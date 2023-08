Oroscopo del 15 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 agosto.

Oggi, l'Ariete sperimenta una maggiore vivacità mentale per interagire sia con gli amici che con la famiglia. I legami con fratelli, sorelle e figli sono positivi. Tuttavia, gli affetti richiedono delicatezza, specialmente per i compleanni tra il 17 e il 20 aprile. Nonostante Plutone sembri poco propizio, Venere, Sole e Luna sostengono la passione e l'erotismo nei rapporti amorosi. Sul lavoro, prediligete cibi decisi e piccanti, apprezzando arrosti succulenti e dolci elaborati. Finanziariamente, tre pianeti dal Leone, due dai Pesci e due dal Toro garantiscono tranquillità, soprattutto per la seconda decade.

Giornata discreta di Ferragosto con fastidi e nervosismo dovuti al trio di pianeti nel Leone (Sole, Venere, Luna). Attenzione nelle dinamiche familiari, specialmente genitori-figli. Compleanni dal 25 aprile al 3 maggio potrebbero provocare lievi dissapori. In amore, accettate le differenze, Giove vi promette sintonia se il compleanno è dal 2 al 10 maggio. Lavoro nel settore culinario grazie al dominio di Venere e Giove nel Toro. Cautela nelle spese, evitare il lusso e preferire la qualità.

Un'energia vibrante e teatrale caratterizza chi è nato tra il 31 maggio e il 6 giugno. Con Sole e Luna nel Leone, siete attori naturali, affascinando amici e parenti con simpatia. In amore, una dolcezza romantica prevale, specialmente per chi è tra il 23 maggio e il 3 giugno, migliorando le relazioni. Mostrate le vostre abilità culinarie grazie a Plutone nel vostro segno, ottenendo apprezzamenti per piatti eccezionali. Giove nel Toro promette buone finanze, ma attenzione agli ostacoli finanziari e agli sprechi.



Ferragosto all'insegna di Mercurio e Marte, che regalano una giornata speciale alle persone nate nella seconda e terza decade del segno della Vergine. Il tono e l'umore si alzano in serata, dopo momenti di dispersione post-festa. La vita familiare offre grandi soddisfazioni, soprattutto per chi ha bambini piccoli. Plutone nel Capricorno può causare difficoltà di comunicazione con il partner per chi è nato tra il 19 e il 23 luglio. Bisogna essere chiari e delicati per evitare fraintendimenti. I single della prima decade possono aspettarsi incontri eccitanti. Il Cancro è un segno creativo e appassionato di pasticceria, dove sa esprimersi al meglio. Giove nel Toro protegge e permette di essere generosi con la famiglia e gli amici sinceri, soprattutto per chi è nato nella seconda decade.

Venere e Luna nel vostro segno illuminano il Ferragosto 2023, invitandovi a dedicarvi alla casa e alla famiglia trascurata. Mercurio, dalla Vergine, vi dona una personalità magnetica in piena luce. In amore, passione e sentimento si compenetrano, mentre nel lavoro, le vostre abilità culinarie brillano. Siate prudenti nel denaro, non lasciatevi tentare dalle spese pazze.

Agosto 2023 presenta alcune lievi nubi passeggeri, probabilmente dovute alla stanchezza, ma con richieste di relax, pace e silenzio soddisfatte dalla vostra famiglia. Venere nel segno del Leone vi offre una giornata di soddisfazioni emotive, con la possibilità di connessioni profonde con il vostro partner, soprattutto se appartenete alla prima decade del segno vergine. La vostra abilità in cucina e gastronomia vi permette di stupire tutti con piatti deliziosi, ottenendo risultati straordinari e raggiungendo facilmente posizioni di prestigio. La vostra generosità si manifesta in famiglia, offrendo e pagando i conti, dimostrando di non essere tirchi.



Ferragosto fortunato con l'influsso benefico di Venere nel Leone. Buoni effetti nella vita relazionale e in particolare con amici e familiari. Forma fisica strepitosa, soprattutto per i compleanni nella seconda decade. In amore, evitate atteggiamenti timidi e comunicate con chiarezza e profondità. Nel lavoro, prediligete sapori aciduli e piatti freschi. Non preoccupatevi di spendere un po' di più, ma mantenetevi sempre moderati grazie a Mercurio e al Sole.

Il novilunio in Leone porta la necessità di riposare e rigenerarsi attraverso il sonno e il relax. I nati in ottobre possono approfittare dei transiti lunari per soddisfare questa necessità. I nati in novembre devono fare i conti con ostacoli familiari e difficoltà nel dedicarsi a se stessi. In amore, l'inizio di una nuova relazione porta emozioni contrastanti ma normali. Nel lavoro, si consiglia di prediligere piatti saporiti e la cucina creativa del segno Acquario. È importante gestire con cautela le finanze per evitare sperpero.

La parte emotiva, Luna nel Leone, invita a dedicarsi a se stessi, magari leggendo un buon libro. Recuperate anche nel riposo notturno e ritroverete presto il vostro spirito sereno. In amore, ottima intesa con il partner, ma non pretendete più di ciò che può offrirvi. Nell'ambito lavorativo, il Sagittario può esprimere il suo gusto per l'esotismo cucinando pietanze straniere. Attenzione alle spese e alla tirchieria, specialmente per i nati a novembre.

Ottima Ricorrenza del Ferragosto che vi apre le porte al successo. Non fatevi disturbare dagli impegni familiari, concentratevi su ciò che è autentico. In amore, concedetevi romanticismo e seguite il vostro cuore. Sul lavoro, prediligete semplicità e godetevi la cucina giapponese. Siete tranquilli nelle finanze e potete essere generosi con i vostri cari.



Giornata festosa per l'Aquario, stimolato da Venere ad agire e mostrarsi. La vita sociale si riempie di energie positive. In amore, possibilità di intese profonde, soprattutto per i nati nella terza decade. Nel lavoro, talento culinario e sensibilità ambientale. Attenzione alle spese, evitate i ristoranti di lusso oggi.



Oggi è una giornata protetta dagli astri con il supporto di Giove e Urano, che vi regalano energia. Plutone, Nettuno e Saturno aumentano le vostre ambizioni, specialmente per chi è nato nella prima e terza decade. Dedicate del tempo allo sport per recuperare energia. Alcuni inviti potrebbero essere declinati, ma niente di grave! In amore, vivrete una serata magica con il vostro partner grazie a Saturno e Plutone. Oggi desiderate tranquillità e intimità nella vostra relazione. Sul lavoro, sfruttate la vostra creatività in cucina. Con i soldi, fate attenzione a non spendere troppo, soprattutto frequentando luoghi costosi.