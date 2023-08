Oroscopo dell'11 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 agosto.

La Luna in Gemelli e Venere in Leone offrono freschezza mentale e armonia familiare. In amore, la sincerità dell'Sole Leone favorisce la dedizione per coloro nati in aprile. Per i single del segno Ariete, il periodo dal 2 al 9 aprile potrebbe portare incontri improvvisi, anche grazie ai social media. Sul lavoro, i film come Spartacus, La mia Africa, Il colore viola e gli spaghetti-western di Sergio Leone, rappresentano tematiche affini al vostro segno. Potete tentare la fortuna al gioco grazie alla posizione favorevole della Luna in Gemelli.

Oggi, il Sole e Venere mostrano qualche segno di insofferenza per coloro nati nella seconda decade, ma nulla di grave. I pianeti si dispongono in modo contrastante nel quadro zodiacale, specialmente nelle relazioni. Venere può portare piccoli malintesi amorosi, soprattutto per chi è della terza decade taurina. È importante comunicare sinceramente con il partner. Come segno di Terra razionale, affrontate le sfide nella relazione con empatia. La Luna nei Gemelli e Nettuno apportano adattabilità e intelligenza. Nel lavoro, approfondite gli argomenti attuali, mentre per le donne si suggeriscono romanzi storici. Giove continua a favorire il vostro segno finanziariamente, quindi le spese extra non sono preoccupanti. Le vostre abilità di guadagno sono solide.

Una giornata soddisfacente grazie alla Luna e al Sole. Atmosfera familiare affiatata, attenzione alle tensioni con parenti. Avventurose esperienze amorose per i gemellini nati tra 29 maggio e 5 giugno. Tolleranza e libertà con il partner consigliati. Film consigliati: saga di 007, The Prestige, Polvere di stelle. Possibilità di vincite al gioco per i nati nella seconda decade.

Oggi, la vita familiare è centrale, con un'affettività viva che coinvolge tutti i membri del clan. I pianeti si allineano per favorire i desideri, grazie alla presenza stabile di Giove nel vostro felicissimo segno del Toro. In amore, momenti di fusione emotiva, soprattutto per i nati nella terza decade del Cancro e nel mese di luglio. Sul lavoro, il vostro segno creativo e onirico si lascia sedurre dal fascino del cinema. Siete favoriti anche nelle possibilità di vincita al gioco grazie al benefico influire di Giove in Toro.

Oggi, in pieno agosto, il vostro segno del Leone viene sfidato da Giove e Urano, causando una lieve turbolenza alle vostre recenti fortune. È importante essere presenti e in contatto con la famiglia d'origine, risolvendo anche questioni finanziarie. Nell'amore, Venere vi beneficia offrendo una sintonia speciale con il partner. Nel lavoro, troverete ispirazione in film come "Il più grande spettacolo del mondo" e "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto". Fate attenzione nelle questioni finanziarie, specialmente se siete nati nella seconda decade.

Ad agosto, l'influenza della congiunzione Marte-Mercurio si fa sentire nelle relazioni familiari e affettive. La vostra convivialità vi renderà apprezzati, mentre un'irresistibile seduzione aiuterà a conquistare anche i cuori più difesi. I legami stabili, soprattutto per la seconda decade Vergine, vivranno una fase di splendore grazie a Marte. L'interesse per il cinema si manifesta con film come "Le vite degli altri" e "Un cuore in inverno". Urano e Mercurio guidano la vostra attenzione alla realtà. Provate fortuna al gioco, poiché il transito benefico di Giove dal Toro potrebbe portare vincite, soprattutto per la seconda decade.

La Luna amica dei Gemelli dona una giornata armoniosa e serena. Il sostegno di Venere e Sole nel Leone porta momenti di gioia e la rinnovata intimità con il partner. Nel lavoro, si affrontano questioni legali e si apprezzano film ispirati all'arte. La Luna favorisce anche la fortuna finanziaria.

Una giornata positiva con molti corpi celesti a favore. La famiglia richiede attenzione, mettendo da parte programmi con amici e dedicandosi all'ambiente domestico. In amore, successi sentimali per i nati a novembre. Al lavoro, creatività e associazione con la cinematografia. Finanze da gestire con prudenza.

Marte e Saturno sfidano costantemente la vostra determinazione. Nonostante ciò, il Sole nel Leone vi assicura armonia e felicità, specialmente con gli amici intimi. Amore: Venere porta incontri sorprendenti, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Lavoro: i film di Woody Allen rispecchiano le caratteristiche del Sagittario. Denaro: limitate i tentativi di gioco per non rischiare troppo.

La vita familiare regala grandi soddisfazioni, in particolare tra genitori e figli nati tra il 25 e il 31 dicembre. Il cielo è favorevole al vostro segno, la Vergine, grazie a Marte e Urano. Placate le inquietudini, il vostro spirito diventa lieto. In amore, il vostro segno può sperimentare una relazione appagante, soprattutto se recente. Le sfumature di intesa si amplificano grazie a Plutone e il vostro segno, mentre nel lavoro la disciplina e l'obiettività del Capricorno si uniscono alla volontà di affermarsi, guidata da Marte. Le finanze potrebbero essere tentate da spese frivole, ma ciò conferisce una leggerezza spensierata alla vostra natura solitamente austera.

La giornata di pieno agosto si apre con la Luna in Gemelli che crea una danza perfetta, permettendovi di partecipare a un gran ballo e divertirvi moltissimo. Le influenze astrali sono estremamente positive. In amore, occhio alla possessività e attenzione a non suscitare gelosie involontarie. Nel lavoro, si possono trovare molti film che hanno a che fare con il vostro segno dell'Aquario, trattando temi sociali e di diritti civili. Nel campo finanziario, la Luna benefica nei Gemelli può portarvi fortuna con il gioco del Superenalotto.

Benevolenza di Giove nel Toro favorisce salute e avvenenza. Marte e Mercurio in Vergine spingono a essere più presenti in famiglia. Firmamento chiaro per festività. Atmosfere fiabesche colorano estate, invita a non essere timidi in amore. Evitate puntate al gioco, sconsigliati azzardi. Rinviate a domani.