giapponesi per i nati dal 17 al 20 maggio. In amore, comunione di coppia e occasionali gelosie. Nel lavoro, pianeti dell'attività vi sostengono, ma fate attenzione alle mosse ambiziose. Nelle finanze, condizioni ideali per vincere al Lotto se nati nella seconda decade.

La vostra sfera spirituale si aprirà a interessi culturali, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 21 di giugno. Nonostante alcune ostilità planetarie, l'amore si mantiene dolce e divertente, il lavoro favorisce la conciliazione e le finanze richiedono un'intuizione risolutiva.

La Luna, tutela del vostro segno, continua a fornire supporto dal Toro. L'intuito e la percezione delle atmosfere rimangono. Contrattempi contrastati da Plutone e Marte oggi, ma adattamento, intelligenza e vitalità vi aiuteranno a risolverli. In amore, proporre a proporzione delle possibilità e vivere amori antichi o nuovi, grazie a Giove. Nel lavoro, apprezzati per la pianificazione lungimirante con capacità organizzative efficienti grazie al Sole e alla vergine. Attenzione agli investimenti a lungo termine.

Continua la fase positiva che sta migliorando molti aspetti della vita: famiglia, lavoro, relazioni personali e intimità. I transiti benefici, soprattutto quello di Venere nel vostro segno, vi sostengono. In amore, attenzione a non esagerare con la generosità, ma rimanete saggi. Sul lavoro, ritornate con equilibrio e serenità, facilitati da Venere e Mercurio. Le vostre abilità sociali saranno apprezzate. Per quanto riguarda le finanze, sospendete le scommesse oggi e aspettate domani per tentare la fortuna.

Il Sole brillerà nel vostro segno fino al 22 settembre, regalandovi astuzia e strategia per non essere soggiogati. Mercurio sarà il vostro asso nella manica, agendo a vostro agio nel vostro segno. In amore, aprite il cuore e fidatevi delle dimostrazioni di affetto. Venere favorisce nuovi amori corrisposti. Nel lavoro, la vostra profondità mentale e autoironia vengono ammirate anche dai detrattori. I pianeti rapidi fanno il tifo per voi, inclusi il Sole nel vostro segno. Nelle questioni economiche, siete fortunati. Luna, Giove e Urano sgombrano il vostro cammino.

Marte nel segno mostra il cammino per mete insperate. Mercurio e Marte favoriscono successi mondani e fascino personale. Evitare attività fisiche stancanti, prediligere ginnastica dolce, Pilates e yoga. Incontri e chat divertenti per i single. Libertà professionale nonostante le contrarietà. Spese extra per piacere personale, grazie all'influenza di Venere.

Sintonizzatevi con l'ambiente circostante, utilizzando il vostro raro "sesto senso" tipico del vostro segno. In famiglia, grazie alla vostra affabilità, riuscirete a superare le difficoltà. Mercurio in Vergine esalta le vostre qualità migliori: intelligenza, adattabilità e senso pratico. In amore, siate aperti alle nuove conoscenze e lasciatevi conquistare dagli sguardi seducenti. Al lavoro dimostrate la vostra bravura in ogni situazione. Fate attenzione alle spese e investimenti azzardati.

Ottimismo e forza di volontà promettono un settembre favorevole. Mercurio in Vergine porta stimoli organizzativi, mentre Saturno richiede diplomazia nel lavoro. Amore: ascoltate e comunicate senza superficialità. Lavoro: determinazione e razionalità vi accompagnano. Denaro: tentate la fortuna con scommesse sui cavalli.

Plutone vi dà forza, potete usarla in palestra o in piscina. Gli uomini della terza decade avranno successo nello sport. Mercurio in Vergine è il vostro amuleto per tutto il giorno. Il vostro carattere flessibile si manifesta in famiglia con soluzioni sensate. Il Sole vi dà forma fisica e attenzione moderata all'immagine.

In un palcoscenico planetario propizio, Marte dalla Bilancia favorisce gli Aquario nati dal 21 al 27 gennaio, in particolare nell'ambito affettivo-familiare. Tuttavia, la seconda decade deve affrontare gli ostacoli causati da Giove, con colpi di scena e scompigli nella vita pratica.

Giove continua a sostenervi dal Toro, rendendovi più volitivi del solito. Nuovi amori sorgono all'orizzonte, grazie alla Luna benefica nel segno del Toro. Urano e Nettuno in Pesci vi promettono competenza e genialità nel lavoro. Giornata propizia per acquisti e vendite, grazie a Luna e Giove nel Toro.