Oroscopo del 24 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 agosto.

Oggi sarete pieni di energia grazie all'influenza positiva di Giove e della Luna nel segno amico del Sagittario. Tuttavia, fate attenzione a non esagerare e a controllare i vostri umori altalenanti, soprattutto in famiglia. In amore, approcciate la vostra dolce metà con il giusto atteggiamento passionale. Sul lavoro, evitate scontri con i superiori. Potreste avere buone opportunità finanziarie grazie alla fortuna del Sagittario. Attenzione alle sorprese nel gioco del Lotto.

Saturno nei Pesci dona sensibilità e intuito. La vita familiare porta gioia e sorprese con ironia e autoironia. Passione del passato torna, creando confusione ma la mente guiderà alla giusta decisione. Chiudete impegni lavorativi con forza di volontà, Urano e Plutone portano efficienza. Giove promette fortuna in denaro ai nati dal 2 al 10 maggio.

Una giornata favorevole grazie alle influenze positive di Urano e Giove. Risolverete situazioni complesse in famiglia, grazie al buon tempismo nel rapporto genitori-figli. Le frequentazioni sociali saranno agevolate grazie alla capacità di adattamento e diplomazia. In amore, Venere vi dona successi strepitosi nella conquista, soprattutto per la seconda decade. Chi è in coppia vivrà una fase di sereno appagamento emotivo. Nel lavoro, fate attenzione a contrasti con i capi e usate diplomazia per evitarli. Evitate acquisti impegnativi e limitate le spese al minimo indispensabile.

L'intelligenza si espande, dimostrate generosità con la famiglia. Mercurio sorride dall'amica Vergine. In amore, seguite le emozioni senza pregiudizi. Recuperate l'armonia con il partner e fate una scelta sentimentale senza esitazioni. Condividete suggerimenti al nuovo collega. Pianeti del lavoro favorevoli. Provate il Lotto. Buona sorte!

Nel Toro, la congiunzione Giove-Urano genera nervosismo, situazioni economiche familiari e richiede un profilo basso. In amore, risolvete dissonanze comunicando sinceramente con il partner. Al lavoro, Luna e Venere promettono grinta e dinamismo. Nel denaro, momenti di fortuna fino al 26 del mese.

Splendida giornata di agosto con il favore di Venere nel segno amico del Leone, che vi regala serenità interiore. Contrarietà familiari attenuate dal vostro spirito conciliante e pratico. In amore, incontri promettenti e possibilità di vivere avventure che preannunciano storie serie. Nel lavoro, rallentamenti da dissonanze celesti, ma tutto si risolverà velocemente. Attenzione alle finanze con limitazioni da parte della Luna nel Sagittario, acquisti oculati e prudenti.

La Luna benefica nel Sagittario e l'aria più lieta vi regalano momenti soddisfacenti nella sfera sociale. Nuove conoscenze ampliano la cerchia amicale. Controllate la salute dell'apparato osteoarticolare e dedicatevi concretamente alla cura del rapporto di coppia. Il lavoro procede senza intoppi grazie al legame celeste con Venere. Giocate con la fortuna grazie alla posizione favorevole di Luna e Venere nei segni del Sagittario e del Leone.

La Luna favorisce le relazioni umane per i Sagittario, aiutando a risolvere questioni personali. È un buon momento per legami familiari ed emotivi. Sole e Mercurio promuovono l'attività fisica e sportiva, ma attenzione agli sforzi eccessivi. Marte aumenta l'attrazione di coppia, Plutone favorisce ambizioni per i single. Nel lavoro, Mercurio favorisce settori culturali e comunicativi. In ambito finanziario, acquisti oculati grazie a Mercurio, Marte e Sole.

La Luna nel vostro segno aumenta la vostra generosità e voglia di agire per gli altri. Siete il punto di riferimento per consigli e supporto familiare. In amore, socializzate e trovate la persona giusta. Lavorate valutando proposte e se siete nati a dicembre, prendete decisioni. Favoriti al gioco.

Una giornata di fine agosto porta tranquillità, equilibrio e serenità. La Luna nel Sagittario favorisce facilitazioni sia nella vita privata che pubblica. In amore, la comunicazione con la persona amata è aperta e sensibile grazie all'armonia tra Mercurio e Urano. Nel lavoro, buoni risultati per attività indipendenti nel commercio e nella vendita, con successi che portano soddisfazione. Possibile opportunità in un bene immobile per aumentare la sicurezza finanziaria. Consigli consultando esperti in materia.

Giornata di pausa rigenerante per rigenerarvi in vacanza, magari al mare o in campagna. Transiti dissonanti di Venere, Urano e Giove richiedono organizzazione domestica e armonia familiare. Amore: attenti all'affettività, ascoltate le esigenze del partner. Lavoro: opportunità nel settore culturale, artistico e dello spettacolo. Denaro: spese più solerti, possibilità di concedersi ristoranti e locali esclusivi.

Fine agosto porta un po' di agitazione e la necessità di migliorare alcuni aspetti della vostra vita. La dissonante Luna in Sagittario vi spinge a crescere ed evolvere. In famiglia, richiederà pazienza. In amore, rimanete aperti e ascoltate. Sul lavoro, siate organizzati. Evitate manovre finanziarie rischiose.