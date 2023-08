Oroscopo del 4 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 agosto.

L'influsso magnifico di Afrodite porta gioia e nuove amicizie agli Arieti nati tra il 16 e il 20 aprile. Saturno, il Sole e Afrodite esaltano l'amore e l'accoglienza per il partner. Pazientate al lavoro, i risultati arriveranno. L'energia del Sole infonde positività, controllate gli impulsi di avarizia.

La magica Luna guida il positivo agosto dei Tori, enfatizzando razionalità e solidità. Il pianeta Giove apre a un amore corrisposto, soprattutto per la terza decade. Per i single di aprile, ci saranno avventure indimenticabili. Le professioni artistiche beneficiano di Giove e Nettuno. Plutone nel Capricorno favorisce la gestione prudente delle finanze.

Mercurio dalla Vergine vi invita a evitare polemiche, soprattutto se siete Gemelli della prima o seconda decade. La Luna dai Pesci porta complicazioni familiari. Il Sole e Venere dal Leone aprono nuove prospettive amorose, soprattutto per i Gemelli di giugno. Potreste consolidare il percorso di coppia o pianificare convivenza e progetti futuri. Potreste sentirvi stanchi nel lavoro. Fate attenzione alle spese, specialmente per i Gemelli di giugno.

La Luna si posiziona magicamente nel segno dei Pesci, portando fortuna a tutte e tre le decadi del Cancro. L'insieme planetario è positivo, favorendo gli affetti stabili. I single vivranno avventure soddisfacenti, grazie a Marte, Urano e Mercurio. Nel lavoro creativo, un aspetto di Mercurio vi favorisce. Fate attenzione alle spese e alla gestione finanziaria.

Il duo cosmico di Giove e Urano si stabilizza nel Toro, portando alti e bassi nell'umore, ma senza eccessiva importanza. I single sono predisposti per avventure emozionanti, cercando relazioni significative. Attenzione alla comunicazione con il partner. Lavorate a pieno ritmo, ma concedetevi una pausa rilassante. Attenzione alle spese, agite con prudenza finanziaria.

La Luna, il luminare notturno femminile, osserva i Pesci con un'espressione seria. Potreste sentire una leggera riduzione dell'intuizione e dell'empatia. Tuttavia, il senso pratico vi sostiene. La sintonia con il partner è garantita da Mercurio, specialmente per la prima decade della Vergine. Marte porta momenti di evasione per i single. Lavorate con dedizione, ma oggi potreste avvertire stanchezza. Attenzione a non esagerare con la frugalità, specialmente per la prima decade della Vergine.

Panoramica astrale discreta con Venere nel Leone, innalzando l'entusiasmo per chi è nato nella prima o terza decade di Bilancia. Attenzione a evitare atteggiamenti rigidi che possano influenzare negativamente il rapporto di coppia. Recuperate con simpatia e umorismo. Plutone potrebbe spingervi verso nuove conquiste. Luna favorisce chi lavora nell'arte o moda. Risparmiate parte dei guadagni del Sole in Leone.

Nati a novembre, vivrete un momento di gloria per il fascino e la bellezza fisica. La Luna positiva nel segno dei Pesci continua a influenzarvi. Nel nuovo rapporto, attenzione a non esagerare con aspetti dominanti. La Luna vi aiuta in questo. In campo lavorativo, Saturno vi sostiene. Controllate le spese, ma non temete di mostrare generosità.

Sole, Venere e Plutone nei segni del Capricorno, Ariete e Leone vi infondono sicurezza e iniziativa. Il Sole dal Leone irradia calore umano e altruismo. La Luna contrastante con Pesci, Saturno e Nettuno enfatizza passionalità. Nati a dicembre, controllate le spese. Gestite il denaro con oculatezza.

Marte, angolo benefico dalla Vergine, promette un inizio di agosto promettente. La lucidità vi guida grazie al sostegno di Saturno dai Pesci. Dicembre è perfetto per socializzare e mettersi in gioco. Attenzione alla possessività, la razionalità vi aiuta. Mercurio vi sostiene nelle relazioni esterne. Giove positivo, ma vigilate le spese.

La Luna benefica dai Pesci protegge il segno dagli attacchi di altri pianeti e di Urano nel Toro. Transiti di agosto altalenanti. Siate autentici negli affetti. Plutone e Nettuno favoriscono l'anima sentimentale. Nel lavoro, pausa per ricaricarvi e riprendere con serenità. Plutone ha rimpinguato le tasche degli Aquario della terza decade, ma l'aspetto negativo tra Marte e Luna può portare a comportamenti ambigui riguardo al denaro, soprattutto per chi festeggia il compleanno tra il 31 gennaio e il 9 febbraio.

In agosto, le stelle favoriscono il segno con la positiva influenza della Luna, Giove e Urano nel Toro, rinforzando la seconda e terza decade. Salute eccellente, maggiore fascino e equilibrio emotivo. Mercurio dalla Vergine potrebbe ridurre l'entusiasmo erotico, ma Luna e Urano favoriscono l'amore per i single. Evitate richieste eccessive, potreste essere in stasi. La generosità cresce, soprattutto per la terza decade dei Pesci, con la Luna favorevole grazie a Giove.