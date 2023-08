Oroscopo del 25 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 agosto.

Venere porta energia positiva alla vostra salute, mentre Nettuno accende la passione estiva. Attenzione a qualche scossone da Plutone in amore, specialmente per chi è della terza decade. Urano favorisce l'indipendenza lavorativa, la Luna vi sorride finanziariamente, ma non ignorate le opportunità.

Dopo un'estate piena di negatività, finalmente si prospetta un cielo limpido. Mercurio, Marte e il Sole vi guardano benevoli dalla Vergine, portando equilibrio interiore. In amore, nettuno vi dona adattabilità e partecipazione emotiva. Nel lavoro, potete godervi la lettura in compagnia dell'autore Andrea Molesini. Giove vi rende fortunati, ma dipende da voi sfruttare la buona sorte.

Oggi, Mercurio e Nettuno influiscono negativamente sul relax e l'equilibrio. Alcune questioni possono risultare più difficili da affrontare, ma niente di grave. Non date peso ai malumori passeggeri causati dalla Luna nel segno del Sagittario. Il dibattito con il partner arricchisce il rapporto. Le persone nate nella terza decade dei Gemelli possono organizzare viaggi e momenti di svago. Concentratevi nella lettura di un autore che rappresenti l'elemento Aria come voi, come Antonio Pennacchi. Evitate manovre rischiose con i soldi a causa dell'ostilità dei pianeti. Limitate le spese al necessario.

Oggi, il vostro intuito vi guida nella gestione di imprevisti familiari con prontezza. Chi è nato a giugno affronta contrattempi con estro e senso dell'umorismo. In amore, un momento di esclusività con la persona amata. Nel lavoro, trovate ispirazione nella lettura di romanzi che richiamano il vostro elemento astrologico. Controllate attentamente le vostre finanze, evitando sprechi.

Mercurio tra i riflessivi, meticolosi vergini facilita decisioni pratiche con l'aiuto di esperti. Salute eccellente per sperimentare sport che coinvolgono le gambe. Sintonia amorosa condivisa, scoprendo paure e debolezze. Evasione letteraria con autori italiani contemporanei affini al Fuoco, come Simonetta Agnello Hornby. Buona gestione finanziaria grazie alla Luna in Sagittario.

Oggi le soddisfazioni arrivano dalle ritualità familiari, dalla tranquillità quotidiana. Sentirete un po' di stanchezza e vorrete stare nel vostro nido. Amore: Fedeltà e impegno sono le vostre qualità principali. Lavoro: Un autore contemporaneo consigliato per voi è Erri de Luca. Denaro: Gestite le finanze familiari con successo.

L'energia di Mercurio nella Vergine apre a un divertimento a tutto tondo, specialmente per coloro che festeggiano il compleanno dal 4 al 13 di ottobre. Amicizie e nuove conoscenze sono favoriti, e il quadro planetario promettente accompagna questa giornata di fine agosto. L'amore richiede una sintonia mentale oltre all'attrazione fisica. Nel lavoro, potreste incontrare un autore che rispecchia alcune caratteristiche dell'elemento Aria del vostro segno. Inoltre, potete godervi degli acquisti che vi regalano piacere e benessere grazie all'influenza positiva della Luna in Sagittario.

Con Saturno in un punto di eccellenza per i Pesci, la sensibilità e l'intuito aumentano, offrendo una percezione più profonda della realtà. Inoltre, Nettuno in Pesci apre all'innalzamento della percezione sensibile, da utilizzare nelle relazioni familiari e amichevoli. L'amore brilla per i compleanni tra il 29 di ottobre e il 5 novembre, mentre la stabilità lavorativa e la prudenza finanziaria sono garantite.

Venere e Plutone vi sostengono nel segno del Capricorno. La Luna vi appoggia, soprattutto se siete del Sagittario. I transiti planetari vi favoriscono. Se una nuova passione è sbocciata di recente, continuerà a bruciare intensamente, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 7 al 15 dicembre. In questa fase, leggete autori italiani contemporanei del vostro stesso elemento zodiacale. Appartenente all'Ariete, Maurizio de Giovanni con il suo romanzo "Vipera" ambientato nel Ventennio fascista potrebbe interessarvi. La fortuna è tornata! Con la Luna nel vostro segno, provate a giocare al Superenalotto o al Totocalcio.

Giove, Mercurio, Marte e il Sole illuminano il vostro spirito, soprattutto se nati dal 27 dicembre al 4 gennaio. Una giornata di agosto fortunata grazie all'armonia planetaria. Passionale e coinvolgente sessualmente, cercate di coltivare le emozioni. Plutone aumenta il vostro appeal erotico, soprattutto se compleanno dal 18 al 20 gennaio. Dedicatevi alla lettura di Andrea Camilleri, scrittore italiano contemporaneo, che si avvicina alle caratteristiche del vostro segno. Con Giove a fianco, avete il sostegno per provare la fortuna nelle vostre iniziative, soprattutto se nati nella seconda decade.

L'influenza positiva della Luna vi spinge verso la letteratura e la scrittura, mentre nella vita familiare vi godete armonia. In amore, incontrerete una persona speciale grazie a Plutone. Nel lavoro, godetevi la lettura e scoprite autori italiani che rappresentano l'Aria dell'Aquario. Nel denaro, il Lotto potrebbe portare fortuna, soprattutto per la prima decade del vostro segno.

Una felice combinazione astrale nel segno fedele del Toro amplifica la sensibilità, l'intuito e l'affettività, spronando a scoprire nuovi canali espressivi. Piccoli attriti familiari, specialmente per i compleanni di marzo, si risolvono grazie al vostro temperamento ironico e naïf. In amore, attenzione a gelosie e interferenze esterne. Sul lavoro, consigli di lettura per momenti di relax. Attenzione alle spese con l'influenza negativa della Luna nel Sagittario.