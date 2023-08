Oroscopo del 26 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 agosto.

Giornata soddisfacente per gli Arieti nonostante una lieve insoddisfazione al mattino, causata dalla Luna in Capricorno. Famiglia riappacificata grazie alla generosità e all'affetto. Fascino e attrattiva con Venere nel Leone. Lavoro efficiente per i compleanni tra il 22 marzo e il 3 aprile. Spesa soddisfacente grazie a opportunità vantaggiose offerte da Giove nel Toro.

Nel nucleo famigliare, è necessario trovare un equilibrio con i parenti che non cercano un compromesso. Con l'appoggio di Mercurio in Vergine, sviluppate una mentalità "zen" che vi protegge dalle situazioni che mettono alla prova la vostra pazienza. In amore, controllate i momenti di possessività. Saturno offre la possibilità di un viaggio che spezza la monotonia della relazione. Sul lavoro, siete considerati il segno più diligente grazie al vostro impegno. Saturno e Urano sono a vostro sostegno. Nelle finanze, dimostrate generosità verso i figli e la possibilità di aiutarli con i loro studi grazie a Mercurio e Giove.

Oggi è una giornata con opportunità grazie alla Luna in Aquario, che porta intelletto e umorismo. Figure autorevoli potrebbero proteggervi, beneficiando vari aspetti della vita. In amore, con Venere nel Leone, siate sinceri. Nel lavoro, la diplomazia risolve dispute, specialmente per la terza decade dei Gemelli. I recenti guadagni permetteranno un futuro viaggio di coppia da organizzare attentamente.

La vostra natura pacifica e sensibile in famiglia vi aiuta a risolvere situazioni create da recenti equivoci, trasformandole in opportunità di crescita. Giove vi favorisce con buona sorte dal Toro. In amore, la Luna vi mette alla prova, ma è il momento di far maturare le passioni con impegno e responsabilità. Urano vi guida nella professione, trovando soluzioni efficaci in ufficio che vi fanno guadagnare apprezzamenti. Un acquisto per la casa vi soddisfa e sfruttate al meglio le vostre risorse grazie all'aiuto di Urano.

Da tre mesi Venere nel vostro segno vi sprona ad affrontare una nuova fase di vita. Buon umore e energia fisica grazie a Sole, Mercurio e Marte in armonia con la Vergine. Ottime prospettive per lo sport. Progetti insieme alla dolce metà grazie alla positività planetaria di Venere, Sole e Marte. Sorprese in arrivo per chi cerca l'anima gemella. Lavoro dipendente scorre senza ostacoli grazie all'azione planetaria. Attività autonoma? Successo grazie al Sole in Vergine. Importante investimento richiede consulenza esperta senza indugi.

L'ottimismo razionale accompagna ogni vostra azione, anche considerando i risvolti negativi. La presenza di Saturno - Nettuno ostile può non favorirvi, ma con la Luna positiva i piani avranno successo. Mercurio e Urano donano ottime opportunità lavorative. In amore, incontri stimolanti e una nuova persona da coltivare. Attenzione alle manovre finanziarie, consultate una persona competente. Non dimenticate che Saturno regola i conti.

Venere nel Leone vi invita ad essere raffinati e ad analizzare ogni aspetto delle vostre parole, comportamenti e azioni. Slancio e allegria caratterizzano la giornata. In amore, nuovi contatti intriganti per i single, sintonia con il partner per chi è nato nella prima decade. Nel lavoro, attenzione nella comunicazione e controllo delle fonti. Mercurio vi aiuta a evitare problemi. In denaro, siate prudenti: un'offerta potrebbe essere un bluff.

Saturno in Pesci dona equilibrio interiore, progetti iniziano a concretizzarsi. Venere contrastante, ma obiettivi raggiungibili. In amore, intesa magica con il partner, progetti futuri importanti. Lavoro intenso e soddisfacente per chi è nelle prime due decadi. Opportunità di investimento valida, attenzione per nati in ottobre.

Oggi, avrete energia e iniziative, pronti per mettervi in gioco in tutti i campi. Venere nel Leone porta sorprese e un ottimo equilibrio psicofisico. Plutone aiuta a risolvere i problemi e a essere generosi con la persona amata. Venere vi fa apprezzare nel lavoro e vi chiede di intervenire professionalmente. State attenti agli investimenti, aspettando un'occasione migliore.

Il Sole in Vergine aumenta la vostra energia e la curiosità di connettervi con il mondo. Mercurio favorisce la socialità. Compleanni dal 10 al 18 gennaio fortunati. Emozioni appaganti in amore, ma potrebbe essere necessario prendere una decisione sentimentale. Prendetevi del tempo per sciogliere i dubbi. Slancio, analisi e creatività per seguire i progetti di lavoro. Buoni risultati per la seconda e terza decade. Consiglio di investimento positivo per le vostre risorse se nati nella seconda decade, grazie all'influenza positiva di Giove.

La Luna in congiunzione nel vostro segno promette un percorso di vita in corso. Saturno garantisce salute psicofisica discreta, fascino fresco e brillante energia mentale. Evoluzione dei progetti fermi. Cuore aperto al sentimento autentico. Intesa sessuale soddisfacente. Successi nella cultura e nell'arte. No al lusso senza garanzie di qualità.

Oggi, grazie a Saturno nel vostro segno, avrete lucidità mentale, specialmente se nati nella prima decade. La Luna e Plutone favoriscono la sensibilità e nuovi amori, soprattutto per chi è nato a marzo. Urano nel Toro migliora le abilità comunicative per scambi proficui sul lavoro, ma attenzione agli investimenti rischiosi, soprattutto per chi è nato a marzo. Sole e Mercurio potrebbero causare errori.