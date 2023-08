Oroscopo del 18 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 agosto.

Oggi molti astri favoriscono la vostra libertà di movimento e azione, ma attenzione a non abusarne! Saturno in Pesci vi dona equilibrio, buon senso e consapevolezza dei vostri limiti. In amore, l'influenza di Nettuno vi favorisce e promette legami gioiosi e vitali. Nel lavoro, arricchitevi culturalmente con la lettura. La vostra gestione del denaro tende alla prodigalità, ma con valori di risparmio occasionali.

Una propizia combinazione celeste si verifica per i segni della Vergine e del Capricorno, grazie alla presenza della Luna, Mercurio, Marte e Plutone. L'influenza planetaria di questa giornata di agosto appare positiva, garantendo un benessere generale. In famiglia, siete i preferiti di tutti i piccoli del clan. In amore, l'atmosfera è propizia per prendere decisioni o risolvere dubbi insieme al partner. Se volete, organizzate una fuga d'amore con grinta. Sul fronte lavorativo, riprendete con rigore e pazienza. Siete oculati nella gestione delle risorse, ma attenzione a non essere troppo materialistici. Il denaro è il vostro vero punto di forza e fa parte della vostra vita quotidiana.

Oggi in famiglia si percepisce una leggera tensione, forse a causa di alcune piccole incomprensioni tra genitori e figli. Grazie alla vostra simpatia e al Sole benefico, riuscite a risolvere pacificamente tutto. Venere in Leone riporta l'armonia in casa, nonostante lievi ostacoli celesti. Una nuova persona offre quella connessione emotiva e fisica che cercavate da tempo. Se siete ancora in vacanza, dedicatevi alle mostre di fotografia e alle installazioni in voga per divertimento e socialità. Siete razionali nell'affrontare le spese, evitando sprechi ed eccessi.



Continua la positività nei segni amici: Toro con Urano e Giove, Pesci con Nettuno e Saturno, Vergine con Luna, Mercurio, Marte. In particolare, Nettuno nel segno acquisisce grande valore. Se festeggiate il compleanno dall'11 al 19 luglio, avrete attenzione critica, giudizio imparziale. Intensità, passione, compenetrazione con la dolce metà grazie all'astrologia. Mercurio favorevole nella Vergine, soprattutto per la terza decade del Cancro. Rivivete l'attività con energia e precisione grazie alla componente Vergine. Sebbene scanzonati, il denaro vi interessa. Il gusto del rischio e la curiosità stimolano l'interesse finanziario nel segno.



Il vostro segno è caratterizzato dalla sicurezza in voi stessi e dal desiderio di essere protagonisti in diverse situazioni. Il cielo di agosto porta buoni auspici. In amore, la Vergine favorisce nuove passioni e generosità nel cuore. Sul lavoro, potete iniziare con ottime prospettive grazie alla pacatezza e all'energia. Riguardo al denaro, oscillate tra eccessi di prodigalità e avarizia, ma cercate di trovare un equilibrio.



Oggi, una lucidità mentale notevole vi aiuta a risolvere problemi familiari e migliorare i rapporti. Avete abilità manuali eccezionali per lavori domestici e riparare oggetti rotti. Mercurio, favorevole nel vostro segno, vi guida nelle scelte e vi dà successo se compiete azioni concrete. In amore, la sfida di Nettuno è affrontata con grinta grazie a Plutone. Nel lavoro, avete il sostegno di Urano, Mercurio e Giove per eccellere. Siete pragmatici nel denaro, ma l'ambizione vi spinge al massimo.



Venere nel Leone trasmette amabilità e successo a voi che siete nati ad ottobre. Alcuni dissapori familiari non compromettono l'estate serena in ferie. In amore, lasciatevi coinvolgere da nuove storie che rinvigoriscono la vita, specialmente se siete nati tra settembre e ottobre. Nel lavoro, approfittate degli ultimi momenti di relax prima di tornare all'attività. La vostra mentalità pratica vi spinge a vedere il denaro come uno strumento per il progresso.



La configurazione planetaria continua a favorirvi in agosto. Nettuno muove le acque dei Pesci, portandovi avventure mentali e spirituali emozionanti. Mercurio e Marte, i vostri numi tutelari, vi danno sicurezza e creatività. Amori tormentati e appassionanti vi attendono. La Luna della Vergine vi sostiene, favorendo innamoramenti facili, soprattutto per chi è nato nella prima e terza decade. Urano è un ostacolo per la lucidità emotiva. Rientrate al lavoro con intelligenza, attenzione e rigore. Luna, Mercurio e Saturno sono i vostri alleati intellettuali. Siete altalenanti nella gestione dei soldi, passando da un comportamento sperperatore a uno risparmiatore.



La calma e la concentrazione del Sole nel Leone guidano le vostre scelte razionali. Sebbene non romantici, oggi potreste essere più teneri nell'amore. Venere in Leone porta intuito e consigli di equilibrio. Dopo le ferie, la ripresa del lavoro potrebbe sembrare noiosa, ma vi impegnerete concretamente. Le vostre finanze oscillano tra eccessiva prodigalità e risparmi e sono influenzate da Giove e Nettuno.



Mercurio in Vergine amplifica il buon senso e l'energia mentale. La tendenza a prendere decisioni ponderate viene messa in discussione da questo transito, che vi rende frenetici e non riconoscibili agli altri. In amore, generosità e apertura emotiva per i nati a gennaio. Jove dona dolcezza speciale alla vostra relazione. Nel lavoro, ritorno all'attività senza stanchezza. Per quanto riguarda il denaro, Urano vi spinge a risparmiare, ma ricordate che ciò che conta davvero non può essere quantificato.



Oggi, le influenze negative di Urano potrebbero creare delle sfide per voi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Dovrete affrontare una questione delicata in famiglia. Se appartenete alla seconda decade, potreste sentirvi un po' apatici e insoddisfatti, nonostante facciate bene le cose. Tuttavia, la giornata sarà intrigante per voi Aquario, alla ricerca costante di novità ed emozioni. In amore, Plutone, Saturno e Nettuno vi daranno vigore emotivo ed affettivo, ma state attenti a non puntare troppo in alto. Nel lavoro, grazie a Saturno, potrete tornare alla vostra routine con rigore. I soldi, secondo il vostro segno d'aria, sono altalenanti: a volte molto importanti, altre volte solo uno scambio. Difficile trovare un equilibrio.



La vostra forza e energia sono donati da Giove, Plutone, Nettuno, Urano e Saturno. La Luna, Marte e Mercurio in Vergine possono rendervi umorali e capricciosi, specialmente per la seconda decade. In amore, Nettuno stimola il desiderio di rinnovamento e ricevere affetto. Al lavoro, pazientate dopo le vacanze. Per quanto riguarda il denaro, siete emotivi e imprevedibili.