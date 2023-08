Oroscopo del 29 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 29 agosto.

Agosto regala successi e fortuna all'Ariete, con il supporto di diversi astri. In amore, la passione di Venere e la comunicazione di Nettuno portano emozioni uniche. Progressi di carriera e risultati positivi nel lavoro. Possibilità di vincere al gioco per chi è nato ad aprile.

Nonostante Venere in Leone e la Luna in Aquario, una buona forma fisica vi accompagna grazie a Mercurio in Vergine. Giove vi rende amabili e seducenti in amore, con grandi successi per i single. Nel lavoro, collaborate con alto livello e Plutone favorisce la vostra creatività. Saturno vi aiuta nella gestione finanziaria.

Dopo il ritorno di Marte in Bilancia, si verificano momenti altalenanti a causa delle dissonanze planetarie. Siate pazienti nel lavoro e non cercate conferme immediate. In amore, cercate di comprendere il vostro partner. Curiosità per il gioco del Lotto, con possibilità di fortuna per i nati a maggio.

Marte crea malumori nella prima decade della Bilancia con piccoli contrattempi familiari. Buona salute post vacanza. In amore, desiderio di fuga per compleanni della terza decade. Lavoro esaltato dalla vostra creatività. Evitate guadagni facili e chiedete consigli per investimenti.

Sotto l'influenza di Marte in Bilancia, siamo carichi di forza e determinazione. L'armonia familiare prospera grazie a Marte, facilitando la comunicazione. In amore, emozioni intense e comunicazione autentica grazie a Venere. Opportunità sorprendenti per i nati ad agosto. Successo lavorativo con il Sole Vergine, buoni rapporti con i superiori. Possibilità di investimento immobiliare prudente dal punto di vista finanziario, specialmente per la seconda decade.

Il vostro vigore e carattere deciso emergono fisicamente. Il Sole porta positività e sostegno alle vostre attività. Nel sentimentale, l'influenza positiva di Venere e il supporto di Giove e Plutone portano passioni e successi. Mercurio vi dona focus e determinazione sul lavoro, specialmente se nati tra il 9 e il 15 settembre. C'è la possibilità di migliorare finanziariamente attraverso una fortunata opportunità.



Oggi potreste essere richiesti dalla famiglia, soprattutto chi è nato in ottobre. In amore, piccole sfide ma possibilità di nuove connessioni. Marte e i segni di Fuoco portano un viaggio emotivo. Al lavoro, Marte favorisce le qualità professionali, specialmente per nati tra il 24 e il 27 settembre. Nelle finanze, siate attenti agli affari proposti da amici di famiglia.

Cielo sereno-variabile a fine agosto. Breve instabilità con la presenza di Luna e Urano, rispettivamente ostili all'Aquario e al Toro, e se nati nella terza decade dello Scorpione. Gestite bene gli impegni sociali, gli amici e i problemi familiari. In amore, superate le incertezze e recuperate l'intesa. Nel lavoro, risolvete questioni spinose grazie alla vostra grinta. Fate attenzione alle spese per la forma fisica, evitando acquisti inutili.

Oggi la vostra generosità si esalta, così come la disponibilità ad aiutare gli altri. In famiglia, diventate il punto di riferimento e offrite preziosi consigli. La Luna nell'Aquario porta entusiasmo, soprattutto per chi è nato nella terza decade. In amore, l'emozione si intensifica grazie a Venere, Marte e Plutone. Nel lavoro, Marte nella Bilancia vi dà intuizione per superare ostacoli futuri. Attenti nelle finanze, informatevi e richiedete garanzie.

Oggi, dicembre potrebbe portare sfide nell'attività e nella routine familiare, mentre gennaio avrà il sostegno di Urano. Periodo sereno nelle nuove amicizie e conoscenze. In amore, possibili momenti di stanchezza e apatia, silenzi in coppia sono normali. Giove favorevole dal Toro, Marte contrario dalla Bilancia. Al lavoro, Saturno porta concretezza e riconoscimenti, specialmente per chi festeggia tra il 23 e il 28 dicembre. Finanze positive grazie a Giove, possibilità di aiuto finanziario ai familiari.



La vostra natura riflessiva e pacata viene riscaldata da un ambiente caloroso e vitale. Anche voi sapete rivelare uno slancio appassionato e un'indole calda e istintiva. Ottimi transiti planetari confermano un periodo sereno, specie per gli amori che nascano ora e per il lavoro diligente. Finanze favorevoli consentono di dedicarsi a piccoli piaceri. In particolare, chi è nato a gennaio troverà gioia in un bel nuovo acquisto per la casa.

La famiglia si rianima con legami ravvicinati, creando un'atmosfera gioiosa. Il vostro segno è illuminato da Urano e Nettuno, alimentando una giornata intensa e in sintonia con l'ambiente circostante. In amore, la Luna vi rende sicuri e non influenzabili, esprimendo apertamente i vostri sentimenti. Plutone vi dona energia nel lavoro e vi impegnate con passione. Il vostro animo solidale vi spinge a contribuire per una causa sociale.