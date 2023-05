Oroscopo del 20 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte darà grande tonicità muscolare e questo vi consentirà di mettervi alla prova con gli sport. Fase di apertura e comunicazione con la vostra dolce metà, anche di buona intesa erotica. Marte e Sole vi danno un avanzamento di carriera lavorativa se nati dal 21 al 29 marzo.

Marte entra nel vostro club di pianeti che già aveva Urano, Giove, Saturno e Nettuno come alleati. Venere bussa al vostro cuore se siete single e vi chiede di aprirvi alle emozioni. Molto positivo il vostro momento in campo professionale se nati nella seconda decade.

Marte vi sostiene e vi aiuta con spirito combattivo. Se siete single Venere spianerà i vostri passi in amore, così come farà Plutone in campo professionale se nati a maggio.

Marte continua a rendervi combattivi ed energici, con Saturno che vi costringe a porre ordine nel mondo emotivo. Giove vi fa incidere positivamente nel cammino professionale, con traguardi vittoriosi.

Marte vi sostiene oggi insieme a Giove, Urano, Mercurio e Plutone. Se siete in cerca di una dolce metà Venere e Marte vi aiuteranno qualora facciate parte della prima decade. I nati nella terza decade vivranno una moderata ascesa professionale.

Giove e Urano sono molto favorevoli, così come Marte. Venere è in bellissimo aspetto amoroso così come anche Mercurio se nati nella seconda decade. Marte vi vuole capaci di scommettere oggi sul vostro futuro lavorativo.

Marte entra nel vostro segna e vi porta saggezza. Se siete in una relazione di coppia vi mostrerete teneri e pacati grazie a Luna. Giornata di cruciale importanza a livello professionale per chi è nato nella prima decade.

Marte non vi sponsorizza più e diventa contrario ma per fortuna Giove non vi disturba in amore se nati dal 23 al 28 ottobre. Nettuno al contrario dà una mano ai single nati a novembre. Chi è nato dal 3 al 12 novembre non si faccia tentare da investimenti economici.

Marte favorirà prevalentemente i nati a novembre, dando grando coerenza caratteriale e forma fisica ottima. Luna è un po’ negativa in amore e spunta le vostre armi di seduzione se nati dal 23 al 28 novembre. I nati dal 24 al 28 novembre faranno in oltre un balzo in avanti a livello lavorativo.

Marte esce dall’ostilità e diventa positivo, anche se la vostra dolce metà chiede di essere maggiormente ascoltata e compresa, quindi impegnatevi in tal senso. Urano vi dona passione autentica per il vostro lavoro.

Un irruento Marte si propone come vostro pianeta cardine insieme a Plutone, che porterà ironia, teatralità e anche la capacità di uscire allo scoperto in amore (insieme a Luna). Marte vi lancia sfide importanti a lavoro se nati nella prima decade.

Marte vi porta una salute un po’ cagionevole oggi e anche Luna può modificare in negativo il tono e l’umore. Venere è al vostro fianco in amore se nati a marzo, mentre Luna può incidere negativamente sulle spese se nati dal 13 al 20 marzo.